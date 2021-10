Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare devine acționar Euroins și investește 30 de milioane de euro

Și Eurohold, compania mamă a Euroins, investește 12 milioane euro. În total, Eurohold și BERD majorează capitalul Euroins România cu 42 milioane euro

BERD va achiziționa o participație minoritară la Euroins Insurance Group

În ultimele 12 luni, Euroins România a atras majorări de capital de peste 300 de milioane de lei

Companie se concentrează pe diversificarea produselor non-RCA, intensifică digitalizarea și consolidează guvernanța corporativă

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a semnat un acord pentru achiziționarea unei acțiuni minoritare în Euroins Insurance Group, unul dintre cele mai mari grupuri independente de asigurări generale din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est.

BERD investește 30 de milioane de euro printr-o nouă majorare de capital, în timp ce Еurohold, compania mamă a grupului de asigurări, oferă o injecție de capital suplimentară de 12 milioane de euro.

Fondurile vor fi utilizate pentru dezvoltarea și creșterea celei mai mari entități din cadrul grupului, Euroins România Asigurare Reasigurare. Finanțarea va susține, de asemenea, operațiunile și creșterea grupului în Georgia, Grecia, Macedonia de Nord, Polonia și Ucraina.

Mark Davis, director regional BERD pentru România și Bulgaria: „Suntem încântați să colaborăm cu Euroins și astfel să oferim asigurări de înaltă calitate, complexe și de încredere în România și în întreaga regiune. De asemenea, suntem încântați să discutăm cu Autoritatea de Supraveghere Financiară a României (ASF) cu privire la procesul de decontare directă în beneficiul consumatorilor și al sectorului asigurărilor din România.”

BERD colaborează cu ASF pentru a elabora noi reglementări pentru gestionarea cererilor de despăgubire. Obiectivul BERD este să contribuie la la crearea unui sistem mai echitabil pentru toate părțile implicate, inclusiv clienți, ateliere și companii de asigurări, promovând în același timp interesul asigurătorilor mondiali și atragerea de capital în industria de asigurări.

„Suntem bucuroși să devenim parteneri ai BERD, una dintre cele mai importante instituțiile financiare internaționale. Participarea BERD va consolida pozițiile de solvabilitate ale grupului și va sprijini creșterea Euroins Insurance Group. Investiția vine într-un moment important pentru cea mai mare companie a grupului – Euroins România. În ultimele 12 luni, Euroins a atras peste 300 de milioane de lei în creșteri successive de capital. Astfel, Euroins România este o companie stabilă, inovatoare, orientată spre client și spre diversificare pe o piață locală complexă.”, a declarat Kiril Boshov, președintele consiliului de administrație al Еurohold.

„Această investiție confirmă faptul că Euroins România, cea mai mare companie din EIG, se dezvoltă pe piloni solizi, că toate schimbările făcute până acum ne fac un partener puternic și de încredere – mai ales în contextul ultimelor săptămâni și al schimbărilor care au loc în industria locală. Această injecție de capital ne ajută să continuăm repoziționarea companiei, să ne dezvoltăm în toate segmentele și să inovăm mai mult. Cu noua noastră mentalitate de repoziționare pe piața asigurărilor, vom continua să investim resurse, timp și energie pentru a ne optimiza structura și procedurile interne și să continuăm să promovăm segmentul non-RCA al afacerii. Schimbarea pe care am propus-o nu este rapidă și nici ușoară, dar trebuie să ne păstrăm direcția, în același timp fiind deschiși la nevoile clienților și partenerilor noștri. Tot sprijinul de care ne bucurăm astăzi este încă o dovadă că suntem una dintre cele mai importante voci din industrie și ne motivează să devenim un exemplu de bune practice.”, a declarat Tanja Blatnik, Director General al Euroins România.

Investiția BERD va ajuta, de asemenea, Euroins să creeze valoare adăugată prin îmbunătățirea guvernanței corporative, a digitalizării și a diversificării produselor, de la asigurarea auto obligatorie la asigurările de sănătate, călătorie, accidente casnice, incendii și proprietate.

De asemenea, recent, BERD a cofinanțat achiziția de către Еurohold a activității grupului CEZ în Bulgaria.

Despre Euroins Insurance Group & Eurohold

Euroins Insurance Group este unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente care activează pe piețele CESEE și FSU. Compania oferă o gamă completă de produse de asigurare generale, de sănătate și de viață. Grupul operează în 13 țări europene și deține filiale în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Georgia, Rusia și Belarus. EIG operează și în Grecia și Polonia și are operațiuni de asigurare de nișă în Spania, Italia, Germania și Regatul Unit. În prezent, grupul de asigurări are peste 4 milioane de clienți și peste 3.000 de angajați. Eurohold este un grup financiar și energetic de top în regiunea CESEE / FSU, care operează în domeniul distribuției, furnizării și comercializării energiei electrice, asigurărilor, leasingului, vânzărilor de mașini, serviciilor de investiții și gestionării activelor. Eurohold este listat la BVS și WSE. Eurohold a achiziționat recent filialele grupului energetic ceh CEZ din Bulgaria prin compania Est European European Electric Company, care are acum peste 3.000 de angajați și oferă servicii către aproape 3 milioane de clienți. www.eig.bg www.eurohold.bg