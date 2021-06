BCR sprijină firmele din sectorul HoReCa prin implicarea în schema de ajutor de stat dedicată acestui sector. Care sunt pașii pentru aplicarea în program

Banca Comercială Română a fost selectată drept bancă parteneră a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) pentru implementarea programului de susținere a sectorului HoReCa, program instituit prin OUG nr. 224/2020.

Prin validarea acestui parteneriat, BCR continuă să sprijine în mod direct mediul de afaceri din România fiind implicată în toate programele majore de susținere a antreprenorilor. Schema de ajutor de stat este adresată întreprinderilor din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID-19.

Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, plata ajutorului urmând a fi realizată până cel târziu la data de 30 iunie 2022. Bugetul schemei este estimat de MEAT la 2,5 miliarde lei, iar prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de 74.000 de beneficiari.

Prin acestă schema de finanțare nerambursabilă, firmele din domeniul HoReCa care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor putea obține un grant în cuantum de maximum 20% din baza de calcul, în limita a 800.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Baza de calcul este determinată în mod diferit în funcție de modalitatea de generare a veniturilor / modalitatea de înregistrare contabilă a veniturilor/încasărilor – pe scurt, ea reprezintă diferenţa dintre cifra de afaceri, încasările, etc. obţinute din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cele obținute din activitatea eligibilă aferentă anului 2020.

Pentru a putea beneficia de această finanțare, un aplicant eligibil conform procedurii trebuie să urmeze următorii pași:

Pasul 1 : Înscrierea în platforma dedicată programului, completarea informațiilor conform anexei 1 la procedura programului și selectarea BCR drept bancă parteneră.

: Înscrierea în platforma dedicată programului, completarea informațiilor conform anexei 1 la procedura programului și selectarea BCR drept bancă parteneră. Pasul 2 : MEAT va analiza aplicația depusă conform procedurii și, în cazul unui răspuns favorabil, va propune semnarea acordului de finanțare cu beneficiarul.

: MEAT va analiza aplicația depusă conform procedurii și, în cazul unui răspuns favorabil, va propune semnarea acordului de finanțare cu beneficiarul. Pasul 3: După realizarea procedurilor interne, BCR va deschide și va alimenta contul special al firmei cu suma nerambursabilă solicitată în aplicație, urmând ca beneficiarul să o utilizeze pentru continuarea activității sale.

Pentru sumele din conturile bancare dedicate acestei scheme, clienții BCR vor beneficia de zero comisioane la încasări/plăți în lei pentru tranzacțiile inter și intrabancare, exceptând comisioanele cu terții (de exemplu, cele de tip Transfond, BNR).

Codul sau codurile CAEN rev. 2 pentru care aplicantul solicită finanțare trebuie să fi fost autorizat/autorizate pe perioada aferentă bazei de calcul (adică în anii 2019 și 2020). Codurile CAEN rev. 2 eligibile în cadrul acestei măsuri sunt: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630, 7911, 7912, 7990, 8230. Firmele trebuie să fie înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României.

Informații cu privire la program pot fi găsite în procedura publicată de MEAT, pe site-ul www.economie.gov.ro.

BCR continuă astfel sprijinirea programelor guvernamentale dedicate antreprenorilor și finanțarea economiei. În 2020, într-un an dificil pentru mediul de business, BCR a finanțat peste 4.800 de companii care creează peste 300.000 de locuri de muncă prin credite noi, credite prin programul IMM Invest sau prelungiri ale liniilor de credit. Mai mult, finanțările nou acordate în 2020 pentru IMM-uri și companii mari a au depășit 9,3 miliarde lei, în creștere cu 24,5% an pe an.

Pentru mai multe detalii cu privire la schemă de finanțare dedicată sectorului HORECA, firmele pot contacta echipa BCR la: fonduri.europene@bcr.ro

Banca Comercială Română (BCR), membră a Erste Group, este unul dintre cele mai importante grupuri financiare din România, incluzând operaţiunile de bancă universală (retail, corporate & investment banking, trezorerie şi pieţe de capital), precum şi societăţile de profil de pe piaţa leasingului, pensiilor private și a băncilor de locuinţe.

BCR oferă o gamă completă de produse și servicii financiare, printr-o rețea de 18 centre de afaceri și 16 birouri mobile dedicate companiilor și 370 de unități retail situate în majoritatea orașelor din țară cu peste 10.000 de locuitori. BCR este banca nr.1 în România pe piața tranzacțiilor bancare, clienții BCR dispunând de cea mai mare rețea națională de ATM-uri și mașini multifuncționale – aproape 1.800 de echipamente, aproximativ 11.400 POS-uri și servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking și E-commerce.