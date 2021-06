CEC Bank: open banking la un nou nivel, cu inițiere plăți de la alte bănci, prin Mobile Banking

CEC Bank trece la nivelul următor în open banking și lansează inițierea de plăți din conturile de la alte bănci prin aplicația sa de Mobile Banking.

”CEC Bank este prima bancă din România care permite inițierea de plăți prin Open Banking, serviciul fiind disponibil într-o primă fază pentru clienții cu conturi la Banca Transilvania, Raiffeisen Bank și ING România, la care se vor adăuga în curând și alte bănci”, a declarat Mugur Podaru, director Operațiuni la Distanță în cadrul CEC Bank.

Noua funcționalitate a fost implementată cu ajutorul partenerilor Finqware – un start-up românesc specializat în aplicații de integrare și open banking și Asseco SEE, dezvoltatorul aplicației de Mobile Banking.

”Această lansare marchează un important pas înainte în industria bancară locală, în termeni de inovație. Suntem foarte mândri că CEC Bank, o instituție cu tradiție, dă dovadă de curaj și viziune și devine prima bancă din țară care lansează acest serviciu de inițiere de plăți, iar România – una din primele piețe din regiune care implementează la nivelul instituțiilor bancare acest serviciu, reglementat de PSD2. Suntem foarte bucuroși că tehnologia folosită în această implementare este platforma de plăți a Finqware, în linie cu aspirația companiei noastre de a fi lideri regionali în noua industrie de open banking“, a declarat Cosmin Cosma, CEO Finqware.

”Este prima implementare a unei astfel de funcționalități și pentru Asseco SEE în România, din întreg portofoliul de soluții de internet și mobile banking utilizate de clienții din sistemul bancar din întreaga regiune. Proiectul a fost unul ambițios, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Ne-am bazat pe o colaborare strânsă între toate părțile implicate și suntem bucuroși că am găsit în CEC Bank un partener strategic într-un amplu proiect de inovație. Funcționarea integrată a serviciilor bancare pentru clienți reprezintă începutul unui nou tip de servicii financiare care se construiesc cu ajutorul tehnologiei din aplicațiile bancare”, a declarat Andrei Berghian, Account manager Banking Unit Asseco SEE.

Noua funcționalitate în aplicația de Mobile Banking vine la doar trei luni de la implementarea de către CEC Bank a primei funcționalități Open Banking: vizualizarea conturilor și tranzacțiilor de la alte bănci și instituții financiare.

Aplicația de Mobile Banking a CEC Bank a înregistrat o dublare a numărului de utilizatori și o creștere cu peste 110% a numărului de tranzacții în 2020. În prezent, aplicația de Mobile Banking a CEC Bank oferă unele dintre cele mai avansate funcționalități din piață: