Cegeka România anunță creșterea cifrei de afaceri cu 15% în 2020

2020 a fost un an de continuă creștere și inovație pentru Cegeka, furnizor important de soluții IT&C cu sediul central în Belgia, atât la nivel de grup, cât și la nivel local. Cegeka România a încheiat anul cu o cifră de afaceri în valoare de aproximativ 33.2 milioane de euro, cu 15.6% mai mare decât în 2019. Compania a depășit pragul de 600 de angajați în plan local, fiind recunoscută în top 10 angajatori IT din România. Și grupul european Cegeka este în creștere pentru al 17-lea an consecutiv, compania închizând anul financiar 2020 cu o cifră de afaceri consolidată de 640 de milioane de euro, în creștere cu 14% față de 2019.

Cegeka România a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri cu 15.6% mai mare față de 2019, o creștere semnificativă și importantă pentru companie și grup, cu atât mai mult într-un an dificil ca 2020. Evoluția se datorează eforturilor continue ale întregii echipe și a portofoliului local și diversificat de clienți.

Cele mai mari proiecte realizate anul trecut de Cegeka România au fost pentru companii și business-uri din industria financiar-bancară, asigurărilor, retail, logistică. Tot în 2020 Cegeka România a finalizat un parteneriat strategic cu NN, liderul român în asigurări de viață și servicii de pensii private, pentru transformarea end-to-end a experienței digitale a clienților lor.

„2020 ne-a testat tuturor limitele – atât ale organizației, cât și ale clienților – și ne-a remodelat, rezultatul fiind o versiune a noastră îmbunătățită. Principala noastră prioritate a fost comunicarea – atât pe plan intern, cât și cu clienții. Am observat că și la noi, la fel ca în alte industrii, s-a resimțit o accelerare puternică a inițiativelor de transformare digitală, motivată de dorința de a rămâne în contact cât mai strâns cu clienții și piața. Datorită acestei cereri ridicate, am putut demara o serie de noi proiecte, dar și prelungirea colaborărilor deja existente și anticipăm ca această tendință să continue.

Anul 2020 a însemnat totodată și deschiderea biroului din Republica Moldova, unde ne așteptăm să avansăm foarte rapid prin noul nostru centru de Delivery Services, precum și alți factori importanți de diferențiere. Toate acestea, combinate cu abordarea noastră antreprenorială a crizei pandemice și parteneriatele strategice cu clienții, ne aduc perspective promițătoare în 2021 și în anii ce urmează”, spune Lucian Butnaru, Country Director, Cegeka România.

Cegeka România a depășit 600 de angajați

Grupul Cegeka a operat în România încă din anul 2011 și s-a dezvoltat organic de la un an la altul, ajungând în 2020 la peste 600 angajați cu normă întreagă în țară. Cegeka este recunoscută în top 10 angajatori IT din România, cu o rată de retenție a angajaților de peste 85%, intenționând să recruteze în 2021 aproximativ 200 de angajați noi.

„Trecerea la telemuncă a fost facilă. Lucrăm de ceva vreme în echipe distribuite, iar toate bazele tehnice pentru a fi productivi în lucrul de acasă erau deja puse la punct. Cu toate acestea, prezența unui management solid, crearea și realizarea de sinergii exclusiv în mediul virtual au fost o provocare pe care am abordat-o printr-o serie de inițiative variate.

În 2020, dedicarea și implicarea angajaților, ședințele de tip stand-up, planurile de intervenție ad-hoc, comunicarea frecventă și transparentă , importanța acordată zonei de wellbeing a colegilor printr-o gamă largă de programe – suport complex în zona de sănătate, socializare și susținere a managerilor privind gestionarea echipelor în format remote, toate desfășurându-se în mediul online – au contribuit cu succes la loializarea angajaților din Cegeka Romania, ceea ce s-a materializat printr-un record pozitiv al angajamentului acestora. Responsabilitatea socială (CSR) a companiei a fost, de asemenea, în centrul atenției, Cegeka Romania donând fonduri de urgență pentru a combate răspândirea pandemiei. În același timp, lupta pentru angajați talentați este acerbă și păstrarea lor rămâne unul dintre cele mai importante obiective pentru noi”, a adaugat Lucian Butnaru, Country Director Cegeka România.

Grupul Cegeka realizează în continuare o creștere anuală substanțială

În 2020 cifra de afaceri a grupului Cegeka s-a ridicat la 640 de milioane de euro – o creștere de 14% față de 2019. Profitul operațional a crescut cu 31%, până la 51,1 milioane de euro față de anul precedent, iar indicatorul recurent EBITDA s-a ridicat la 70,56 milioane de euro (55,13 milioane în 2019, în creștere cu 28%).

„Anul 2020 a fost excepțional atât la nivel uman, cât și la nivel de afaceri – iar acesta este un fapt dovedit. Bineînțeles că impactul pandemiei nu este de subestimat. La fel ca alte companii, și Cegeka a trebuit să se adapteze. Totuși, în calitate de specialist în locuri de muncă digitalizate, am putut trece fără probleme la telemuncă și am continuat să oferim clienților servicii de înaltă calitate. Cegeka a dat dovadă de multă adaptabilitate în aceste vremuri și a investit semnificativ în tehnologii de viitor. De exemplu, investițiile în 5G și inteligență artificială sunt revoluționare”, spune Stijn Bijnens, CEO Cegeka.

Anul trecut, Cegeka a investit semnificativ în propriul său IP în ceea ce privește tehnologia digitală în asistența medicală și smart mobility. Securitatea cibernetică și strategia „cloud first” au jucat de asemenea un rol important în programul de investiții al Cegeka.

Leadership local – „in close cooperation” („în strânsă colaborare”)

Cegeka este un grup european de IT cu sediul central în Hasselt, Belgia, un al doilea sediu în Olanda și operațiuni în alte zece țări europene, toate conduse prin antreprenoriat și leadership local.

„Avem peste 5.000 de angajați în familia Cegeka. Toți angajații sunt abordabili, accesibili și gata să ajute clienții. Aceasta este ideea din spatele motto-ului „in close cooperation” („în strânsă colaborare”). Nu este doar un slogan, ci o filosofie de viață, un modus operandi și o promisiune către clienții noștri și către toată lumea cu care colaborăm. În calitate de furnizor IT european de ecosisteme digitale în diverse sectoare: medical, producție, sectorul public, financiar-bancar și al asigurarilor, energie și logistică – dorim să continuăm să ne sprijinim clienții în 2021 cu soluții end-to-end furnizate de Linia Business de Soluții, Aplicații și Infrastructura Datelor”, conchide Stijn Bijnens.