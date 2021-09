Climate Innovation Day: Summit dedicat soluțiilor inovatoare din România pentru combaterea schimbărilor climatice

Creșterea temperaturii globale a condus, în ultimele decenii, la dezastre legate de climă fără precedent, cu impact economic și social uriaș. Pentru combaterea încălzirii globale e nevoie urgent de tot mai multe soluții ecoinovatoare, care să ne conducă la un mod sustenabil de a trăi, fără a afecta Planeta. Cooperarea între toți actorii care pot dezvolta soluții la problema climatică este esențială. În acest context, pe 9 septembrie are loc Climate Innovation Day, un summit dedicat ecoinovației, organizat de EIT Climate-KIC Hub România prin Impact Hub Bucharest, ce aduce laolaltă specialiști în domeniu din diverse sectoare, de la cel antreprenorial, la cel de cercetare.

Reprezentanți-cheie și experți din mediul public, academic și privat care susțin și dezvoltă soluții de ecoinovare vor discuta la Climate Innovation Day despre trendurile și inițiativele locale ce abordează schimbările climatice și care contribuie la un viitor mai bun, durabil, ce nu epuizează resursele naturale pentru generațiile următoare. În plus, vor fi promovate soluții românești de inovare climatică.

De asemenea, Climate Innovation Day va facilita schimbul de experiență și cooperarea între jucătorii locali din domeniile educației, afacerilor și cercetării care dezvoltă inițiative, proiecte de cercetare și soluții de inovare climatică la nivel local.

„Schimbările climatice reprezintă unul dintre cele mai <<fierbinți>> subiecte aflate pe agenda publică globală, iar România nu poate sta deoparte. Efectele încălzirii globale se resimt și asupra țării noastre. Creșterea temperaturii ne va influența din toate punctele de vedere – economic și social. Este vorba despre cum vor arăta iernile noastre, cum vom produce energia, cum va arăta agricultura românească sau cât de afectate vor fi orașele de valurile de căldură, ori de inundații. E nevoie urgent de soluții inovatoare adaptate contextului local, care să răspundă acestor probleme, de aceea noi facem eforturi de a le găsi și a le sprijini, prin instrumentele pe care le avem la îndemână”, a declarat Adina Crețu, Director Programs & Entrepreneurial Growth la Impact Hub Bucharest.

Tot în sprijinul acestui demers, în cadrul evenimentului va fi lansată și maparea startup-urilor green și a actorilor – cheie din ecosistemul din România și Bulgaria care își aduc contribuția în acest sector. Prin acest instrument, organizatorii își propun să facă cunoscut ecosistemul green și să faciliteze colaborarea între actorii-cheie care dezvoltă soluții antreprenoriale sau civice ca răspuns la rezolvarea problemelor de mediu globale.

Maparea a fost realizată în cadrul unui consorțiu format din Impact Hub Bucharest, The Climate Vertical din România și Innovation Starter din Bulgaria, în cadrul programului de accelerare Black Sea ClimAccelerator realizat cu sprijinul EIT Climate-KIC, prin care se acordă finanțare gratuită totală de 300.000 de euro antreprenorilor cu soluții de ecoinovare din România și Bulgaria selectați în program, termenul de înscriere fiind 15 septembrie.

Subiecte principale ale dezbaterii

Accelerarea tranziției către o societate zero-carbon și rezilientă la schimbările climatice, tendințele și direcțiile propuse la nivel european, oportunitățile, programele și strategiile locale privind schimbările climatice, rolul cercetării în inovarea climatică și cum arată ecosistemul green din România și Bulgaria sunt câteva dintre temele care vor fi discutate online la Climate Innovation Day, pe 9 septembrie, începând cu ora 09:30.

Participarea este gratuită, iar înscrierile se pot face prin completarea unui formular pe site-ul Impact Hub Bucharest.

Printre speakerii care vor participa la panelurile și dezbaterile din cadrul evenimentului se află: Joanna Sabat – CEE Ecosystem Developer Climate-KIC, Alexandra-Maria Bocșe – Consilier de Stat, Departamentul Climă și Sustenabilitate, Administrația Prezidențială, Ilinca Pandele – Team Leader Econet România, Andrei Ivan – Projects Director Skanska România, Prof. Dr. Ing. Tudor Prisecaru – Președinte al Senatului, Universitatea Politehnica din București, Remus Prăvălie – Lector Universitar Doctor Universitatea din București, Dr. Bogdan I. Vamanu – Cercetător Științific, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Prof. Dr. Ing. Miron Zapciu – Director Științific, Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. București, Daniel Matei – Business Development Manager Impact Hub Bucharest, Vlad Gliga – CEO Rubik Hub & Co-founder The Climate Vertical, Mihaela Frunzeti – Program Manager Impact Hub Bucharest, Ela Asaftei – Startup Program Manager Rubik Hub & The Climate Vertical, Valentin Țoc – Startup Program Manager Rubik Hub & The Climate Vertical.

Panelul dedicat rolului cercetării în inovarea climatică la nivel local este realizat cu susținerea Asociației Măgurele Science Park .

Despre organizatori

EIT Climate KIC Hub

EIT Climate-KIC angrenează organizații locale să servească drept hub-uri EIT în țările și regiunile EIT RIS. Organizațiile locale sunt selectate printr-un proces deschis și competitiv de selecție și sunt desemnate să funcționeze ca EIT Hub-uri. Rolul principal al unui EIT Hub este de a asigura vizibilitatea comunității EIT, a activităților sale și a oportunităților de cooperare pentru jucătorii locali care reprezintă domeniile educației, afacerilor și cercetării. De asemenea, hub-urile EIT lucrează în cooperare cu autoritățile naționale, regionale și locale relevante și facilitează schimbul de experiență cu acestea. În prezent, există o rețea de 14 hub-uri EIC Climate-KIC situate în țările RIS vizate.

EIT Climate KIC

EIT Climate-KIC este o comunitate a cunoașterii și inovării (CCI), care lucrează pentru a accelera tranziția către o societate zero-carbon și rezilientă la schimbările climatice. În ultimii 10 ani, programul accelerator al EIT Climate-KIC a fost principalul furnizor de soluții de inovare climatică, cu peste 1.500 de soluții acceptate și aproape 1 miliard de euro de capital garantat.

Impact Hub Bucharest

Impact Hub Bucharest este spațiul dinamic în care profesioniști și antreprenori lucrează pentru dezvoltarea proiectelor și inițiativelor de business. Încă din 2012, Impact Hub Bucharest este primul spațiu de coworking din România, cu o comunitate de aproximativ 2.000 de membri în 2 locații centrale din București, iar la nivel global organizația este prezentă în peste 100 de locații din peste 50 de țări. Misiunea Impact Hub Bucharest este de a susține ecosistemul antreprenorial oferind programe de accelerare a startup-urilor și finanțare directă, precum și cea mai mare platformă online de educație antreprenorială.