Compania SII România își mută birourile în clădirea One Cotroceni Park

One United Properties anunţă semnarea contractului de închiriere cu compania SII România pentru un spaţiu de birouri cu o suprafaţă totală de 3.710 metri pătraţi, în clădirea One Cotroceni Park. Astfel, la finalul anului 2021 SII România, companie multinaţională specializată în servicii de dezvoltare software (digital și inginerie) și IT outsourcing, cu o experiență de peste 12 ani, își va muta birourile în cadrul proiectului mixt dezvoltat de One United Properties.

One Cotroceni Park, dezvoltat pe locul fostei platforme Ventilatorul, este cel mai ambițios proiect de regenerare urbană din București, cu funcțiuni mixte, compus atât dintr-o zonă rezidențială, cât și din spații de birouri și o zonă comercială care va oferi acces la o gamă largă de servicii și facilități. Componenta office One Cotroceni Park dispune de un spațiu de birouri în formă de L. Situat în Cotroceni, una dintre cele mai renumite și căutate zone din București, parcul de birouri dezvoltat de One United Properties face parte din zona de birouri de Centru-Vest, cel mai dinamic pol de afaceri al Capitalei care se dezvoltă în prezent și al doilea ca mărime la nivelul pieței, după zona de Centru-Nord. Relocarea birourilor companiei SII România în acest nou hub de la One Cotroceni Park oferă numeroase avantaje pentru întreaga echipă.

Spațiile de birouri din One Cotroceni Park beneficiază de finisaje și dotări clasă A de ultimă generație, fiind proiectate și construite conform celor mai înalte standarde la momentul actual. Înălțimea liberă de 3 metri în toate zonele de birouri, sistemul HVAC cu recuperare de căldură și aport de aer proaspăt, iluminarea eficientă cu LED, lifturile de mare viteză cu timp de așteptare optimizat și ferestre care se deschid, toate acestea sunt doar o parte dintre beneficiile oferite angajaților. Zonele de lucru moderne au acces și la facilităţi precum galerie comercială, zonă rezidenţială sau staţia de metrou M5, proiectul fiind creat într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play.

„Relocarea în One Cotroceni Park este o măsură strategică având în vedere creșterea estimată. Ne dorim să oferim colegilor noștri un spațiu de lucru modern, performant, flexibil, în care fiecare dintre noi să poată lucra în orice moment în condiții optime, independent de modul de lucru ales: full-time la birou, work-from-home sau hibrid. Calitatea construcției, confortul dat de standardele înalte și dotările de ultimă generație, spațiile securizate, terasa generoasă, precum și accesul facil la mijloace de transport și spații comerciale fac din One Cotroceni Park alegerea optimă pentru noi”, a declarat Manel Ballesteros, Director General SII România.

„Ne bucură decizia SII România de a alege un spațiu modern pentru echipa sa, care va deveni astfel parte dintr-un pol de business efervescent care se formează în jurul conceptului unic de la One Cotroceni Park. Suntem încântați că o companie multinațională, cu experiență pe piață într-un domeniu dinamic și care apreciază inovația se va alătura comunității de business de la One Cotroceni Park și va avea acces la o gamă diversificată de servicii comerciale și facilități. Parcul de birouri pe care îl dezvoltăm în cadrul acestui proiect se înscrie în linia clădirilor verzi pe care le dezvoltăm și care acordă o atenție sporită atât mediului, cât și sănătății ocupanților”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

Proiectul One Cotroceni Park deține pre-certificare LEED, concentrându-se pe funcționare durabilă și impactul minim asupra mediului, și este în curs de certificare WELL Health and Safety, axată pe sănătatea și starea de bine la locul de muncă, favorizând astfel productivitatea și creativitatea.

Aproape toate etajele proiectului au terase mari, spații de lucru relaxate și zone de întâlnire informale. Proiectul One Cotroceni Park va găzdui și un mare centru de Office Hospitality și conferințe, un avantaj competitiv în ceea ce privește eficiența spațiului, căci toate companiile ce își desfășoară activitatea în cadrul ansamblului vor putea utiliza sălile de întâlniri ale centrului și organiza diferite evenimente de business.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.