Concept gourmet market la One Herastrău Towers, în parteneriat cu Le Manoir

One United Properties, unul dintre jucătorii cheie de pe piața imobiliară, a încheiat un parteneriat cu Cristian Preotu, proprietarul Le Manoir, pentru deschiderea unui concept de gourmet market în cadrul proiectului exclusivist One Herăstrău Towers. Amplasat în zona de nord a Bucureștiului, între cartierele Herăstrău și Aviației, proiectul One Herăstrău Towers le va oferi viitorilor rezidenți facilități special concepute pentru ei, accesul la o gamă de largă de produse premium, serviciu de vânzare asistată în acest market de lux, precum și posibilitatea accesării prin intermediul unei aplicații mobile dedicate.

Printre facilitățile special concepute pentru viitorii rezidenți ai One Herăstrău Towers se numără așadar acest nou concept de magazin universal premium, care va avea atât o zonă de „take-away”, cât și o parte de servire „on-premise”. Marketul de lux va dispune de 6 mese în zona de bar franțuzesc, al cărui meniu constă în sandvișuri, salate și preparate rapide, dar și de o terasă generoasă unde clienții se pot bucura de diverse delicii culinare de la barul franțuzesc, din zona de sushi & oyster bar, dar și de băuturi fine.

Un alt punct de diferențiere al gourmet market-ului din One Herăstrău Towers este serviciul de vânzare asistată. Conceptul de lux propune o abordare diferită, în care clienții vor fi întâmpinați și asistați de experți, în fiecare zonă în parte. Așadar, un somelier va fi disponibil în zona de vinuri, un expert chef în zona de sushi, astfel încât fiecare client să aibă parte de o experiență customizată, neîntâlnită în majoritatea magazinelor alimentare.

Preocuparea One United Properties pentru sustenabilitate va reprezenta un punct de interes și în colaborarea cu Le Manoir. Produsele disponibile pentru vânzare vor fi ambalate în cutii reutilizabile, ușor de transportat și chiar folosite ca elemente de depozitare a produselor în bucătărie. Dacă se vor deteriora, gourmet market-ul le va înlocui direct în magazin, pentru a preîntâmpina risipa și a promova sustenabilitatea. Eliminarea completă a pungilor de plastic și programele de reciclare vor face parte din programul noului market de la One Herăstrău Towers.

„Atunci când dezvoltăm un proiect, suntem extrem de atenți la îmbinarea perfectă între zona în care construim, artitectura, designul și standardele superioare în materie de construire, dar și facilitățile pe care le oferim viitorilor noștri rezidenți. Prin conceptele de locuire pe care le oferim dăm naștere unor comunități pe harta Bucureștiului, care au acces la un stil de viață premium și la toate componentele conexe: cumpărături, produse și servicii de calitate. Ne concentrăm pe dezvoltări de top cu funcțiune mixtă și pe parteneriate care să fie în concordanță cu viziunea noastră în ceea ce privește calitatea și sustenabilitatea. De aceea ne bucurăm de acest parteneriat cu Le Manoir, cu care împărtășim aceleași principii. Prin tot ce facem, ne dorim să le asigurăm rezidenților accesul la toate facilitățile de care au nevoie, economisind astfel timp”, a declarat Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division la One United Properties.

La rândul său, Cristian Preotu adaugă: „ Acest concept va fi un mix foarte interesant și eficient pentru clienții noștri, care vor putea fie comanda prin aplicație și ridica comanda, fie vor putea primi cele mai bune sfaturi de la specialiștii noștri de pe fiecare raion, fie, pur și simplu, se vor putea bucura de produsele noastre fresh la mesele din interior sau de pe terasă. Clienții vor putea cumpăra de la roșii, carne și pește, până la vi­nuri fine și alte produse exclusiviste. Va fi un fel de magazin universal, cu de toate. Ne dorim să dezvoltăm un adevărat lanț de magazine alimentare superpremium. Vom lucra atât cu furnizori români, cât și cu străini. Acum, aici, în piața românească, nu există așa ceva. La Paris, la Moscova, la New York există genul acesta de magazin universal de lux, în care clienții găsesc orice își doresc, un fel de ”super-premium-market”.”

Acest gourmet market dezvoltat în parteneriat cu Le Manoir va oferi clienților produse de cea mai înaltă calitate, de la vinuri sau preparate locale, la legume sau fructe proaspete. Printre acestea se numără și produsele tradiționale românești autentice, pentru care Cristian Preotu, fondatorul Le Manoir, are un interes aparte. Conceptul își propune așadar și o creștere în piața produselor românești, vândute la un preț care le va permite producătorilor din țară să devină interesați și de producția de o calitate superioară, nu doar de volumele vândute la un preț mic.

Și pentru că fiecare proiect dezvoltat de One United Properties este centrat pe ideea de comunitate, rezidenții One Herăstrău Towers vor avea disponibilă și o aplicație exclusivă pentru telefonul mobil pe care o vor putea folosi pentru acest gourmet market. Aplicația va avea mai multe utilități, printre care: comunicarea directă, în timp real, cu șefii de raioane, pentru a vedea produsele existente, a primi recomandări și a plasa comenzi; plată direct în aplicație cu ridicare din magazin sau cu livrare customizată la o oră anume; avantaje speciale (precum discount-uri, livrare gratuită etc.).

One Herăstrău Towers oferă un concept de locuire modern ce îmbină elementul rezidențial cu cel comercial, oferind acces eficient și vederi panoramice asupra lacului Herăstrău și asupra zonei de Nord a orașului.