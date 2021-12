Crăciun de poveste și un decor de vis cu brad de 11 metri la One Floreasca City

Un brad înalt de 11 metri, 21.000 de becuri led și nu mai puțin de 10.000 de globuri, dar și o cutie de cadouri gigant, toate au pus stăpânire pe piațeta de la One Floreasca City pentru a aduce atmosfera de Crăciun mai aproape de locuitorii din acest cartier. În straie de sărbătoare, ansamblul One Floreasca City a fost decorat pentru a marca începerea iernii, iar accesul în piațetă este deschis oricui dorește să se bucure de lumini și de atmosfera specială de iarnă. În plus, ca la un veritabil târg de Crăciun, foodtruck-ruile instalate îi vor îmbia pe vizitatori cu cele mai delicioase preparate.

Crăciunul la One Floreasca City este adus la viață de un superb brad înalt de 11 metri, de cele 10.000 de globuri în nuanțe de auriu, dar și de 2.100 de metri de instalație luminoasă cu 21.000 de becuri led. Cărora au fost adăugate 240 de mp de plase de lumini decorative cu aproximativ 175.000 beculețe. Mai mult, atracția piațetei o reprezintă o cutie de cadouri gigant, cu dimensiuni de 2,5 m pe 2,3 m, îmbrăcată și ea cu plasă luminoasă cu aproximativ 16.200 de luminițe led, perfectă pentru cea mai reușită fotografie de Crăciun a oricărei familii.

Spațiul exterior de la One Floreasca City a fost astfel gătit de sărbătoare și de el se poate bucura oricine ajunge în piațeta ansamblului de la intersecția Bd. Mircea Eliade cu Calea Floreasca. Iar pentru ca atmosfera de Crăciun să fie completă, mâncăruri delicioase sunt disponibile la foodtruck-urile instalate special pentru vizitatorii și rezidenții care se pot delecta cu bunătăți de la Meat2Eat, Famous Waffles sau Ted’s Coffee sau se pot opri la restaurantul Samsara și barul Élephante.

