CryptoDATA Tech a lansat Bank of Energy, primul serviciu de battery sharing din România

Compania CryptoDATA a lansat primul serviciu din România de “battery sharing” – Bank of Energy, prin care pune la dispoziția utilizatorilor de telefoane mobile o rețea de peste 250 de energomate cu baterii externe disponibile pentru închiriere.

Rețeaua de energomate Bank of Energy a fost amplasată în puncte strategice pe raza municipiului București cu scopul de oferi mobilitate utilizatorilor de dispozitive electronice smart. Pentru a putea utiliza acest serviciu, locuitorii Capitalei trebuie să instaleze, în prealabil, aplicația Bank of Energy, disponibilă în Google Play și App Store. Atât energomatele, cât și bateriile externe dispun de un design elegant și atractiv în aceeași măsură, iar aplicația Bank of Energy este ușor de instalat și extrem de intuitivă.

CryptoDATA CEO, Ovidiu Toma: În această eră a digitalizării accelerate în care oamenii sunt conectați permanent prin intermediul dispozitivelor mobile, compania CryptoDATA a identificat nevoia constantă de mobilitate a utilizatorilor și a adus în România un concept nou și inovator de “battery sharing”. Acest serviciu a fost deja implementat în București, iar utilizatorii pot închiria o baterie externă de la oricare dintre locațiile partenere BoE și o pot returna în cel mai apropiat energomat de locația lor, astfel mobilitatea este garantată pentru că utilizatorii nu sunt constrânși de returnarea bateriilor într-o anumită locație.

Bateriile Bank of Energy sunt compatibile cu interfețe de tip Lightning, USB-C și Micro USB și pot încărca multiple dispozitive simultan. Mai multe informații despre acest serviciu sunt disponibile pe https://bankofenergy.ro/

De asemenea, primul magazin fizic al companiei, CryptoDATA Concept Store, a fost inaugurat luna aceasta, în incinta centrului comercial Băneasa Shopping City, unde au fost prezentate dispozitivele criptate și securizate integral prin tehnologia Blockchain, smartphone-ul IMPulse K1 și laptopul BASM, dezvoltate integral în România.

Compania a inovat piața globală a securității cibernetice prin dezvoltarea celui mai puternic protocol de criptare, Voice Over Blockchain Protocol (VOBP), implementat în dispozitivele criptate și securizate dezvoltate în România.

CryptoDATA Tech este o companie românească ce activează în domenii precum securitatea cibernetică, telecomunicații criptate și inteligență artificială pentru a oferi soluții IT cu ajutorul tehnologiei Blockchain.