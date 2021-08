Disney beneficiază de ridicarea restricțiilor, însă provocările rămân

Disney, gigantul american din industria de divertisment, a revenit în forță, în condițiile în care oamenii s-au întors în această vară în parcurile sale tematice, iar vânzările de box office și streaming au fost stimulate de premiera mult așteptată a filmului Black Widow, din universul Marvel, și de Jungle Cruise cu The Rock.

Disney (Walt Disney Company, DIS) își va publica mâine cifrele trimestriale, analiștii estimând venituri de 16,77 miliarde de dolari, cu un EPS (câștiguri pe acțiune) de 0,55 de dolari, un mare salt înainte dacă îl comparăm cu 0.08 de dolari raportat acum un an. În ultimele patru trimestre, compania a depășit estimările EPS cu procente care variază de la un minim de 67% până la peste 200% în ultima raportare pe T2 2021.

Dar investitorii sunt dornici să caute indiciile cu privire la performanțele viitoare ale companiei în domeniile sale cheie de activitate, punând întrebări legate de creșterea numărului de abonați la serviciile de streaming și dacă magia a revenit într-adevăr în parcurile tematice și în box-office.

Segmentul de vânzări directe către consumatori (B2C), care acum acoperă 60% din cifra de afaceri, este cel în care compania pare acum foarte bine poziționată cu portofoliul său de servicii de streaming, care include Disney+, Hulu, ESPN, STAR și varianta internațională Disney+Hotstar. Disney+ și-a triplat volumul de abonați în timpul pandemiei – la data de 3 aprilie 2021, acesta avea 103,6 milioane de abonați plătiți, față de 33,5 milioane la 28 martie 2020. Compania a anunțat că își menține strategia de a atinge obiectivele de 230-260 de milioane de abonați Disney+ până la sfârșitul anului fiscal 2024.

Obiectivul pare ambițios, dar realizabil. Un sondaj recent realizat de JD Power arată că americanii cheltuiesc în prezent chiar mai mulți bani și mai mult timp pentru serviciile de streaming decât în perioada de vârf a pandemiei. În timp ce oferta de servicii de streaming se extinde, oamenii își măresc abonamentele de la o medie de 3,9 furnizori în decembrie 2020 la 4,5 în iunie 2021. În general, 89% dintre respondenți au declarat că sunt abonați la Netflix, urmat de Amazon Prime (76%), Hulu (64%) și Disney+ (52%).

Cu toate acestea, în timp ce oamenii continuă să facă streaming, adăugarea de noi utilizatori după boom-ul din timpul pandemiei s-a dovedit a fi mai dificilă. Numărul de abonați ai Netflix a scăzut de fapt în ultimul trimestru. Analiștii se așteaptă totuși ca Disney să continue să adauge abonați, ajutat de lansarea filmului Black Widow (Văduva Neagră) și de faptul că este mai mic decât rivalii săi.

În particular, Disney a adoptat câteva măsuri îndrăznețe (și controversate) pentru a-și stimula serviciile de streaming. În timp ce închiderea cinematografelor anul trecut a forțat Disney să lanseze unele dintre producțiile sale, cum ar fi „Raya and the Last Dragon”, direct pe Disney+, compania i-a surprins pe mulți când a decis lansarea simultană a filmului „Black Widow” în cinematografe și pe Disney+. În condițiile în care Disney preconizează lansări hibride și pe viitor pentru a contracara riscurile generate de pandemie, „Jungle Cruise ” cu „The Rock”, a urmat aceeași strategie, în timp ce „Free Guy” al lui Ryan Reynolds va avea doar 45 de zile de exclusivitate în cinematografe după lansarea din 13 august, înainte de a se îndrepta spre Disney+.

Lansarea simultană a „Black Widow” a atras însă proteste din partea Asociației Naționale a Proprietarilor de Cinema, pe motiv că ar favoriza o piraterie de mai bună calitate. Scarlett Johansson, vedeta principală a filmului, a dat în judecată Disney, susținând că lansarea simultană a diluat vânzările la box office, afectând unele bonusuri din contractul ei. Disney a reacționat declarând că deciziile de distribuție îi revin exclusiv companiei.

Disney încearcă să joace la două capete prin această decizie. Veniturile din box office, unde Disney domina piața înainte de pandemie cu producții cu bugete masive, precum Universul Marvel și filmele de animație Pixar, rămân foarte dependente de evoluția pandemiei.

Un alt sector de activitate cheie pentru Disney, de asemenea foarte dependent de evoluția virusului, este cel al parcurilor și croazierelor. După ce majoritatea parcurilor au fost închise timp de 412 zile în timpul pandemiei, acestea s-au redeschis în aprilie, așa că ar trebui să vedem un efect în acest trimestru, posturile de televiziune arătând cozi uriașe la noile atracții, cum ar fi Campusul Avengers de la Disneyland. Compania a declarat că epidemia a costat această divizie aproximativ 1,2 miliarde de dolari în venituri operaționale pierdute în T2 al acestui an. Disney încearcă să își îmbunătățească predictibilitatea fluxului de clienți prin restructurarea abonamentelor anuale și transformarea lor în „chei magice”, cu prețuri care variază între 399 și 1399 de dolari.

Un brand de consum puternic, Disney a fost, de asemenea, unul dintre favoriții investitorilor individuali în timpul pandemiei. Pe platforma eToro, s-a înregistrat o creștere de 86% a numărului de utilizatori care dețin acțiuni Disney în T2 din acest an față de anul precedent, Disney ocupând locul 16 la nivel global și locul 32 în România în topul celor mai deținute acțiuni pe eToro.

