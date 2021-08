Ecovillas a vandut 170 de locuinte eco-friendly in Romania

De la câteva case eco, la un proiect ambițios de apartamente care nu poluează și locuințe livrate în valoare de peste 20 de milioane de euro în doar 5 ani. Ecovillas Company plănuiește noi dezvoltări imobiliare unice în România, și lansarea unui concept nou de “effortless maintenance” în noile proiecte

Singurul dezvoltator care construiește locuințe care nu poluează și oferă confort locatarilor și costuri mai mici, promite noi investiții și inovație pe piața rezidențială

Compania Ecovillas a livrat până în prezent pe piața rezidențială românească locuințe care nu poluează în valoare de peste 20 de milioane de euro, locuințe inovative, cu pompe de căldură geotermice și costuri mai mici la încălzire, apă caldă și răcire ca locuințele standard. Succesul de care s-au bucurat proiectele dezvoltate în București și Mogoșoaia, care au înregistrat vânzări record, a determinat dezvoltatorul să ia în calcul extinderea investițiilor de acest tip.

”Experiența pe care am câștigat-o pe piață prin dezvoltarea acestor două proiecte inovatoare și care au adus în premieră pe piața locală soluții eficiente și sustenabile de construcție, ne-a încurajat să ne uităm și spre alte investiții. Cererea pentru locuințe ecologice și sustenabile este abia la început pe piața românească și de aceea ne propunem să oferim un nou produs care să întâmpine această creștere a solicitărilor. Așa cum s-a întâmplat cu proiectele Ecovillas și Loft, vom identifica și vom utiliza cele mai noi soluții și materiale care să crească confortul și eficiența locuințelor pe care le vom dezvolta” (VLAS VEACESLAV – CEO al companiei Ecovillas)

Prin proiectul LOFT green apartments, compania Ecovillas a devenit în România un pionier al construcției apartamentelor încălzite și răcite cu pompe de căldură geotermice care nu poluează.

Ecovillas a vândut 170 de locuințe eco-friendly în România și plănuiește aducerea ununi concept nou pe piața rezidențială de “effortless maintenance”

În total Ecovillas a construit până acum în România, 190 de locuințe prietenoase cu mediul înconjurător, din care a vândut deja 90%.

”Piața rezidențială din România a evoluat foarte mult de la lansarea primului nostru proiect – Ecovillas, în anul 2016. Există dezvoltatori mai experimentați, cu background puternic, dar și cumpărători mai exigenți, atenți la detalii și dornici să cumpere în proiecte care le oferă cu adevărat un loc în care să trăiască confortabil din punct de vedere al spațiului, locației, dar și din punct de vedere al costurilor. Din ce vedem pe piață, mulți dezvoltatori au omis confortul pe care ți-l oferă o locuință eficientă energetic, cu tehnologii noi, care oferă un cost mai mic pentru încălzire, apă caldă și răcire decât o locuință standard, acest aspect nouă ne conferă un uriaș avantaj competitiv. Iar surprizele nu se opresc aici, plănuim lansarea unor locuințe cu totul speciale, care vor avea ca principală caracteristică “effortless maintenance”, acest lucru înseamnă că locatarii vor câștiga un lucru prețios în ziua de azi: timp și mai puțin stres cu mentenanța locuinței prin materialele folosite la finisarea locuințelor.” (VLAS VEACESLAV – CEO al companiei Ecovillas)

Locuințele disponibile în proiectul LOFT green apartments, aflat în construcție, sunt vândute aproape integral.

Complexul LOFT green apartments, dezvoltat în prezent în Mogoșoaia, are în total trei imobile – 154 de apartamente de tip studio, 2 camere și 3 camere. Prima fază a proiectului este vândută integral. Faza a 2-a ce include construcția a două blocuri noi va fi livrată anul acesta. Blocul 2 este finalizat, urmează predarea apartamentelor către proprietari, iar blocul 3 va fi gata până la finalul anului.

Designul proiectului este unul de tip loft și include materiale cât mai brute, dar sustenabile precum: betonul, cărămida, lemnul, ferestre mari și o înălțime de până la 2,9 metri a locuințelor. Complexul LOFT green apartments este construit între două păduri mari, în Mogoșoaia. Ansamblul are un sistem cu pompe de căldură geotermice care folosesc energia regenerabilă a pământului pentru încălzire, răcire și apă caldă. Complexul are ZERO emisii de CO2 și nu folosește combustibili fosili pentru încălzire, fiind singurul complex rezidențial de apartamente care nu necesită racordare la gaze.

Mai mult decât atât, pentru construcția blocului 2 a fost folosită izolație cu spumă poliuretanică, un produs 100% reciclabil și fațadă 100% din lemn Thermowood adus din Finlanda.

Prețurile pentru locuințele din cadrul complexului pornesc de la 50.625 euro + tva pentru locuințele de tip studio, 2 camere de la 73.125 euro + tva, iar 3 camere de la 100.125 euro + tva. Compania Ecovillas va finaliza anul acesta cele două blocuri din faza a 2-a a proiectului, valoarea totală a proiectului fiind de peste 10 milioane de euro.

Complexul Ecovillas Mogoșoaia include în total 32 de case și este finalizat și vândut încă din 2016.