Educația financiară și antreprenorială, în topul intereselor românilor în pandemie

Metodele de creștere financiară, investițiile și antreprenoriatul sunt domeniile despre care românii au vrut să învețe în pandemie, potrivit unui studiu realizat de Upriserz, platformă educațională online, dedicată antreprenorilor și profesioniștilor din piața muncii.

Anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19 și schimbarea obiceiurilor de zi cu zi ale oamenilor, a stârnit interesul românilor pentru educația financiară și pătrunderea în lumea afacerilor. Datele Upriserz arată că anul trecut românii au dorit să afle cum să câștige mai mulți bani, cum să prospere din punct de vedere financiar, dacă să investească la bursă, în criptomonede sau în imobiliare, ori să se dedice antreprenoriatului.

Pentru a-și lua aceste informații, românii s-au îndreptat către platformele educaționale online, unde au găsit cursurile și seminariile potrivite nevoilor lor la un click distanță, din confortul propriei case, în acord cu toate restricțiile impuse de pandemie.

„Am observat în 2020, un an atipic, că românii și-au manifestat intenția de a-și completa cunoștințele sau de a dobândi noi cunoștințe, în domenii care au un numitor comun, latura financiară. Fie că și-au dorit să învețe cum să devină antreprenori, fie că au vrut să afle tainele investițiilor de succes, românii și-au îndreptat atenția către metodele care le pot asigura ceea ce numim noi învățare continuă. Acest tip de educație este foarte important, întrucât asigură evoluția personală și profesională și sporește șansele de succes. Datele Upriserz ne arată că românii încep să adere la acest model educațional și ne dau speranța că România va începe să urce în topul interesului manifestat față de metodele de învățare continuă mult mai accesibile acum grație progresului tehnologic”, a spus Lorand Soares-Szasz, CEO Upriserz.

Pentru învățarea continuă și perfecționarea cunoștințelor, un român ar trebui să investească minimum 98 de lei pe lună, în cursuri sau cărți, potrivit datelor Upriserz.

Evoluția platformei educaționale Upriserz arată că românii sunt tot mai interesați de modalitățile de învățare continuă online. Astfel, lansată în martie 2019, platforma Upriserz a ajuns la finalul anului 2020 la 22.835 de abonamente vândute. În 2020, numărul de abonamente la Upriserz a crescut cu peste 260% față de anul 2019, de la 6.000, la 22.835 de abonamente înregistrate la finalul anului pandemic. Metodele de creștere financiară, investițiile și antreprenoriatul sunt domenii acoperite de cursurile disponibile pe platforma Upriserz.

„Pentru Upriserz a fost un an extraordinar, în care am depășit cu 150% obiectivele stabilite la începutul anului. Am reușit să creștem exponențial comunitatea, am reușit să validăm modelul de business după doar 18 luni de activitate și, prin rezultatele obținute, am reușit să fim unul dintre cele mai de succes startup-uri din România în 2020. Ne dorim ca tot mai mulți români să ajungă să beneficieze de cursurile, webinariile și interviurile de la peste 50 de antreprenori, milionari, vedete TV, influenceri, experți și profesioniști din România puse la dispoziție pe platformă”, a spus Lorand Soares-Szasz, CEO Upriserz.

Cea mai mare platformă educațională online din România acoperă elemente diverse de dezvoltare profesională și personală, de la negociere salarială la leadership până la public speaking. Cursurile oferite de Upriserz sunt susținute de nume cunoscute, precum Lorand Soares-Szasz, Adrian Cioroianu, Monica Ion, Dan Luca.