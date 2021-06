Emma de la ZU, noul ambasador al brandului Various Brands

Emma Ștefan, cunoscută publicului ca Emma de la ZU, a devenit imaginea oficială a retailerului național Various Brands, cu capital 100% românesc, pentru următorii doi ani.

Prezența feminină și fresh din matinalul Morning ZU este o împătimită a articolelor sportswear, iar alegerea ei ca ambasador al brandului Various Brands a venit cât se poate de natural. Atât ea, cât și retailerul promovează activ o viață sănătoasă, în care mișcarea ocupă un loc important, iar campaniile punctuale realizate împreună de-a lungul timpului au dus parteneriatul la un nou nivel.

„I’m a sportish one, ador stilul sport și mă identific total cu el. Fiind tot timpul în mișcare, caut ca prin outfit-urile mele să am libertatea de a mă exprima fix așa cum simt. Fie că sunt la radio sau mă antrenez prin vreun parc, am nevoie ca ceea ce pun pe mine să „țină” cu mine și nu „de mine”. Calitatea și diversitatea articolelor din magazinele Various Brands m-au ajutat să-mi creez un stil al meu în direcția aceasta, iar de acum suntem și mai aproape”, spune Emma.

Various Brands și noul său ambasador, Emma de la ZU, își propun să desfășoare numeroase proiecte inedite împreună prin care să aducă noi beneficii clienților, dar și să îi încurajeze să adopte un stil de viață echilibrat Noul parteneriat se anunță a fi unul de succes, fiind ghidat de pasiunea comună pentru mișcare și pentru produse de calitate superioară, dar și de încrederea reciprocă pe care au dezvoltat-o de-a lungul perioadei în care au colaborat pentru diverse campanii.

Retailerul Various Brands deține 27 de magazine la nivel național, precum și un magazin online, www.various-brands.ro, unde își întâmpină clienții cu numeroase articole sport și streetwear de la cele mai cunoscute branduri internaționale: Nike, Jordan, Puma, adidas, Reebok și altele. De curând, retailerul a deschis un nou magazin de tip outlet în apropiere de București, în Fashion House Pallady (Cernica), iar până la finalul anului plănuiește să extindă rețeaua națională cu cel puțin alte 3 unități.