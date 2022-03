ENDAVA CONTINUĂ SĂ REIMAGINEZE RELAȚIA DINTRE OAMENI ȘI TEHNOLOGIE ȘI ÎN INDUSTRIA DE BANKING & CAPITAL MARKETS

Prezenți de peste 20 de ani în zona bancară și a piețelor de capital, Endava reprezintă unul dintre partenerii esențiali pentru marii jucători din aceste industrii. Cu o lungă tradiție din care a rezultat o profundă cunoaștere a domeniului, compania a fost alături de clienții săi încă de la începuturi, oferind soluții digitale pentru investiții, operațiuni bancare, hedge funds sau asset managers, structuri critice în piețele de capital și adaptându-se cu succes la noile tendințe: monede Crypto, Machine Learning sau Augmented Reality.

Digitalizarea sistemelor bancare – necesară și ireversibilă

Endava activează în prezent în peste 10 industrii, însă domeniul bancar rămâne o arie-cheie pentru companie. Evoluția rapidă din ultimii ani a comportamentelor și dorințelor consumatorilor a accelerat nevoia de inovație a sistemelor bancare, nevoie la care Endava reușește să răspundă prin combinarea capabilităților tehnice cu o viziune centrată pe utilizatori.

„Datorită soluțiilor oferite de-a lungul anilor, am devenit un partener valoros pentru industria bancară. Ne-am ajutat clienții să își digitalizeze serviciile adresate clienților din zona de retail, am creat procedee noi și am reformat sisteme de investiții și chiar am fost inițiatori ai unor proiecte precum implementarea tehnologiei blockchain în operațiunile băncilor”, a declarat Claudiu Constantinescu, Director Regional, Central Europe, Endava.

Compania oferă servicii de digitalizare și eficientizare a modelelor clasice, atât în zona de retail banking, orientată spre consumatorul obișnuit, cât și în zona de commercial banking, corporate banking sau private banking. Indiferent de domeniu, scopul Endava rămâne același – să ajute modelele clasice de banking să se digitalizeze și să devină mai eficiente. Pentru a acoperi toate aceste sectoare, sute de angajați sunt alocați pe proiecte de banking. Fiecare dintre aceste proiecte este unic, acoperind una sau mai multe nevoi ale clientului de la platforme bancare care funcționează cu ajutorul APIs, funcționalități de tip NLP, aplicații de tranzacționare și investiții, până la servicii de design și arhitectură pentru aplicații de banking online.

Pe lângă dezvoltatorii software, testerii, inginerii în managementul aplicațiilor, experții în zona de date, analiștii, managerii de proiect, arhitecții software și specialiști în zona de Machine Learning și inteligență artificială în proiecte sunt prezenți și experți în domeniul bancar, care oferă suport și ghidare echipelor de lucru.

În total, Endava oferă servicii pentru mai mult de 150 de clienți din această industrie, câțiva dintre ei foarte cunoscuți publicului larg, precum Banca Transilvania.

Piețele de capital, o industrie în continuă schimbare

Cu o lungă istorie în spate, scopul Endava în proiectele din zona piețelor de capital a rămas mereu același – să-și ajute clienții să devină cât mai competitivi cu ajutorul tehnologiei. Compania a înțeles de la bun început nevoia clienților de a răspunde rapid schimbărilor majore de paradigmă, contribuind activ în zona de digitalizare și oferind soluția pentru ca aceștia să se poată diferenția de competitori.

„Pentru jucătorii din zona piețelor de capital, colectarea datelor nu mai este o problemă. Provocarea este reprezentată de modul în care se lucrează cu aceste date, care trebuie să fie rapid și eficient. Aici intervenim noi, iată câteva exemple: îi ajutăm să-și depășească volumul tranzacțiilor prin folosirea unor noi algoritmi, livrăm date și analize în timp real pentru a crește veniturile afacerilor bazate pe emerging trends, identificăm dependențe de date imposibil de identificat de oameni”, a mai adăugat Claudiu Constantinescu.

Compania adresează întregul circuit al piețelor de capital, oferind soluții raportate la provocările și oportunitățile din piață. Astfel, Endava acoperă zone precum investment management, investment banking, market infrastructure, market vendors sau broking și trading, însumând în jur de 100 de proiecte active.

Peste 1200 de angajați contribuie în fiecare zi la dezvoltarea clienților din industria piețelor de capital, reprezentând peste 10% din totalul angajaților Endava.

DESPRE ENDAVA

Endava este lider în furnizarea de servicii tehnologice de ultimă generație și își sprijină clienții în dezvoltarea propriilor organizații, prin utilizarea soluțiilor scalabile de Distributed Enterprise Agile. Endava colaborează cu clienții săi, integrându-se perfect cu echipele acestora, catalizând ideile și livrând soluții robuste.

Compania ajută clienții să devină companii digitale bazate pe experiență, sprijinindu-i în călătoria lor de la generarea de idei la dezvoltarea și implementarea de produse, platforme și soluții. Clienții Endava activează în industriile de Plăți, Servicii Financiare, TMT (Tehnologie, Media si Telecom), Bunuri de Consum, Logistică și Medicală.

Endava avea 10.000 de angajați la data de 8 decembrie 2021, în birourile sale din Australia, Austria, Danemarca, Germania, Irlanda, Olanda, Singapore, Elveția, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii și centrele de livrare din Uniunea Europeană: România, Bulgaria, Croația și Slovenia; Țările din Europa Centrală: Macedonia de Nord, Moldova, Serbia, Bosnia și Herțegovina; America Latină: Argentina, Columbia, Uruguay și Venezuela.