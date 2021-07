Eurohold, proprietarul Euroins România, finalizează cea mai mare tranzacție a anului și preia activele CEZ Bulgaria, cel mai mare producător și furnizor de energie.

Еurohold, cel mai mare holding din Bulgaria și proprietar al Euroins România, a finalizat achiziționarea activelor grupului energetic ceh CEZ din Bulgaria pentru 335 milioane EUR. Noile active vor fi deținute în totalitate de Eastern European Electric Company (EEEC) . Până în acest moment, aceasta este cea mai mare tranzacție din acest an, din regiunea Europei de Sud-Est.

Ca rezultat al tranzacției, proprietarul Euroins România a preluat 67% din participația la cel mai mare distribuitor de energie electrică din Bulgaria – CEZ Distribution Bulgaria (cota de piață de 40%) și cel mai mare furnizor de energie electrică – CEZ Electro Bulgaria, precum și 100% din capitalul celui mai mare comerciant autorizat de energie electrică – CEZ Trade Bulgaria. Grupul a achiziționat, de asemenea, compania de servicii IT CEZ ICT Bulgaria, parcul solar Free Energy Project Oreshetz, centrala electrică pe bază de biomasă Bara Group și CEZ Bulgaria, care coordonează și administrează toate unitățile CEZ Group din Bulgaria.

Până la sfârșitul anului 2021 și la finalizarea consolidării, se preconizează că atât activele totale, cât și veniturile participației combinate asigurare-energie vor depăși 1,5 miliarde EUR, în timp ce profitul operațional combinat (EBITDA) se estimează că va ajunge la aproximativ 120 milioane EUR pe an. Conform strategiei sale de dezvoltare, până în 2025, Еurohold se așteaptă să genereze un venit combinat de aproape 2 miliarde de euro anual și un profit operațional combinat (EBITDA) de aproape 200 de milioane de euro pe an. Se estimează că activele totale ale grupului consolidat vor depăși 1,8 miliarde EUR până la sfârșitul anului 2025.

Prin achiziționarea și integrarea activelor grupului CEZ și în combinație cu celelalte segmente ale holdingului, Еurohold va deservi peste 7 milioane de clienți și va angaja peste 6.000 de persoane în 11 țări din Europa Centrală, de Est și de Sud-Est (CESEE), precum și din fosta Uniune Sovietică (FSU). Filialele bulgare ale Grupului CEZ au mai mult de 3.000 de angajați și furnizează servicii către aproape 3 milioane de clienți din cea mai populată parte a țării, inclusiv capitala Sofia. Înainte de înțelegere, Еurohold avea puțin peste 3.000 de angajați și deservea aproximativ 4 milioane de clienți în 11 state, în principal prin intermediul grupului său de asigurări Euroins Insurance Group (EIG).

„Această achiziție reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea Eurohold și a economiei bulgare. Tranzacția a asigurat un flux de peste 500 de milioane de euro în economia bulgară, dacă estimăm valoarea totală a tranzacției, inclusiv viitoarea ofertă obligatorie de licitație pentru acționarii minoritari și programul de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii CEZ în Bulgaria. În plus, achiziția va oferi clienților și investitorilor noștri o mai mare stabilitate și predictibilitate în fiecare aspect și va genera sinergii potențiale și oportunități favorabile. După integrarea cu succes a filialelor Grupului CEZ, Eurohold își propune să sprijine actualul și viitorul program de investiții al CEZ din Bulgaria, concentrându-se pe serviciul pentru clienți, actualizarea și întreținerea rețelei, inovațiile, tehnologiile și digitalizarea, precum și energia regenerabilă și eficiența energetică. Eurohold își va concentra dezvoltarea viitoare în două sectoare principale – asigurările și energia. Obiectivul nostru este transformarea Eastern European Electric Company (EEEC) într-unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de utilități din regiunea Europei Centrale și de Sud-Est”, a declarant Assen Christov, președintele Consiliului de Supraveghere al Eurohold.

Eurohold a finanțat achiziția filialelor CEZ din Bulgaria printr-o combinație de capitaluri proprii, strânse printr-o majorare de capital, și o ofertă publică de noi acțiuni la Bursa de Valori Bulgară (BSE), precum și un pachet de finanțare complex.

La începutul acestei luni, Еurohold a strâns peste 80,5 milioane EUR în fonduri proprii pe Bursa de Valori Bulgară printr-o nouă emisiune de acțiuni, susținută de investitori internaționali și locali, care au subscris și au plătit aproximativ 63 de milioane de acțiuni noi.

Despre Eurohold

Eurohold Bulgaria este un grup de afaceri independent, lider în regiunea CEE / SEE / CSI și cel mai mare holding din Bulgaria. Acesta operează în domeniul asigurărilor, leasingului, vânzărilor de mașini, gestionarea de active și servicii de investiții. Eurohold este listat la Bursa de Valori din Sofia și Varșovia. Eurohold deține Euroins Insurance Group (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigurări independente din regiunea CEE / SEE / CSI, care operează în 11 țări și deține filiale în Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Ucraina, Georgia, Rusia și Belarus. EIG operează și în Grecia și Polonia și are operațiuni de asigurare de nișă în Spania și Italia. În prezent, grupul de asigurări are mai mult de 4 milioane de clienți și peste 3000 de angajați.