EY lansează primul raport anual aliniat standardelor Consiliului Internațional al Afacerilor al Forumului Economic Mondial

EY a redus cu 60% emisiile de carbon la nivelul întregii organizații în exercițiul financiar 2021

000 de ore de muncă voluntară în folosul comunității și un impact pozitiv asupra vieților a 20 de milioane de oameni

18 milioane de ore de pregătire pentru angajații EY și prima promoție a programului EY Tech MBA în exercițiul financiar 2021

EY lansează primul raport anual realizat pe baza indicatorilor pentru capitalismul participativ elaborați de Consiliul Internațional al Afacerilor din cadrul Forumului Economic Mondial (WEF-IBC), prin care își propune să demonstreze progresele pe care le-a înregistrat în demersul de a crește transparența organizației.

Raportul „EY Value Realized” evidențiază angajamentul companiei față de impactul pozitiv, măsurabil, pe care organizația EY îl are asupra oamenilor, societății și clienților și demonstrează modul în care integrarea standardelor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) în strategia de afaceri dă naștere unei transformări la nivelul întregii organizații EY.

„Companiile trebuie să creeze valoare pentru toți actorii interesați, precum și pentru acționarii lor. EY va continua să colaboreze cu clienții, cu alte organizații interesate care își vor asuma această misiune, precum și cu sectorul public pentru identificarea unor soluții privind redresarea în urma pandemiei, crearea unei tranziții echitabile către un viitor cu emisii de carbon reduse, soluționarea problemelor legate de echitatea socială și inegalitatea veniturilor, creșterea încrederii în piețele de capital din întreaga lume și sprijinirea clienților în procesul lor de transformare”, spune Bogdan Ion, Country Managing Partner, EY România și Moldova și Chief Operating Officer pentru EY Europa Centrală și de Sud-Est și Regiunea Asiei Centrale.

Indicatorii pentru capitalismul participativ elaborați de WEF-IBC cuprind 21 de situații ESG, în baza cărora companiile și organizațiile își pot elabora raportările și care vizează patru domenii cheie: principiile de guvernanță, planeta, oamenii și prosperitatea, în concordanță cu obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. Ca membru al WEF-IBC, EY a contribuit la efortul comun al sectorului privat de a-și face cunoscută opinia în ceea ce privește importanța abordării aspectelor ESG pentru obținerea succesului pe termen lung și de a raporta progresele într-un mod coerent, astfel încât să poată fi comparate cu valori de referință concrete.

Raportarea EY bazată pe indicatorii WEF-IBC, pe lângă alți indicatori strategici de performanță, evidențiază progresele înregistrate la nivelul întregii organizații în exercițiul financiar 2021, precum:

reducerea emisiilor cu 60%;

îmbunătățirea echilibrului de gen: 36% dintre noii parteneri promovați au fost femei, iar 48% dintre angajații EY sunt femei;

59 de ore de pregătire asigurate în medie fiecărui angajat, totalizând 18 milioane de ore de pregătire la nivelul întregii organizații;

impact pozitiv asupra vieților a 20 de milioane de oameni prin intermediul programului de responsabilitate socială EY Ripples.

Raportul prezintă și angajamentele pentru viitor și modul în care organizația EY va continua să evolueze dincolo de exercițiul financiar 2021, printre care:

acordarea a 200.000 de acreditări digitale pentru angajații EY și 200 de absolvenți ai Tech MBA până la sfârșitul exercițiul financiar 2022;

atingerea țintei de emisii „net zero” până în exercițiul financiar 2025;

angajamentul de a avea un impact pozitiv asupra vieților a 1 miliard de oameni până în exercițiul financiar 2030;

Investiții în valoare de 10 miliarde de USD în următorii trei ani în calitatea auditului, strategie, tehnologie și angajați.

Raportul „EY Value Realized” poate fi accesat şi descărcat aici https://www.ey.com/en_gl/global-review/value-realized-2021

Despre EY România

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 312.250 de angajați în peste 700 de birouri în 150 de țări și venituri de aproximativ 40 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2021. Rețeaua noastră este cea mai integrată la nivel global, iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienților servicii prin car să beneficieze de oportunitățile din întreaga lume.

Prezentă în România din anul 1992, EY este liderul de pe piața serviciilor profesionale. Cei peste 800 de angajați din România și Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistență fiscală, juridică, strategie și tranzacții, consultanță către companii multinaționale și locale. Avem birouri în București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Chișinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenorialului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an, în luna iunie, la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year. Pentru mai multe informații, vizitați pagina noastră de internet: www.ey.com