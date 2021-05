Globalworth își extinde activitatea industrială în Arad și Oradea

Globalworth Industrial, sub brand-ul de industrial și logistică al Globalworth, își extinde portofoliul prin achiziționarea a două proiecte industriale ce însumează suprafața de 27.000 de metri pătrați. Valoarea tranzacțiilor IPW Arad (Industrial Park West Arad) și IPW Oradea (Industrial Park West Oradea) se ridică la aproape 18 milioane de euro, asigurând dezvoltarea celui mai mare investitor office din Europa Centrală și de Est în două noi orașe majore din vestul României.

Cele două proiecte tranzacționate, IPW Arad (Industrial Park West Arad) și IPW Oradea (Industrial Park West Oradea), au suprafața cumulată de 27.000 de metri pătrați și un grad de ocupare de 100%

În urma noilor achiziții, Globalworth își desfășoară activitatea în 6 orașe din România: Arad, București, Constanţa, Oradea, Piteşti și Timişoara

Portofoliul Globalworth Industrial cuprinde în prezent 260.400 de metri pătrați

Cu o suprafață închiriabilă de 20.100 mp, IPW Arad (Industrial Park West Arad) conține două faze: prima fază, livrată în 2012, cuprinde spații de producție, depozitare, birouri și diverse zone tehnice, iar a doua fază, finalizată în noiembrie 2020, a vizat dezvoltarea cu încă două niveluri a zonelor de producție și office. Parcul beneficiază de o amplasare strategică și o conectivitate excelentă din punct de vedere al infrastucturii. Localizat la 4.8 km distanță față de autostrada A1, la 10.8 km distanță de Aeroportul Internațional Arad și doar 6.7 km distanță de centrul orașului, IPW Arad dispune de drumuri, parcări și toată infractura necesară. Toate acestea au făcut să aducă un partener puternic care își desfășoară activitatea aici: Huf România, filiala română a furnizorului global Huf Group, liderul sistemelor de închidere și acces pentru industria de automotive.

IPW Oradea (Industrial Park West Oradea) este dezvoltat cu o primă fază de 6.900 de metri pătrați, livrată în a doua parte a anului 2020, și cu posibilitatea de extindere de până la 9.900 mp. Chiriașul parcului este iwis, liderul mondial în timing drive systems inovatoare si rentabile, bazate pe lanțuri de precizie. Localizat pe Drumul European E60, la 4 km distanță de granița cu Ungaria, parcul industrial va beneficia în curând și de un terminal intermodal aflat în prezent în construcție.

“Piaţa industrială și logistică a înregistrat creş­teri puternice în ultimii cinci ani, iar anul 2020 a adus accelerarea unor domenii precum producția sau e-commerce-ul. Fiind deja prezenți în zona de vest a țării cu Timișoara Industrial Park, am văzut potențialul strategic pe care zona o oferă. Cumulând toți acești factori, am decis să achiziționăm cele două proiecte industriale de la partenerul nostru, Global Vision, alături de care lucrăm îndeaproape pentru zona de industrial. Gradul de ocupare de 100% al parcurilor ce se află acum în comunitatea noastră ne confirmă puterea comercială ridicată pe care investiția o are. Adăugarea celor două companii germane cunoscute în industria de automotive, iwis și Huf România, în portofoliul nostru ne bucură și ne motivează să continuăm activitatea Globalworth Industrial la cele mai înalte standarde”, a declarat Mihai Zaharia, Director de Investiții Globalworth România și Director Piețe de Capital Globalworth Group.

Odată cu preluarea celor două proiecte, Globalworth Industrial ajunge la un portofoliu total de 260.400 de metri pătrați. Gradul de ocupare a sub-brandului Globalworth Industrial este în prezent de 95%. IPW Arad și IPW Oradea consolidează activitățile de logistică și industrial ale companiei, lărgind zonele în care activează deja cu proiecte last mile precum Pitești Industrial Park, Chitila Logistics Hub, Constanța Business Park sau Timișoara Industrial Park.