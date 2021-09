Grupul TeraPlast achiziționează linia de producție de folii din polietilenă a Brikston Construction Solutions SA

Grupul TeraPlast a încheiat un acord cu Brikston Construction Solutions pentru preluarea producției de folii din polietilenă ale producătorului din Sighișoara.

„Am promis încă de la începutul anului că dezvoltarea Grupului TeraPlast se va face și prin achiziția unor business-uri din domeniile noastre de interes. Achiziția activelor Brikston este un alt pas în această direcție, după achiziția Somplast. Activele preluate adaugă 1.200 tone pe an producției actuale de ambalaje industriale din polietilenă și 300 tone pe an pentru reciclare de folii. Ulterior finalizării tranzacției, activele vor fi relocate la Năsăud pentru a beneficia de sinergiile astfel create. E un pas necesar pentru atingerea obiectivului de a deveni liderii pieței de ambalaje flexibile din România. Avem deja o prezență pe această piață, iar această achiziție ne întărește poziția și capacitatea de a oferi produse românești pe o piață dominată de importuri” , a declarat Alexandru Stânean, director general TeraPlast.

Activele achiziționate de către TeraPlast, localizate în prezent în Sighișoara vor fi transferate pe platforma Somplast din Năsăud, aflată în plin proces de reorganizare, după achiziția sa de către Grupul TeraPlast. Producția de ambalaje flexibile a Somplast își va continua activitatea în locația actuală, iar la ea se va adăuga cea preluată de la Brikston. Totodată, fabrica de reciclare PVC rigid a Grupului va fi transferată pe platforma din Năsăud. Capacitatea fabricii de reciclare este în curs de triplare, ca parte din investițiile de extindere din acest an.

Locația Somplast oferă un spațiu generos de dezvoltare cu 20.000 de metri pătrați de hale care însă necesită adaptare. Renovarea presupune atât demolări, cât și lucrări de reamenjare a spațiilor auxiliare.

Achiziția activelor Brikston face parte din strategia TeraPlast de expansiune pe piața ambalajelor flexibile, adresându-se segmentului industrial.

Pe această piață nu există încă soluții din polimeri biodegradabili. Grupul are în derulare proiectul TeraBio Pack, o investiție de 12 milioane de euro, confinanțată prin ajutor de stat, prin care dezvoltă o unitate de folii biodegradabile, pentru a deservi piața de ambalaje flexibile de 300 de milioane de euro, pe care TeraPlast își propune să ajungă lider. TeraBio Pack va produce în parcul industrial din Sărățel saci și pungi biodegradabile, în conformitate cu legea 181/2020, privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile, unde sunt prevăzute criteriile de conformitate pentru deșeurile biodegradabile (90% materiale biodegradabile și certificare OK compost).

Evenimente Recente

TeraPlast a obținut în luna aprilie 2021 avizul Consiliului Concurenței pentru preluarea Somplast, un pas necesar în procesul de integrare a companiei în Grup.

Grupul TeraPlast are în curs de implementare în 2021 investiții în valoare totală de 32 milioane de euro.

În semestrul 1 din 2021, Grupul TeraPlast a raportat o cifră de afaceri de 272,9 milioane de lei, în creștere cu 40% față de S1 din 2020. EBITDA la nivel de Grup a urcat cu 47% față de aceeași perioadă a anului 2020, până la 42,7 milioane de lei, în timp ce profitul net înregistrat de business-urile din structura actuală a Grupului a crescut cu 71%, la 28,6 milioane de lei.

TeraPlast a distribuit în luna iulie dividende în valoare totală de 226,6 milioane de lei, ceea ce reprezintă un dividend brut de 0,13 lei/acțiune. Suplimentar, în toamnă acționarii companiei vor primi 1 acțiune gratuită pentru fiecare 4 acțiuni deținute, în cadrul majorării de capital social.

Despre Grupul TeraPlast

Grupul este compus din companiile: TeraPlast, TeraGlass, TeraPlast Recycling, TeraBio Pack și Somplast. Începând cu 2 iulie 2008, TeraPlast SA este listată la Bursa de Valori București sub simbolul TRP. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele de referință BET al Bursei de Valori București și, din septembrie 2021, în indicii Small Cap și Global All Cap ai FTSE Russell. În cadrul evaluării Vektor în baza a 15 criterii de comunicare în relația cu investitorii, efectuată de ARIR, TeraPlast a obținut nota maximă, 10, pentru al doilea an consecutiv.