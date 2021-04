HAGAG DEVELOPMENT EUROPE DIGITALIZEAZĂ PROCESUL DE VÂNZARE AL UNITĂȚILOR REZIDENȚIALE. Compania a implementat soluția Realpad Software

Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe a finalizat de curând implementarea Realpad Software, digitalizând astfel operațiunile de vânzare pentru toate unitățile rezidențiale disponibile în cadrul proiectelor H Pipera Lake, H Eliade 9 Residence și H Victoriei 139. Procesele de ofertare și vânzare se derulează acum pe suport digital, urmând ca până la finalul anului să fie adăugate alte două noi extensii. Acestea din urmă vor permite coordonarea și înregistrarea online a procedurilor de recepție și hand-over. Cu cinci proiecte în derulare, dintre care două clădiri de birouri și trei ansambluri rezidențiale care însumează împreună peste 1.400 de apartamente, Hagag Development Europe este unul dintre cei mai activi jucători din piața imobilară locală. În ultimii ani, compania investit aproximativ 50 de milioane de euro în operațiuni dezvoltare și a tranzacționat mai mult de 400 de apartamente. Pe fondul evoluției accelerate a lucrărilor de construcție în toate șantierele sale și a cererii în continuă creștere resimțită pe segmentul rezidențial, dezvoltatorul a decis implementarea de soluții smart precum RealPad, prin care să asigure eficientizarea și transparentizarea operațiunilor de vânzare, încurajând astfel digitalizarea sectorului imobiliar. „Privim cu deschidere către digitalizare și beneficiile sale asupra business-ului și încercăm să rămânem cât mai inovatori. În acest sens, urmărim să identificăm în permanență noi instrumente și soluții centrate pe nevoile și satisfacția clienților, care să ne susțină în eficientizarea operațiunilor din cadrul departamentelor de marketing și vânzări. Am decis să digitalizăm acest segment al vânzărilor deoarece apreciem timpul personal al clienților noștri și ne dorim să le oferim o experiență cât mai plăcută în interacțiunea cu brandul, un flux de lucru transparent și eficient. Am convigenerea că RealPad ne va ajuta în atingerea acestor obiective ambițioase.”, spune Anna Cohen, Head of Marketing, Hagag Development Europe. Aplicația funcționează ca un CRM care sincronizează automat lead-urile și datele de vânzare cu paginile web companiei, clienții având astfel oportunitatea de urmări evoluția proiectului în timp real. De asemenea, prin intermediului unui portal dedicat, cumpărătorii pot avea acces permanent la dosarul de client care înglobează informații despre stadiul construcției, tipul de contract și situația plăților, oferind posibilitatea de a selecta finisajele dorite sau de a efectua recepția finală online, într-un spațiu virtual 100% sigur, fără a mai fi nevoie documentație în format fizic.

„În Hagag Development Europe am găsit un partener prestigios cu o viziune clară despre digitalizarea procesului de vânzare, iar acesta este un aspect care ne ușurează munca. Misiunea noastră este acum să ne susținem partenerul și în procesul de digitalizare a segmentului de customer experience și să ne asigurăm că experiența clienților în relația cu brandul este una cât mai plăcută. Cu noile proiecte pe care le au în plan sau în derulare, va fi important pentru companie să mențină atât calitatea serviciilor pe care le oferă, cât și eficiența, iar preocuparea noastră este să îi susținem în realizarea acestor obiective cu ajutorul tehnologiei.”, declară Jakub Licak, Business Development Manager, Realpad.