Horecano intra pe piata ospitalitatii din Romania

Horecano, companie infiintata in Bulgaria, intra pe piata locala a comertului cu produse pentru industria ospitalitatii prin achizitia unui imobil cu destinatie de showroom si depozitare, avand suprafata de 1.660 mp si amplasat in a doua faza de dezvoltare a parcului logistic Recon Mogosoaia.

Tranzactia a fost intermediata de Activ Property Services, una dintre principalele companii de consultanta imobiliara din Romania, avand peste 28 de ani de experienta.

“Intrarea pe piata a unui nou jucator in industria ospitalitatii nu poate decat sa ne confirme faptul ca Romania are un potential ridicat de a atrage noi investitii si speram ca cei de la Horecano sa ajunga repede acolo unde si-au propus. Ne bucuram ca am putut finaliza aceasta tranzactie in ciuda efectelor negative generate de criza sanitara, asistand un dezvoltator instruit precum Recon-Ex”, declara Cosmin Dinu, Head of Industrial la Activ Property Services.

Horecano este o afacere de familie, inceputa in Bulgaria acum mai bine de 27 de ani. Compania ofera o selectie de peste 19.000 de produse pentru industria ospitalitatii, pretabile pentru hoteluri, firme de catering, restaurante, baruri. Produsele oferite de Horecano provin din fabrici cu traditie din tari precum Rusia, China, India, Turcia, Tailanda, Brazilia, Columbia, dar si din Uniunea Europeana.

“Planuim sa aducem conceptul nostru unic de afacere pe piata din Romania, astfel incat proprietarii de hoteluri, restaurante, baruri, firme de catering sau oricine din industria ospitalitatii sa gaseasca la noi tot ce au nevoie. Furnizand atat produse conform noilor tendinte de design, dar in acelasi timp ramanand fideli produselor clasice, suntem distribuitorii oficiali pentru branduri majore din industria ospitalitatii. Pentru Romania, si nu numai, suntem pregatiti sa oferim produse usor accesibile, la preturi excelente si mereu in stoc.” – declara Branimira Vasileva, Manager la Horecano Foreing Trade

Vanzatorul cladirii, compania Recon-Ex, realizeaza lucrari speciale de constructii-montaj, utilizand cele mai moderne metode, materiale si echipamente. Pana in prezent firma Recon-Ex a dezvoltat trei parcuri industriale care se adreaseaza companiilor mici si mijlocii locate in Magurele, Mogosoaia si Buftea. Toate cladirile au fost realizate la standarde inalte si beneficiaza de facilitati si dotari moderne, pretabile oricarui tip de activitate.

DESPRE ACTIV PROPERTY SERVICES

Activ Property Services este una dintre principalele companii de consultanta imobiliara din Romania, avand sediul central in Bucuresti si doua birouri regionale in Timisoara si Cluj-Napoca.

Compania are peste 28 de ani de experienta pe piata imobiliara si activeaza la nivel national.

Incepand din 2020 Activ Property Services este o companie membra a TCN Worldwide, una dintre principalele organizatii internationale de consultanti imobiliari in segmentul comercial. Compania a fost partenerul local al Cushman & Wakefield timp de 20 de ani (1996-2016) şi parte a reţelei internaţionale GVA Worldwide între 2018-2019.

