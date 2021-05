Iașul a dat trendul în ceea ce privește dezvoltarea economiei sociale

28 de speakeri, 25 de parteneri naționali și internaționali, traducere simultană în 3 limbi, 16 țări, 1242 de înregistrări la eveniment și 9 ore de transmisie live. Aceasta a fost dimensiunea primei conferințe dedicate economiei sociale din România. Un eveniment de anvergură internațională, organizat de Fundația „Alături de Voi” (ADV) România cu contribuția Uniunii Europene.

La sfârșitul săptămânii trecute, Iașul a fost gazda primei ediții a conferinței europene „Enterprising for Tomorrow – Social Entrepreneurship & Youth Engagement”. Evenimentul a găzduit 28 de speakeri naționali și internaționali, într-o transmisiune live de 9 ore, dintr-un studio special amenajat la Iași. În cadrul evenimentului au fost subliniate trendurile în acest domeniu și au fost prezentate mai multe instrumente inovative pentru sectorul economiei sociale: lansarea AFIN – primul IFN dedicat finanțării întreprinderilor sociale din România; dezvoltarea primului Observator al întreprinderilor sociale în Regiunea Transfrontalieră – România, Republica Moldova și Ucraina; harta interactivă a întreprinderilor sociale ce va fi conectată la harta europeană ENSIE; competiția ”Acceleratorul de Întreprinderi Sociale” pentru dezvoltarea de 8 întreprinderi sociale în rândul tinerilor din Republica Moldova și Ucraina.

„Ne bucurăm să fim gazde de aici, de la Iași, al unui eveniment de o asemenea importanță pentru sectorul economiei sociale. Acest tip de economie centrată pe bunăstarea individului va avea un rol covârșitor în crearea și dezvoltarea de întreprinderi sociale durabile și sustenabile, cu impact pozitiv asupra oamenilor, comunităților și mediului”, a declarat doamna Angela Achiței, președinte al Fundației ”Alături de voi” România, organizator principal al evenimentului.

Economia socială – sector prioritar în Planul Național de Redresare și Reziliență

Péter Makkai , secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prezent în panelul de inaugurare a conferinței, a prezentat o analiză de ultimă oră a sectorului economiei sociale, subliniind creșterea spectaculoasă din ultimii ani. “În acord cu angajamentul Declarației de la Toledo, potrivit căreia se recunoaște rolul critic al economiei sociale și solidare ca factor esențial în modelarea unei recuperări durabile post-COVID, Ministerul a propus introducerea economiei sociale în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – document strategic structurat pe două priorități: îmbunătățirea și restructurarea legislației privind economia socială, scheme de granturi pentru sprijinirea dezvoltării economie sociale. Ministerul Muncii și Protecției Sociale își propune gestionarea și implementarea unor programe de finanțare în sectorul economiei sociale prin intermediul finanțărilor de la nivelul Mecanismului de Redresare și Reziliență: schemă de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale în zona economiei verzi sau digitale – 35 de milioane de euro; schemă de granturi pentru înființarea de întreprinderi sociale în zonă rurală – 35 de milioane de euro; schemă de granturi pentru creșterea întreprinderilor sociale – upscaling a modelelor de economie socială de succes – 10 de milioane de euro”, a declarat domnul Péter Makkai, secretar de stat la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

Primul IFN dedicat întreprinderilor sociale

În cadrul conferinței au fost prezentate, în premieră, informații privind lansarea AFIN – primul IFN dedicat finanțării întreprinderilor sociale din România. AFIN va fi înființat de Fundația „Alături de Voi” România, în parteneriat cu Patria Credit IFN și Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative (FEBEA) și va facilita finanțarea afacerilor cu impact social. „AFIN reprezintă un instrument de finanțare alternativ la cel financiar-bancar. Va fi un program pilot care se va dezvolta în timp și prin care vom aduce în prim-plan produse inovative, cu ajutorul cărora vom încerca să atragem finanțări de la companii, parteneriate cu alte bănci și alte organizații resursă”, a precizat în cadrul conferinței Bogdan Merfea, Board Member Patria Bank și unul dintre inițiatorii AFIN. Modelul de afaceri AFIN va fi unul inovativ: acordarea de credite mici, prin care să crească progresiv capacitatea întreprinderilor sociale, pentru ca ulterior acestea să poată lua credite de la bănci. „România este singura țară din UE care nu are un IFN pentru întreprinderi sociale. Sunt câțiva jucători pe piață dar nu există ceva structurat”, a punctat la rândul său Dante Stein (Asociația pentru Finanțare Socială), la rândul său inițiator al proiectului AFIN. Peste 30 de instituții private și-au anunțat intenția de a face parte din acționariatul acestui instrument de creditare.

Raluca Andreica, CEO Patria Credit IFN, prezentă de asemenea la eveniment, a precizat la rândul său că expertiza bancară dobândită până în prezent va fi utilă în dezvoltarea de instrumente financiare adaptate sectorului economiei sociale și în construirea acestei instituții financiare non-bancare. Patria Credit este o instituție financiară importantă pentru susținerea și finanțarea proiectelor agricole din comunitățile rurale, finanțator integrat în comunitatea locală, în ultimii 10 ani acordând peste 15.000 de credite.

Gabrielele Giuglietti, Director Relații Internaționale Banca Populară Etica, a împărtășit din experiența primelor finanțări acordate structurilor de economie socială din Italia. „Finanțarea sustenabilă a devenit o realitate, deoarece nu numai băncile mari se implică în acest proces, implicarea este și la nivel guvernamental. Guvernul italian este preocupat în mod direct de finanțarea structurilor de economie socială. În acest sens, sunt legi care sprijină băncile etice pentru a-și continua misiunea în comunitate”, a punctat Gabrielele Giuglietti.

Barometrul economiei sociale, prezentat în premieră la Iași

Conferința „Enterprising for Tomorrow” a reprezentat prilejul pentru a afla date în premieră din Barometrul economiei sociale. Raportul a fost prezentat de Ancuța Vameșu, președinte RISE – Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție prin Economiei Socială și a cuprins radiografia la zi a sectorului de economie socială. „Este foarte important să avem date din sector pentru că, în acest mod, ne putem da seama, în timp real, de trendurile, nevoile și oportunitățile sectorului. Când avem cifre, știm ce soluții sunt oportune pentru a dezvolta întreprinderile sociale și a proiecta noi obiective strategice de țară”, a precizat Ancuța Vameșu, președinte RISE România. Datele au indicat că în ultimii ani, numărul întreprinderilor sociale a fost în creștere, dar puține preferă să se autorizeze, în condițiile în care în prezent în România aproape că lipsesc facilitățile fiscale sau non-fiscale pentru aceste entități.

Datele din barometru urmează să fie utilizate și pentru Observatorul economiei sociale din Regiunea România – Republica Moldova – Ucraina, pe care îl va dezvolta ADV România până la finalul anului 2021, împreună cu partenerii săi din regiune.

Economia socială, în dezvoltare și în Republica Moldova și Ucraina

Evenimentul a fost un prilej pentru a face și radiografia sectorului economiei sociale din Republica Moldova și Ucraina. Vasile Vulpe, șeful Direcției Politici Economice și Mediu de Afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova a prezentat, cu această ocazie, Programul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului Social în Republica Moldova, 2021-2025, program care se află deja pe traseul legislativ, urmând a fi aprobat în perioada următoare. La rândul său, Iulia Costin, director general ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului IMM din Republica Moldova a prezentat Programul național de finanțare și mentorat pentru întreprinderi sociale.

Tatiana Vygovskaia-Kamenko, CTO Egalite Internațional, a făcut o radiografie a sectorului de antreprenoriat social din Ucraina și a precizat faptul că antreprenoriatul social nu este o prioritate pentru guvernul ucrainean și că sunt puține instrumente financiare pentru antreprenorii sociali.

Plan european pentru dezvoltarea sectorului de economie socială

Eurodeputatul român Dragoș Pîslaru, prezent în cadrul conferinței, a oferit detalii din Planul european pentru dezvoltarea sectorului de economie socială pentru următorii ani, care va aduce o nouă perspectivă de dezvoltare și de investiție în acest domeniu. „Investițiile în sector sunt cruciale pentru a maximiza impactul social pe care le pot avea aceste întreprinderi sociale. Totodată este esențială corelarea celor 4 acțiuni: domeniul legislativ, finalizarea pieței unice, sprijinirea accesului la finanțare pentru economia socială și sprijinirea inovării și a dezvoltării”, a declarat Dragoș Pîslaru. Măsurile de investiție în sector trebuie să atingă niște obiective cheie transversale la nivelul mai multor instituții și actori din economia socială, a adăugat eurodeputatul român.

Prezent la rândul său în cadrul conferinței, primarul municipiului Iași, Mihai Chirica a subliniat importanța implicării autorităților și a celor cu experiență în domeniu în integrarea persoanelor din grupuri vulnerabile, precum și pentru includerea achizițiilor sociale responsabile de la întreprinderi sociale, care ar ușura presiunea asupra bugetelor publice.

„Achizițiile responsabile de la întreprinderi sociale autorizate sau entități de economie socială reprezintă un câștig de ambele părți – achizitorul își va acoperi nevoile, iar persoanele din grup vulnerabil ocupă un loc de muncă și realizează venituri salariale, integrându-se mai bine social și profesional”, a precizat Mihai Chirica.

Save the date: 13 mai 2022

Organizatorii au anunțat că urmează să organizeze o nouă ediție a conferinței „Enterprising for tomorrow” anul viitor, pe data de 13 mai 2022. Evenimentul din acest an a fost organizat cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene, prin două proiecte: “EU4Youth – Social Innovation Impact – a strategic partnership!” având ca parteneri Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” din România, Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană din R. Moldova și Asociația ”Noua generație” din Ucraina; ”AFIN – Romanian Alternative FINancing Institution Dedicated to Social Enterprises”, având ca parteneri Patria Credit IFN SA și FEBEA – Federația Europeană a Băncilor Etice și Alternative din Uniunea Europeană.