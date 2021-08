Impresionanta poveste a lui Gabriel, copilul de 13 ani care și-a împlinit cele mai mari dorințe – să aibă o culegere de matematică și o căruță cu lemne

Locuiește într-o casă modestă, la marginea comunei Progresu din județul Călărăși, unde, în doar două camere, se adăpostesc șase suflete. La nici 14 ani, are responsabilități în gospodărie, își ajută mama cu tot ce poate și are grija fraților mai mici, pentru că este „bărbatul” casei, ajuns în această postură după ce tatăl său a decedat anul trecut. Dar cu toate acestea, Gabriel e fericit, fiindcă cele mai mari visuri ale sale s-au împlinit. Își dorea o culegere de matematică și o căruță cu lemne și prin intermediul Narada le-a obținut pe amândouă.

Gabriel este unul dintre cei mai buni copii la matematică din clasa lui, dar în perioada școlii online situația a devenit dificilă pentru el. Abia după ce diriginta lui, Luminița Dinu, a cerut ajutorul Narada, Gabriel a primit o tabletă și a putut participa la cursuri. Cu toate acestea, e conștient că are materie de recuperat. Iar Naradix, platforma de educație remedială lansată de Narada, este pentru el și pentru toți copiii aflați în această situație, o adevărată „mană cerească”, după cum spune diriginta lui Gabriel. Până la începutul noului an școlar, Narada oferă oportunitatea unui număr de 100.000 de copii să se înscrie în programul Naradix, proiect la susținerea căruia poate participa oricine își dorește. Printr-un SMS la numărul 8845 prin care se donează 2 euro lunar, doi copii aflați în situația lui Gabriel pot recupera materia pierdută în pandemie și pot visa la un viitor mai bun.

Gabriel provine dintr-o familie de etnie romă, cu 9 copii îngrijiți de un singur părinte, care muncește cu ziua ca să-i susțină. Face 14 ani în septembrie, este pasionat de matematică și înainte de pandemie era în topul celor mai buni elevi la învățătură din clasă. După aceea, din cauza lipsei tehnologiei, a rămas puțin în urmă cu materia, dar chiar și așa notele sale sunt peste 8. „Mi-a fost mai greu în timpul școlii online. Nu prea aveam posibilitatea să intru la ore până mi-a dat Narada tabletă și când am început să facem online nu înțelegeam mai nimic”, spune Gabriel. „Simt că am pierdut foarte multă materie. O să mai încerc în vacanța de vară să mai muncesc, să mai învăț, să recuperez. Este foarte important să învăț. Pentru că dacă nu ai carte – cum e vorba aia – nu ai parte”, mai spune băiatul.

La nici 14 ani, Gabriel are grijile unui adult. Își ajută mama la munca în grădină sau în bucătărie, are grijă de frații mai mici, iar până la intervenția Narada, una dintre dorințele lui cele mai mari era să poată trece peste iarna care urmează. Nu-și dorea jocuri, console sau bicicletă, ci doar o culegere de matematică să poată recupera materia pierdută și o căruță cu lemne de foc: „Au venit domnii la mine și m-au întrebat ce-mi doresc. Eu am spus o căruță de lemne, iar ei mi-au adus o mașină”, își amintește băiatul.

Când are răgazul necesar, Gabriel are aceleași preocupări ca toți ceilalți copii de vârsta lui. Îi place fotbalul, e fan Ronaldo și când va fi mare vrea să devină ospătar – a văzut unul la o nuntă în sat și i-a plăcut mult meseria. Nu știe cât de mult trebuie să învețe pentru a ajunge acolo, dar vrea să învețe și din acest motiv s-a înscris în Naradix. „Pentru toți copiii care sunt în situațiile acestea precare programul Naradix este o minune, o mană cerească. Pentru ei și pentru noi, profesorii, că suntem ajutați”, spune diriginta lui Gabriel.

Anca Andreea Pavel, teacher’s community manager în cadrul Narada, explică faptul că platforma de educație remedială Naradix se adresează tuturor copiilor care au pierdut materie în pandemie din diferite motive: nu au avut tehnologie la dispoziție, ajutorul unui părinte care să-i supravegheze sau au fost în situații precum cea a lui Gabriel, copii cu responsabilități prea mari pentru vârste atât de mici, dar perfect conștienți că școala reprezintă singura lor șansă de mai bine. „Când l-am vizitat data trecută pe Gabriel, una dintre colegele mele a avut inspirația să-l întrebe care ar fi cele mai importante trei dorințe ale lui. Una din ele a fost să aibă o culegere de matematică pentru că e materia lui preferată, iar dorința cea mai mare, să poată trece cu bine peste iarna următoare. Aceasta se întâmpla în luna iunie. Ca adult, e cutremurător să vezi un copil terifiat de perspectiva unei ierni viitoare fără lemne de foc”, își amintește Anca Andreea Pavel momentul când Narada a hotărât să-l sprijine pe Gabriel nu doar cu tehnologia necesară învățării și recuperării materiei, ci și cu o mașină cu lemne.

Tenacitatea lui Gabriel, devotamentul pentru familie și pasiunea pentru matematică, pe care și-a cultivat-o în ciuda tuturor neajunsurilor și dificultăților merită răsplătite cu o nouă șansă. Naradix este platforma unde fiecare dintre elevii care nu au putut frecventa cursurile online găsesc oportunitatea de a recupera materia pierdută și de a-și ajunge din urmă colegii. Părinții sau profesorii pot înscrie în acest program copiii care au nevoie. Vor descoperi pe Naradix teste și cursuri prezentate într-un mod atractiv și interactiv, iar elevii cu rezultate bune acumulează puncte pe care le pot transforma în premii.

„Gabriel și-a rupt din propriul timp ca să-și ajute familia, însă și-a păstrat pasiunea pentru matematică și visul de a merge mai departe la un liceu profesional ca să devină ospătar. Noi, Narada, ne dorim ca sacrificiul lui de a-și fi ajutat frații să nu fi însemnat pierderi definitive la matematică sau la orice altă materie care l-ar putea ajuta să ajungă acolo unde își dorește”, spune Anca Andreea Pavel.

Cu un SMS la 8845 cu textul „ELEV” sau prin plata cu cardul pe pagina campaniei, doritorii îl pot susține pe Gabriel sau pe orice alt copil aflat în situația lui. Cu doar 2 euro/lună, riscul de abandon școlar pentru 2 elevi este diminuat, iar copiii din mediile vulnerabile primesc astfel o șansă reală la educație.

Povestea lui Gabriel spusă chiar de el poate fi urmărită pe Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=lEqoRIgi37Q

Proiect realizat împreună cu sponsorul principal cora România.

Comunitate de voluntari mobilizată de Starbucks România.

Curriculum digitalizat împreuna cu Global Vision.

Parteneri: Adservio, Editura Didactică şi Pedagogică

Poiect promovat de: HaHaHa Production.

Partener legal: Raluca Comanescu & Partners

Campanie amplificată de Kiss FM.

Despre NARADA

Narada este o organizație formată din persoane din cele mai variate medii sociale, de la studenți, la oameni de comunicare, IT-iști, manageri sau antreprenori, toți oameni de acțiune al căror scop este acela de a oferi soluții eficiente și rapide de modernizare a educației. Credem în forța comunității de a schimba lucrurile când este mobilizată de proiecte care să o inspire și, de asemenea, suntem convinși că fiecare reușită are rolul de a ne conduce spre următoarea.

Născută sub umbrela Romanian Business Leaders Foundation (rbls.ro) cu scopul de a hrăni inovația în educație la firul ierbii, NARADA conectează proiectele profesorilor din sistemul public cu mediul de business și viceversa. Cu alte cuvinte, #1 încurajează și ajută profesorii să creeze proiecte care inovează în sălile de clasă și/sau rezolvă probleme ale elevilor, #2 aduce în atenția mediului de business proiectele profesorilor și face tot posibilul ca acestea să fie finanțate. #3 În final, supervizează implementarea acestora, măsoară rezultate și multiplică lucrurile care au funcționat. Un singur proiect educațional nu va schimba educația, dar forța a mii de astfel de proiecte, DA.

Mai multe informații despre Narada sunt disponibile pe website, www.narada.ro și pe canalele de comunicare Facebook, Instagram și LinkedIn.