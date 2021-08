Investiție majoră în Oradea: CBRE acordă consultanță strategică pentru terminalul cargo

Terminalul cargo din Oradea va fi construit de compania CTPark Iota, parte a grupului CTP, cel mai mare proprietar și dezvoltator de spații logistice și industriale din Europa Centrală și de Est, care a câștigat licitația derulată de Consiliul Județean Bihor. CBRE România acordă consultanță strategică pentru proiectul de dezvoltare a terminalului și închirierea spațiilor comerciale.

Întregul proiect va fi construit pe un teren de 14,4 ha și va fi legat direct de pista de aterizare a aeroportului din Oradea, presupunând construirea a trei clădiri independente (depozite și hangare) și realizarea căii de rulare, a platformei de acces, rulare și garare a aeronavelor, respectiv acces auto, și a platformei de garare aferentă terminalului. Investiția totală va depăși 32 mil. de euro și marchează extinderea CTP în Oradea, aceasta fiind al 11-lea oraș din România în care compania investește strategic.

Zona de vest și nord-vest a țării s-a dezvoltat masiv în ultimii ani, devenind al doilea pol industrial și logistic după București, cu 23% din stocul total de spații industriale. CBRE acoperă zona de vest și nord-vest printr-o echipă dedicată sectorului industrial, coordonată din Timișoara de Mădălin Aresmerițoaie.

„Dezvoltarea pieței de industrial și logistică din vestul și nord-vestul României ne preocupă de mulți ani. Ne bucurăm să putem contribui acum și la dezvoltarea orașului Oradea, care are toate premisele pentru a deveni un adevărat pol logistic. Investiția majoră a CTP confirmă potențialul pe care îl au Oradea și județului Bihor în general. În total, în zona Timișoara – Arad – Oradea urmează a fi dezvoltate în următorii doi ani proiecte industriale și logistice cu o suprafață totală de circa 300.000 mp, fiind un volum important”, a declarat Mădălin Aresmerițoaie, Senior Consultant, Industrial Services, CBRE România.

În primele șase luni 2021, în vestul și nord-vestul României au fost livrați 60.000 mp de spații industriale, ridicând stocul actual la 1,2 milioane mp, conform datelor CBRE Research. În ceea ce privește cererea, au fost închiriați 31.000 mp de spații industriale, CBRE având o cotă de piață de 16% la nivel de țară și de 36% în regiunea de vest și nord-vest.

