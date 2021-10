IPSO Agricultură și Narada au reutilat atelierul de mecanică al unui colegiu tehnologic din Roman

Lipsa personalului calificat mai ales din zonele tehnice este una dintre problemele majore cu care se confruntă economia românească de azi. Scăderea numărului școlilor profesionale este însă doar o „față a monedei”, în vreme ce reversul acesteia relevă condițiile improprii în care învață elevii din instituțiile tehnice existente și lipsa dotărilor materiale adecvate secolului 21. Experiența Colegiului Tehnic Petru Poni din Roman dovedește însă că situația se poate schimba prin implicarea mediului de business în susținerea învățământului. Apelând la HartaEdu, harta interactivă a urgențelor din educație lansată de Narada, Colegiul Petru Poni a reușit să schimbe de la zero dotările atelierului de mecanică cu sprijinul companiei IPSO Agricultură. Piesele și utilajele care ar fi putut fi expuse într-un muzeu de profil din cauza vechimii considerabile au fost înlocuite cu echipamente de ultimă generație. Astfel, dintre cei 1000 de elevi care trec anual prin această instituție de învățământ, cei care urmează profilul de mecanică beneficiază acum de dotări adecvate vremurilor moderne atât pentru cabinetul teoretic, cât și pentru atelierul de practică.

Colegiul Tehnic Petru Poni este prima opțiune a elevilor care vor să învețe o meserie, dar să beneficieze și de educație. Numărul celor care aleg să frecventeze cursurile acestei instituții de învățământ este de la an la an mai mare, iar curând va fi nevoie de examen de admitere. Copiii care învață aici deprind meserii precum mecanic de instalații și utilaje în industrie – una dintre cele mai solicitate specializări – lăcătuș mecanic, frezor, rabotor sau mortizor, iar curând colegiul își dorește să introducă o nouă calificare, cea de operator pe mașini cu comandă numerică, foarte solicitată în zona Roman.

Provenind din familii cu condiții modeste, elevii colegiului își doresc să deprindă o meserie și să se poată angaja imediat după absolvirea școlii, mai ales că pe plan local există cerere de forță de muncă cu calificările existente la colegiu. Însă, dotările atelierului mecanic erau depășite și nu permiteau punerea în practică a cunoștințelor teoretice. Cu multe decenii vechime în spate, acoperite de straturi de rugină, utilajele nu permiteau efectuarea lucrărilor și puneau în pericol sănătatea profesorilor și elevilor. Radu Florin, profesor de mecanică la Petru Poni, a înscris urgența școlii sale pe HartaEdu.ro, după ce anterior obținuse tehnologia necesară susținerii cursurilor online pentru cabinetul teoretic de mecanică, tot cu ajutorul Narada şi IPSO Agricultură.

„Când am primit ajutor ne-am simțit ca de Crăciun!”

Pentru profesorii și elevii care învață la profilul mecanică al Colegiului Petru Poni, Crăciunul a venit anul acesta mai devreme. De la bancurile de lucru și până la utilajele mari, totul a fost înlocuit de la zero prin intermediul Narada sprijinită de IPSO Agricultură. „Am intrat pe HartaEdu.ro, acolo am evidențiat punctele slabe, zonele în care noi suntem deficitari și ca urmare a acestui strigăt de ajutor, am primit o mână de ajutor de la firma IPSO, care ne-a sponsorizat dotarea atelierului de mecanică. Nu vă ascund că atunci când le-am primit ne-am simțit ca la Crăciun”, spune profesorul Radu Florin. Astfel, elevii vor avea șansa să se califice într-un atelier cu tehnologie de ultimă oră, iar cei mai buni dintre ei să se angajeze la firma care le-a oferit oportunitatea de a deveni mai buni în meseriile pe care le învață. Unul dintre aceștia este Ciucu Alexandru Marian, care mărturisește că, după ce termină colegiul, speră să se angajeze la compania care i-a ajutat să învețe meserie: IPSO Agricultură. Să plece din țară nu este o opțiune pentru el: „S-a cam stricat treaba peste tot în afară și nu se merită să pleci din România”, spune elevul colegiului Petru Poni, beneficiar al unui stagiu de practică la Ipso Agricultură, care face zilnic o navetă de 20 km pentru a ajunge la școală.

„Este nevoie de directori, de IT-iști, de secretare, dar avem nevoie și de oameni tehnici”

Colaborarea dintre Colegiul Petru Poni și IPSO Agricultură are deja o tradiție. Anual, doi dintre cei mai buni elevi, cei care își doresc să se specializeze în domeniile mecanică sau agricultură fac practică în companie și au șansa să rămână acolo, ca angajați, pe viitor. Beneficiul este de ambele părți. Elevii care învață la profilul mecanic au calificări cerute pe piața locală și oportunitatea unui loc de muncă asigurat, în timp ce compania beneficiază de angajați formați după exigențele proprii.

În condițiile în care cei mai mulți elevi se luptă pentru un loc la profilul teoretic, situația concretă a pieței muncii dovedește importanța existenței școlilor tehnologice cu dotări moderne atât pentru viitorul copiilor, cât și pentru dezvoltarea companiilor. „Este nevoie de directori, de IT-iști, de secretare, dar avem nevoie și de oameni tehnici”, spune Irina Teodor, Manager Dezvoltare Organizaţională în cadrul IPSO Agricultură.

„Narada și HartaEdu.ro se implică în sprijinirea tuturor unităților școlare care aparțin sistemului de stat, începând cu grădinițe, până la colegii tehnologice și școli postliceale. Ce sprijinim noi este tipul de educație în care un copil ajunge să aibă tocmai meseria care i se potrivește. Dacă ți se potrivește să fii director, vei face un liceu teoretic, dacă ți se potrivește să fii mecanic – acesta poate e tipul tău de inteligență manuală – atunci te vom sprijini să ai educația cea mai bună de care poți avea parte acolo, în acea unitate școlară potrivită pentru tine”, explică Andra Munteanu, cofondator Narada.

Implicarea profesorului Radu Florin în transformarea condițiilor de educație de la Colegiul Petru Poni intr-unele actuale, potrivite secolului 21 este un exemplu că fiecare dascăl poate deveni un erou al școlii unde profesează. O alertă înscrisă pe HartaEdu.ro va beneficia de sprijinul Narada, iar strigătul de ajutor va ajunge astfel mai ușor la comunitatea de business, care are șansa să se implice activ în susținerea Educației din România. De altfel, toți cei interesați să ofere condiții mai bune de studiu și practică elevilor o pot face printr-un simplu SMS la 8845 cu textul „ELEV” sau o donație pe site-ul organizației.

Întreaga intervenţie de modernizare poate fi urmărită în documentarul https://youtu.be/8dWP5wdRD6E

Despre NARADA

Vizionari, strategi, profesioniști IT, oameni de business, de comunicare, manageri și voluntari care înțeleg că educația stă la baza dezvoltării comunităţilor sănătoase. O echipă de minți agile care proiectează soluții sustenabile, de tehnologie, actuale pentru rezolvarea nevoilor educaționale din România. O organizație care crede că fiecare reușită are rolul de a ne conduce spre următoarea. Suntem oameni care susțin inovația în educație, chiar la firul ierbii.

Din 2017, vizualizăm, proiectăm și adaptăm inițiative care să contribuie la scăderea ratei analfabetismului în România și aducerea educației în secolul 21.

Copiii viitorului cresc cu Narada.

Narada este un proiect născut sub umbrela Romanian Business Leaders Foundation.

Mai multe informații despre Narada sunt disponibile pe website, www.narada.ro și pe canalele de comunicare Facebook, Instagram și LinkedIn.

Despre IPSO Agricultură

Cu o experiență de 25 de ani în domeniul agriculturii și peste 500 de angajați în cele 20 puncte de lucru din toată țara, IPSO Agricultură este numărul 1 pe piața utilajelor agricole din România.

IPSO Agricultură este parte a grupului francez Monnoyeur, cu o rețea de birouri extinsă în nouă țări, cele mai multe în Europa. Partener de afaceri solid, IPSO Agricultură oferă soluții integrate producătorilor agricoli din România, comportându-se ca un “one stop shop” pentru fermieri.

La IPSO Agricultură, considerăm că este foarte important să ne implicăm în acțiuni ce pot contribui la bunăstarea celor din comunitate. De aceea, dezvoltăm parteneriate de încredere cu organizații non-guvernamentale alături de care putem duce binele mai departe și participa la inițiative de susținere și dezvoltare în domenii precum: educație, sănătate, agricultura și mediu înconjurător.

Mai multe informații despre IPSO Agricultură sunt disponibile pe website https://www.ipso.ro/, pe paginile de Facebook, Linkedin și Instagram.