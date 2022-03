Lemon Office Design semnează proiectul de amenajare a birourilor Superbet de la One Cotroceni Park

Lemon Office Design, divizia de amenajări office a companiei Lemon Interior Design, anunță un parteneriat cu compania Superbet pentru crearea și implementarea conceptului de amenajare a birourilor Superbet de la One Cotroceni Park. Cel mai mare operator de pariuri sportive a anunțat anul trecut că își va reloca sediul în cadrul clădirii de birouri de la One Cotroceni Park, unde va ocupa un spațiu cu o suprafață de 10.213 metri pătrați, compus din zone office și terasă.

„Colaborarea cu echipa Superbet a fost o bună ocazie pentru noi să punem în practică toată experiența și expertiza acumulate de-a lungul timpului în amenajarea unui spațiu atât de generos și, totodată, atât de ofertant pentru noi ca designeri. Ne bazăm pe o echipă de excelență în domeniu și suntem bucuroși să putem oferi un concept care să răspundă noii viziuni a companiei și care să încorporeze actuala identitate de brand a Superbet”, a declarat Elena Oancea, co-fondator Lemon Interior Design.

Compania Superbet a ales să pună accent pe îmbunătățirea mediului de lucru odată cu relocarea birourilor în clădirea din cadrul dezvoltării mixte One Cotroceni Park. Suprafața desfășurată generoasă, accesul la facilități și confortul se împletesc cu un design contemporan al spațiului de lucru. Echipa Lemon Office Design s-a pliat pe noua viziune de brand a Superbet, creând un spațiu nu doar funcțional, remarcabil din punct de vedere estetic, ci și cu o identitate puternic recognoscibilă, în acord cu valorile companiei.

„În viziunea noastră, biroul transcende funcționalitatea tipică și devine un spațiu cu personalitate, ce oferă un echilibru între nevoile unei comunități, funcționalitate, reguli de ergonomie și, nu în ultimul rând, design. Sunt elemente pe care le-am integrat în amenajarea birourilor companiei Superbet”, mai spune Elena Oancea.

„Revenirea fizică la birou și reîntâlnirea cu colegii după doi ani extrem de grei pentru mulți dintre noi într-un spațiu nu doar nou, ci și unul care asigură confort și acces rapid la facilitățile pe care le pune la dispoziție, echivalează cu un nou început. În noul context post pandemic al muncii în regim hibrid, biroul a devenit cu adevărat un loc al teambuilding-ului, un vector care consolidează cultura companiei, adâncind implicarea, loialitatea și retenția angajaților. Amenajarea spațiului de către echipa Lemon Office Design în concordanță cu valorile companiei contribuie la consolidarea sentimentului de apartanență la marea familie Superbet”, a declarat Paul Neagoe, Chief of Staff Superbet Group.

Cel mai amplu proiect de regenerare urbană din București, dezvoltat de One United Properties în zona Cotroceni, One Cotroceni Park se conturează ca un adevărat oraș în oraș, compus atât dintr-o zonă rezidențială, cât și din spații de birouri și o zonă comercială care va oferi acces la o gamă largă de servicii. Atât angajații care vor lucra aici, cât și rezidenții care vor locui în ansamblu vor beneficia de facilități integrate: spații verzi, restaurante, piste de alergare și ciclism, cafenele, sală de gimnastică, piscină, farmacie, servicii de curățenie, cinema, birouri dinamice, apartamente moderne și facilități educaționale. Dezvoltarea beneficiază de certificare pre-LEED Platinum v4, care atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului și se află în curs de obținere a certificării WELL Health and Safety, care evaluează sănătatea și bunăstarea la locul de muncă.

Fondată de Cristina Căpitanu și Elena Oancea, compania Lemon Interior Design se remarcă prin concepte și management complex al amenajărilor de interior, atât pentru segmentul rezidențial, cât și pentru spații de birouri, prin divizia sa de office Lemon Office Design. Lemon Interior Design este câștigătorul premiilor internaționale European Property Awards 2019: ”Best Interior Design Private Residence Romania” pentru reședință privată în cadrul unui complex One; ”Best Interior Design Apartment Romania” pentru Lake Loft; ”Bathroom Design Romania Award” pentru Skyline. Compania a mai câștigat în 2015 premiul ”Visionary Design” la Gala Premiilor Casa Lux și „Cel mai bun design pentru un spațiu de locuit” în 2014, la Gala Premiilor Elle Decoration Design.