LONCOLOR o susține pe ROXEN la Eurovision Song Contest 2021

LONCOLOR îi urează succes lui ROXEN la Eurovision! Artista, brand ambassador-ul gamei LONCOLOR EXPERT HEMPstyle, reprezintă România în competiția Eurovision Song Contest 2021, care va avea loc la Rotterdam în perioada 18 – 22 mai. Concursul va fi difuzat în direct la Televiziunea Națională. ROXEN va urca prima oară pe scena Eurovision din Olanda în semifinala din data de 18 mai.

„Suntem onorați să o suținem pe ROXEN în drumul său către una dintre cele mai iubite competiții muzicale. Anul trecut, ROXEN a devenit brand ambassador-ul gamei LONCOLOR EXPERT HEMPstyle, iar culoarea de păr pe care o poartă este 4.22 – Violet Intens, o nuanță vibrantă pentru un plus de încredere în sine. Atât ROXEN, cât și LONCOLOR se bucură de aprecierea românilor, întrucât ROXEN se află în top trei cei mai difuzați artiști la radio, iar LONCOLOR este lider de piață în vânzări (Calcul realizat pe baza datelor Nielsen din serviciul de retail audit realizat pentru categoria Vopsea de păr, volum vânzări și distribuție ponderată, pentru perioada ianuarie 2020 – decembrie 2020, pentru Total Romania Retail – Copyright © 2021. The Nielsen Company.), așadar sperăm ca în această competiție să existe un transfer de încredre din partea clienților noștri pentru suținerea lui ROXEN la Eurovison. ” – declară Marius Niță, director de marketing și vânzări LONCOLOR.

ROXEN este un artist complex, cu o voce unică și profundă, iar versurile ei creează un univers în care totul pare a fi permis, în deplină armonie cu sloganul gamei LONCOLOR EXPERT HEMPstyle: Culori de vis permis.

Gama de vopsea de păr LONCOLOR EXPERT HEMPsyle se remarcă prin faptul că are în compoziție extracte hidrolizate din semințe de cânepă și proteine din orez – un mix care acționează ca înlocuitor pentru cheratina animală, îmbunătățind rezistența părului și oferindu-i o elasticitate remarcabilă. Alături de acestea, uleiul de jojoba conține Omega-6 și Omega-9, acizi grași nesaturați care produc un efect antioxidant și protejează scalpul de radicalii liberi. În plus, uleiul de jojoba are efect emolient și nutritiv, fiind similar din punct de vedere chimic cu sebumul uman.

În plus, gama LONCOLOR EXPERT HEMPstyle, destinată colorării permanente a părului – cu extracte de semințe de cânepă (Cannabis Sativa), proteine din orez și ulei de jojoba – lansată de brandul românesc LONCOLOR, a primit titlul Votat Produsul Anului 2020, la categoria vopsea pentru păr.