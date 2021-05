McCann Worldgroup România va avea sediul în clădirea de birouri One Tower dezvoltată de One United Properties

Clădirea de birouri One Tower, dezvoltată de One United Properties în inima cartierului Floreasca, va găzdui noul sediu al companiei McCann Worldgroup România. Dezvoltatorul anunță că a semnat contractul de închiriere pentru această relocare, echipa McCann Worldgroup România urmând a se muta în noul sediu în al doilea trimestru al acestui an.

One Tower face parte din proiectul One Floreasca City, prima dezvoltare durabilă mixtă din România, și va deveni sediu pentru nu mai puțin de 300 de angajați din echipa McCann Worldgroup România. Clădirea deține cea mai performantă pre-certificare LEED de pe piața românească, LEED v4 Core & Shell la nivel Platinum și este pregătită să fie certificată WELL HEALTH AND SAFETY, fiind una dintre primele clădiri sănătoase din țara noastră. Construit în cartierului Floreasca, imobilul oferă chiriașilor cele mai înalte standarde în materie de spații de birouri, accent pe confortul sporit la locul de muncă, dar și acces direct în parcul Floreasca, precum și numeroase restaurante, cafenele, magazine concept în zonă.

„Decizia McCann România de a-și muta sediul în incinta One Tower reprezintă exemplul relevant al tendinței de îmbunătățire a mediului de lucru ca impact al pandemiei. Ne bucurăm că prin această tranzacție One Tower va găzdui un pol de efervescență creativă, odată cu relocarea echipei McCann România. Preocuparea marilor angajatori în acest moment este pentru clădiri noi, certificate, tehnologizate, ce pot oferi un mediu de lucru sigur și productiv, cu accesibilitate complexă și eficientă”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

„La fel ca și partenerii de la One United Properties, nu doar experimentăm sustenabilitatea, ci o susținem, încurajăm și aplicăm cu fiecare ocazie (și locație) posibilă”, declară Bogdan Enoiu, Director General McCann Worldgroup Romania.

„Intenția nu a fost de a schimba doar locul în care muncim, ci de a schimba experiența de lucru în sine. Noul spațiu din clădirea One Tower este un loc în care comunitatea noastră creativă se va duce să se întâlnească, să socializeze, să creeze, nu unul în care să stea de dimineața până seara în fața unui calculator. Vom implementa chiar și o aplicație care să îi ajute să profite mai bine de spațiu, vor putea să rezerve diferite meeting rooms, working spaces sau experiențe din cadrul noului nostru sediu. Experiența de lucru va fi una flexibilă, una care ține cont de învățăturile ultimei perioade. Oamenii vor avea o bază fizica, dar vor putea în continuare să lucreze și de acasă, de la munte, de la mare sau din casa de la țară. Vor putea să se gândească și în spațiile amenajate în birou, dar și pe terase sau în parcurile din apropierea biroului”, declară Cătălin Dobre, Chief Creative Officer McCann Worldgroup Romania.

Clădirea de birouri One Tower oferă o suprafață închiriabilă totală de 24.000 mp, dotată după ultimele tehnologii. Printre chiriașii clădirii se numără și compania de consultanță imobiliară CBRE, Sanador și grupul Element, care urmează a se muta în noile sedii în această vară. One United Properties se află în proces de certificare WELL HEALTH AND SAFETY pentru toate clădirile sale de birouri din portofoliu.