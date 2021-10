McDonald’s își asumă angajamentul de a atinge obiectivul „zero emisii de carbon” până în 2050

La nivel global, McDonald’s își reafirmă angajamentul de a atinge obiectivul „zero emisii de carbon” până în 2050. Compania se alătură, astfel, inițiativei Organizației Națiunilor Unite și aderă la pactul global „Business ambition for 1.5°C”, prin care se angajează să atingă un nivel net al emisiilor de dioxid de carbon egal cu zero până în anul 2050. În scopul unui viitor sustenabil, care are în vedere limitarea încălzirii globale la 1,5° C, McDonald’s va continua demersurile de reducere a emisiilor în toate ariile sale de impact, în linie cu obiectivele existente pentru anul 2030 și în conformitate cu implementarea celor mai eficiente măsuri stabilite de SBTi. Eforturile consolidate din 2018 și până în prezent în această direcție au avut ca efect reducerea cu 8,5% a emisiilor absolute ale restaurantelor și birourilor și o scădere de 5,9% a emisiilor provenite din lanțul de aprovizionare, comparativ cu anul 2015.

O lume cu mai puține emisii ale gazelor cu efect de seră și o temperatură globală constantă ar putea fi o soluție la fenomenele metrologice severe care îi afectează pe operatorii de restaurante și comunitățile acestora, oferind, astfel, condiții mai bune pentru fermierii care muncesc din greu pentru a le oferi clienților restaurantelor preparatele preferate din meniu.

„Avem oportunitatea și responsabilitatea de a contribui în mod semnificativ la gestionarea problemelor care contează cel mai mult în comunități și nu există nicio problemă mai stringentă din punct de vedere global și totodată local decât protejarea planetei pentru generațiile viitoare”, a declarat Chris Kempczinski, CEO și Președinte al McDonald’s. „Prin reafirmarea angajamentului nostru la inițiativa SBTi „Business ambition for 1.5°C”, ajutăm fiecare comunitate în care activăm să atenueze impactul negativ al schimbărilor climatice pentru un viitor sustenabil.”

Un angajament pentru „zero emisii de carbon” presupune un sistem de decarbonizare, iar McDonald’s lucrează cu echipe specializate, furnizori și alți parteneri pentru a transforma planurile în acțiuni concrete și de impact prin:

Creșterea reducerii emisiilor provenite din activitățile proprii din restaurante, birouri și din achizițiile lanțului de aprovizionare, care au în vedere obiectivele STBi (stabilite în 2018 și care acoperă emisiile din Domeniile 1, 2 și 3).

Dezvoltarea strategiei proprii în acest sens și alinierea cu ultimele cercetări climatice pentru menținerea încălzirii globale la 1.5°C și atingerea țelului de zero emisii până în 2050.

Încurajarea echipelor McDonald’s din întreaga lume de a inova și de a implementa soluții locale pentru a contribui la dezvoltarea industriei energiei regenerabile, agriculturii regenerative, economiei circulare și a ambalajelor sustenabile.

Împărtășirea unor perspective care să contribuie la acțiunile SBTi aflate în lucru, pentru a dezvolta noi metode de reducere a amprentei de carbon în silvicultură, agricultură și pentru a defini cadrul științific pentru inițiativa emisii net-zero. Odată finalizate, aceste cadre vor ghida evoluția viitoare a obiectivelor existente.

„McDonald’s servește și livrează mâncarea pentru comunitățile locale din întreaga lume, astfel că are oportunitatea de a-și folosi atuurile unice – restaurantele și lanțurile sale de aprovizionare – pentru a oferi un exemplu de responsabilitate organizațională și pentru a inspira alte companii și comunități să procedeze la fel. Decizia de a contribui la un viitor cu emisii zero este importantă pentru că va avea rezultate la scară globală și va avea amploare pentru COP26, a 26-a conferință ONU privind schimbarea climei, unde avem nevoie de mai multe companii și guverne care să ne preia exemplul.”, a declarat Carter Roberts, Președinte și CEO al World Wildlife Fund (WWF). „Pornind de la ultimile descoperiri științifice în privința emisiilor agricole, acest acord pregătește drumul pe care să îl urmeze alte companii. Nicio companie nu poate rezolva criza climatică de una singură, dar astfel de angajamente care încurajează acțiunile companiilor în acest sens și avansul științific pot avea rezultate de durată.”, a concluzionat acesta.

De peste 65 de ani, McDonald’s și-a consolidat poziția de lider pe segmentul restaurantelor cu servire rapidă, investind totodată în susținerea comunităților în care activează. Prin angajamentul asumat de a ajunge la emisii zero până în 2050, compania va contribui la crearea unui sistem alimentar mai sustenabil, care să susțină fermierii și producătorii, prin acțiuni agricole regenerative care să faciliteze regenerarea resurselor naturale și a ecosistemelor de care depind comunitățile locale.

În România, McDonald’s se aliniază angajamentului global și sub platforma Better M, compania desfășoară o serie de acțiuni ce au ca obiectiv comun înlocuirea ambalajelor de plastic cu variante sustenabile. În România, ne aliniem și contribuim la angajamentul global ca, până în 2025, produsele destinate clienților din toate restaurantele noastre să fie împachetate în materiale care provin 100% din surse regenerabile, reciclate sau certificate.

„În 2021, am continuat să inovăm în materie de sustenabilitate și am introdus noi variante de ambalaje mai bune pentru mediul înconjurător. Local, încurajăm obiectivele globale de a atinge zero emisii de carbon până în anul 2050 și suntem pregătiți să luăm și mai multe măsuri pentru protejarea mediului înconjurător. Companiile au devenit mult mai conștiente de importanța impactului pe care business-ul îl are într-o comunitate și vedem din ce în ce mai multe măsuri luate cu scopul de a crea un viitor mai sustenabil pentru generațiile următoare și ne dorim să fim parte din această schimbare.”, declară Paul Drăgan, Director General Premier Restaurants România.

Premier Restaurants România operează restaurantele McDonald's în România. McDonald's este lider al pieței restaurantelor, cu 88 de restaurante în 27 de orașe, dintre care 43 restaurante cu McDrive și 44 de cafenele McCafé.

Premier Restaurants România este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald's din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta și România.