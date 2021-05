Narada, susținută de Fundația Globalworth, a conectat 7.000 de copii și profesori la învățământul online

De la lansarea programului în septembrie 2020 intervenția celor două organizații, Narada și Fundația Globalworth, a ajutat peste 7.000 de copii și profesori din 62 de comunități să se conecteze la școală, internet și alte serviciile esențiale pentru învățarea la distanță.

Platforma digitală lansată de Narada, susținută de Fundația Globalworth cu suma de 30.000 de euro, are două componente: cea de strângere de fonduri și cea de centralizare a nevoilor profesorilor și elevilor. Până în prezent, a strâns peste 100.000 euro din 2.470 de donații și a accelerat conectivitatea la învățământul online, fapt atât de necesar în contextul situației cauzate de criza de sănătate care a condus la închiderea școlilor. Efectele pandemiei au exacerbat o realitate deja dificilă cu care se confruntă sistemul educațional de la noi din țară: o infrastructură limitată, lipsa resurselor pentru o conectare eficientă și reală la serviciile esențiale pentru învățarea la distanță, precum și lipsa competențelor in educația digitală.

Echipa Narada a oferit, atât prin platforma de crowdfunding, cât și prin intermediul proiectului NaradaBox, echipamente IT și servicii de conectivitate necesare învățământului digital pentru copii și profesori din 62 comunități din județele Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brașov, București, Călărași, Dâmbovița, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vâlcea.

De la începutul pandemiei, când școala a funcționat exclusiv online și până în momentul actual, Narada și partenerul său strategic, Fundația Globalworth, au realizat o intervenție de urgență în educația digitală concentrându-se pe: accesul la calculatoare și la internet, accesul la cataloage electronice și software de securitate online, dotarea sălilor de clasă cu echipamente IT, cursuri de formare pentru profesori, tehnologie pentru materiile de tip S.T.E.M.

„Pandemia a creat un climat care reprezintă o amenințare reală atât în prezent cât și în viitor pentru copiii afectați de sărăcie, dizabilități sau de excluziune socială. Condițiile actuale ne-au dovedit importanța conectivității iar alături de Narada am gândit acest plan de acțiune pentru a sprijini dezvoltarea competențelor în educația digitală. Împreună, am reușit să ajutăm câteva mii de oameni să fie mai bine sau cel puțin am stopat răul să apară,” spune Georgiana Iliescu, Director Executiv al Fundației Globalworth.

La rândul său, Andra Munteanu, co-fondator Narada, e de părere că „mobilizarea pe care am reușit s-o realizăm cu sprijinul Fundației Globalworth, a oamenilor de acțiune care și-au dorit să contribuie, a companiilor sau chiar a unor comunități întregi s-a transformat în șanse la educație pentru copiii din mediile vulnerabile, copii care acum au oportunitatea să devină oamenii de știință, antreprenorii, artiștii sau medicii de care real avem nevoie noi toți. Misiunea noastră a făcut primii pași, iar acum ne îndreptăm eforturile către cei toți cei 168.000 de copii care au nevoie de educație remedială, a căror situație riscă să devină și mai gravă, ba chiar să contribuie la procentul în creștere de abandon școlar.”

La fel de implicați în acest proces s-au arătat și profesorii de la școlile unde echipa și voluntarii Narada au reușit să ajungă cu device-urile menite să sprijine procesul educațional. Printre aceștia se numără și profesoara Elena Pleșa de la Colegiul Aurel Vijoli din Făgăraș, unde intervenția Narada s-a concretizat în videoproiectoare, imprimantă, tablete și cărți pentru 62 de copii. „Sper să îi ajute să își găsească fiecare calea spre succes”, spune aceasta, cu credința că fiecare copil merită o șansă la educație.

„Nu pot schimba lumea întreagă, dar știu că pot schimba oamenii din jurul meu”, spune și preotul-profesor Daniel Cergan de la Școala Gimnazială Ienăchiță Văcărescu din București. Iar tabletele, laptop-ul și tabla interactivă de care vor beneficia 30 de elevi și profesorul lor, cu siguranță, le vor oferi o schimbare de perspectivă, prin folosirea mijloacelor moderne de învățare.