Normalitate – Tabloul Europei 13 – 19 octombrie (Sala Acvariu, Muzeul Național al Țăranului Român)

Muzeul Național al Țăranului Român anunță deschiderea expoziției „Normalitate – Tabloul Europei”, care va putea fi vizitată în sala Acvariu. Vernisajul va avea loc miercuri, 13 octombrie, ora 15:00.

Un experiment interesant și inedit al tânărului Răzvan Gâză va fi expus începând cu 13 octombrie şi pînă pe 19 octombrie 2021, la Muzeul Național al Țăranului Român, în sala Acvariu. Este vorba de o pânză de mari dimensiuni cu sute de semnături ale unor cetățeni din 30 de state europene. Semnăturile sunt făcute cu culori acrilice. Pe pânză au semnat și doi câini din Finlanda și Spania. Tânărul sucevean și-a început proiectul pe 16 iulie și l-a finalizat pe 6 august parcurgând în total 15.000 de kilometri. Iată traseul și numărul de persoaneoane care au semnat pe pânză:

1. 16.07 – România : Suceava (32 persoane) + Râmnicu Sărat (11 persoane)

2. 17.07- Bulgaria : Veliko Tarvo (19 persoane)

3. 18.07- Grecia: Komotini (6 persoane)

4. 19.07- Serbia: Novi Sad (21 persoane)

5. 20.07- Ungaria : Gyor (22 persoane)

6. 20.07 – Slovacia : Bratislava (13 persoane)

7. 20.07- Austria: Viena (16 persoane)

8. 21.07- Cehia: Ostrava (20 persoane)

9. 21.07- Polonia: Auschwitz (21 persoane)

10. 22.07- Lituania: Kaunas (20 persoane)

11. 22.07 – Letonia : Riga (26 persoane)

12. 23.07 – Estonia: Tallinn (21 persoane)

13. 23.07 – Finlanda : Helsinki (20 persoane + 1 câine)

14. 24.07 – Suedia: Stockholm (25 persoane)

15. 25.07 – Norvegia: Oslo (20 persoane)

16. 26.07 – Danemarca: Odense (21 persoane)

17. 26.07 – Germania: Hamburg (23 persoane)

18. 27.07 – Tarile de Jos: Maastricht (20 persoane)

19. 28.07 – Luxemburg (10 persoane)

20. 28.07 – Belgia : Arlon (14 persoane)

21. 29.07 – Liechtenstein : Malbun (12 persoane)

22. 29.07 – Elvetia : Horn (19 persoane)

23. 31.07 – Andorra (9 persoane )

24. 1.08 – Spania : El Masnou (22 persoane + 1 câine)

25. 2.08 – Franta : Saint Rafael (23 persoane)

26. 3.08 – Monaco : Monte Carlo (10 persoane)

27. 4.08 – Italia : Trieste (22 persoane)

28. 4.08 – Slovenia : Portoroz (20 persoane)

29. 4.08 – Croatia : Rijeka (21 persoane )

30. 6.08 – R. Moldova : Feteşti (4 persoane)

„Nu am spus nimănui ce să facă, ce culoare să folosească, unde, cât de mic sau cât de mare și nici cât timp are la dispozitie. Nu am selectat oamenii care să lase o amintire pe pânză în funcție de studii, vârstă, etnie, religie, statut social, aspect etc. Doar faptul că au fost acolo unde am oprit eu și că au acceptat să facă asta a contat. Proiectul semnifică de fapt normalitate, imaginea normalitătii în Europa, frontiere libere, posibilitatea de a cunoaște oamenii noi, de a vedea locuri noi, de a ne bucura de libertate, prietenie, încredere și sprijin între oameni, înțelegere şi pace. Ce mai semnifică proiectul? Lupta pentru supraviețuire. Aşa cum în natură cel mai puternic rezistă, așa și aici, dar în funcție de norocul fiecăruia, unele amintiri au rămas vizile de la început, altele, chiar de la țara cu numărul 28 la cea cu numărul 29 au fost acopertie”, a explicat Răzvan Gâză.

