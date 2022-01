O companie românească digitalizează administrația publică din state din Africa de Est și America Latină

Arxia, companie românească cu experiență de 20 de ani în crearea de soluții informatice și consultanță în domeniul digitalizării, inclusiv a instituțiilor publice din România și din afara țării, se extinde în două piețe în plină dezvoltare din Africa de Est și America de Sud, respectiv în Uganda și Chile.

Compania își propune ca, prin proiectele pe care le dezvoltă în aceste regiuni, să contribuie la transformarea digitală a societăților și la construcția ecosistemelor digitale din Africa de Est și America Latină, pe două paliere: digitalizare instituțională și dezvoltarea industriei de IT locale. Pentru sectorul public, proiectele implică creșterea capacității administrative de livrare și evaluare a proiectelor de consultanță în IT, pregătirea personalului administrativ și guvernamental prin transfer de cunoștințe și implementarea de soluții informatice. În ceea ce privește industria IT, Arxia susține programe de asistență pentru dezvoltarea de cunoștințe tehnice avansate în domenii precum: inteligență artificială, securitate cibernetică și arhitectură software.

Daniel Homorodean, CEO-ul Arxia, subliniază potențialul major al piețelor în curs de dezvoltare: „Piețele din America de Sud și Africa au nevoie de transferul de expertiză și cunoaștere pe care companiile europene și românești le pot pune la dispoziție, în țările care se află la început de drum în domeniul digitalizării și dezvoltării industriei IT. Putem contribui la eficientizarea rapidă și masivă a proceselor administrative din aceste state, iar sectorul guvernamental este deschis la noi abordări. Există un potențial extraordinar în aceste piețe, atât pentru evoluția lor, cât și pentru oportunitățile de internaționalizare a companiilor de IT românești care își propun o expansiune în piețe străine.”

Daniel Homorodean lucrează deja de mai mulți ani în proiecte de digitalizare instituțională în Uganda, Rwanda, Chile și Peru, atât în sectorul guvernamental, cât și în domeniul industriei bancare și al celei logistice. Compania a câștigat, prin licitație publică, contracte de consultanță în valoare de peste 300.000 de Euro, pentru proiecte derulate în Rwanda și a contribuit la implementarea a 150 de site-uri guvernamentale și instituționale, număr care va crește în acest an la peste 300.

„Urmărim atât proiecte majore de implementare în sectorul guvernamental, în domeniul gestiunii tranzacțiilor comerciale și raportării fiscale, facturare electronică, interoperabilitate, identitate electronică, sau digitalizarea achizițiilor publice, cât și proiecte de consultanță și training. Suntem dornici să identificăm parteneri care au expertiză și soluții relevante, pe care le putem promova în piețele emergente, precum și companii care doresc să exploreze oportunități pe alte meridiane, cu care să facem echipă pentru a descoperi noi direcții de afacere” a completat Daniel.

Situația piețelor emergente din Africa

Potențialul piețelor africane este recunoscut și susținut chiar de către Comisia Europeană, pentru care relația cu Africa este printre prioritățile cheie, asumându-și investiții masive în următorii ani pentru sprijinirea transformării digitale a țărilor din regiune.

Multe țări din Africa au o creștere netă a PIB-ului de peste 6%, și-au dublat populația în ultimii 30 de ani, iar analizele arată că tendința de creștere va continua până în 2050 (Africa va crește de la 1.2 miliarde de oameni acum, la peste 2 miliarde în următoarele 3 decade, potrivit prognozelor).

În domeniul digitalizării, lipsa unor sisteme deja existente permite adoptarea rapidă a celor mai avansate soluții. Pentru majoritatea guvernelor de pe continent, informatizarea este prioritate esențială, alături de înlesnirea accesului la informație și la servicii instituționale pentru toți cetățenii. Unul din proiectele pe care Arxia le implementează în acest sens este o soluție de tip chatbot conversațional vocal, care va permite populațiilor locale din statele africane să acceseze informații de interes public, discutând la telefon, în limbaj natural, în limba maternă, cu sistemul informatic. Acest proiect va deschide drumul spre alte implementări, asigurând integrarea informațională a sute de milioane de oameni care folosesc doar limba lor locală din Africa.

Despre Arxia și Daniel Homorodean

Daniel Homorodean este Vicepreședinte al Cluj IT Cluster și CEO Arxia, expert de top în digitalizare instituțională, membru în comisii europene de digitalizare, e-government, și achiziții publice digitalizate, cu experiență de peste 20 de ani în aceste domenii strategice. Totodată, acesta conduce de mai mulți ani misiuni economice de internaționalizare a IT-ului românesc în state din Africa și America de Sud. De asemenea, Daniel coordonează activitățile Asociației TYPO3, care susține și dezvoltă o tehnologie open source foarte eficientă pentru guverne și corporații. Printre proiectele de IT dezvoltate de către Daniel se numără și Planning Wiz, o aplicație deja folosită în peste 18 state de pe toate continentele.

Arxia este una dintre cele mai experimentate companii în digitalizare guvernamentală și a administrației publice, cu experiență de peste 20 de ani în piață. Compania coordonează și implementează în prezent misiuni de digitalizare complexe, oferă mentorat tehnic și evenimente de matchmaking pentru companii în state emergente de pe continentul african, precum Rwanda, Kenia sau Uganda, prin proiecte finanțate și câștigate pe granturi acordate de state din Vestul Europei. Astfel, Arxia facilitează realizarea de acorduri între asociațiile IT în care activează și organizații din întreaga lume.

Printre colaboratorii apropiați ai companiei se regăsesc și: Autoritatea Rwandeza pentru Societatea Informațională, Autoritatea Națională pentru Tehnologia Informației din Uganda (ambele echivalente ale Autorității pentru Digitalizarea României), Agenția Germană pentru Dezvoltare – GIZ, și alte instituții.