Oana Tache, față în față cu marii lideri europeni la Strasbourg, în cadrul European Youth Event 2021

Ea a fost singurul jurnalist român și producător de conținut digital invitat să modereze panelul NEXT GENERATION EU: Economic Recovery from Covid 19

Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Katarina Barley, Guy Verhofstadt și Manfred Weber sunt liderii europeni cu care Oana Tache a avut ocazia să stea de vorbă în ultimul an despre viitorul Europei.

Recent întoarsă de la Strasbourg, Oana Tache a fost primul jurnalist român invitat să modereze o dezbatere în cadrul European Youth Event 2021, la Parlamentul European, și a avut ocazia să stea de vorbă cu Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Le-a cunoscut totodată pe vice-președintele Parlamentului European, Roberta Metsola și Katarina Barley și pe europarlamentarii – Guy Verhofstadt și Manfred Weber. Tot ea este primul influencer invitat să realizeze un Instagram LIVE cu Manfred Weber. „Deși am un background solid în media din România și mi-am început cariera în televiziune la vârsta de 5 ani, consider că cea mai mare provocare profesională a venit anul acesta, când am fost invitată să moderez una dintre dezbaterile de la European Youth Event. Am avut, așadar, onoarea să fiu primul jurnalist român invitat să modereze panelul NEXT GENERATION EU: Economic recovery from Covid 19”, declară Oana, care a început colaborarea cu Biroul Local al Parlamentului European în România încă din 2019, înainte de alegerile locale, pentru că „mi-am dorit mai mult. De la mine și de la Europa pentru România”.

Alături de Primul Vice-Președinte al Parlamentului European, doamna Roberta Metsola, experți în economie și mediu din Europa, în cadrul panelului NEXT GENERATION EU: „Economic recovery from Covid 19” s-a discutat despre planul optim de acțiuni pentru a face Europa mai verde, mai digitală și mai rezilientă, dezbatere care poate fi urmărită pe platforma multimedia https://www.europarl.europa.eu/portal/en. „Când vorbim despre viziunea, planul și decizia de a investi împreună 806,9 miliarde EUR, nu vorbim numai despre un plan de redresare. Vorbim despre o șansă unică de a ieși din pandemie mai puternici, de a ne transforma economiile, de a crea oportunități și locuri de muncă în Europa pe care ne-o dorim”, precizează Oana Tache.

În acest context, ea a avut ocazia să îi intervieveze pe cei mai importanți lideri politici europeni și a aflat de la fiecare în parte cum văd viitorul Europei și care este rolul tinerilor, considerând că una dintre cele importante declarații îi aparține Ursulei von der Leyen: „UE este ca o bicicletă. Dacă stă pe loc, cade. Așa că trebuie să mergem mai departe și trebuie să pedalăm împreună în așa fel încât lucrurile să se întâmple, să existe un viitor al Uniunii Europene. Cu siguranță, după „Conferința privind Viitorul Europei”, nu vom avea o Uniune Europeană nouă, ci vom avea una mai puternică, care se va mișca mai bine. Le datorăm asta tinerilor europeni. Așa cum am mai spus, propun ca 2022 să fie Anul Tinerilor de pretutindeni din Europa.”

European Youth Event este un eveniment care are loc o dată la doi ani și care deschide porțile tinerilor din întreaga Uniune Europeană. În acest an, European Youth Event a adunat peste 10.000 de tineri, atât online, cât și offline, în Strasbourg, Franța. „Vorbim despre un eveniment axat pe schimb de idei, lucru în echipă, dezbateri, ateliere, activități. Dacă mă întrebați pe mine, este cel mai important eveniment dedicat tineretului din Europa și care pune accent pe egalitate, incluziune și sustenabilitate cu o implicare clară legată de accesibilitate”.

Anul acesta, EYE s-a întâmplat sub umbrela COFOE – Conferința privind Viitorul Europei, care este cel mai mare experiment pe care l-a făcut UE până în momentul de față, așa cum spunea Guy Verhofstadt. Concret, cetățenii europeni au fost invitați să se înscrie pe platforma https://futureu.europa.eu care a ajuns la 3 milioane de vizitatori unici. Aici au fost înscrise peste 7.000 de idei, s-au desfășurat peste 2.000 de evenimente și 100.000 de persoane din întreaga UE și-au adus contribuția. Dintre acestea, 800 de persoane au fost selectate și împărțite în patru grupuri de lucru – Citizens Panel. Fiecare grup de lucru abordează teme cu care cetățenii UE rezonează sau la care consideră că trebuie să se aducă îmbunătățiri. În luna decembrie 2021, vor avea loc runde de dezbateri între cetățenii europeni pe baza acestor teme, alături de experții în domeniu, iar 20 de persoane alese vor avea ocazia să prezinte ideile cetățenilor în plenul Parlamentului European.

„Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Este pentru prima oară când UE vine, deschide porțile și spune cetățenilor: <Veniți și colaborați cu noi!>. Este o idee a Consiliului European, lansată pe 12 decembrie 2019, atunci când înalții lideri europeni au considerat că este cazul să se demareze un astfel de proiect care să își aducă contribuția la dezvoltarea politicilor europene pe termen mediu și lung și care să răspundă direct nevoilor cetățenilor”, încheie Oana Tache.