Obiectivele ANSWEAR pentru Q4: o creștere de 30% față de 2020, expansiunea pe noi piețe europene și 400 de branduri în portofoliu

În Q3, creștere de peste 50% a vânzărilor comparativ cu 2020

ANSWEAR își dorește să adauge mai multe branduri românești în portofoliu

Retailerul polonez ANSWEAR are ca obiectiv o creștere de 30% pentru Q4 2021 față de aceeași perioadă din 2020, atingerea pragului de 400 de branduri în portofoliu și expansiunea pe noi piețe europene. Fendi, Dior și Victoria Beckham completează lista noilor branduri premium adăugate pe ANSWEAR.

„La nivel european, toamna va veni cu expansiune pe piața Europei de Sud-Est pentru ANSWEAR și ne pregătim să anunțăm 2 noi piețe pe care ne vom extinde. La nivel local, ne dorim ca până la final de an să ajungem la un număr de 400 de branduri în portofoliu.

Am extins gama de branduri și produse și am mărit varietatea de produse atât pe segmentul premium, cât și pe categoriile de rochii și genți. Ne bucurăm să vedem branduri precum Karl Lagerfeld, Pinko, Elisabeta Franchi, Tory Burch, Marella care se regăsesc deja în topul vânzărilor alături de Guess, Tommy Hilfiger, Tommy Jeans, Adidas Originals, Nike, Calvin Klein, Desigual și Medicine. De curând am adăugat și brandurile Fendi, Dior și Victoria Beckham.

De asemenea, brandul propriu answear.LAB s-a dezvoltat mult în 2021 și a devenit unul dintre top 3 cele mai vândute branduri pe ANSWEAR. De la brandul propriu urmează noi surprize și colecții în această toamnă”, spune Raluca Radu, Country Manager ANSWEAR România.

Odată cu relaxarea măsurilor anti-COVID, s-a observat o creștere a vânzărilor online și o creștere a vânzărilor pe categoriile de costume de baie, sandale, papuci de baie, rochii de zi, rochii de seară, tricouri și genți pe ANSWEAR.ro.

“În Q3 am avut o creștere de peste 50% a vânzărilor comparativ cu 2020 pe fondul relaxării măsurilor anti-COVID, creșterii notorietății ANSWEAR și diversificării portofoliului de branduri și prduse. Ne așteptăm să menținem creșterea și în Q4 și țintim cel puțin 30% creștere a vânzărilor comparativ cu 2020”, menționează Raluca Radu.

În privința brandurilor locale, ANSWEAR este în discuții cu mai multe mărci pe care își dorește să le adauge în portofoliu astfel încât mai multe branduri românești de fashion să se bucure de audiența internațională pe care ANSWEAR o pune la dispoziție prin prezența extinsă în Europa de Sud-Est. NISSA este primul brand românesc adăugat în portofoliu.

ANSWEAR se preocupă constant de îmbunătățirea website-ului și aplicației mobile la noile tendințe și de implementarea unor elemente noi prin care să le ofere utilizatorilor experiențe plăcute de shopping online în fiecare zi.

“Atât website-ul cât și aplicația mobilă au trecut anul trecut printr-un proces de redesign și prin multiple studii de User Experience și suntem în continuă îmbunătățire a interfeței. Ne dorim ca un număr cât mai mare de utilizatori să folosească aplicația noastră mobilă și atunci vom face tot posibilul să oferim cât mai multe avantaje celor care o folosesc, deci vom avea promoții și campanii speciale pentru utilizatorii aplicației mobile în această toamnă”, adaugă Raluca Radu, Country Manager ANSWEAR România.