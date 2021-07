One United Properties a încheiat un acord de finanțare de 78 de milioane de euro pentru proiectul One Cotroceni Park

Compania One United Properties S.A., unul dintre cei mai activi dezvoltatori imobiliari de proiecte rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din București, anunță încheierea unui acord de finanțare a proiectului One Cotroceni Park, componenta office, de până la 78 de milioane de euro. Finanțarea este acordată entităților One Cotroceni Park Office S.A. (c. 40 de milioane de euro) și One Cotroceni Park Office Faza 2 S.A. (c. 28 milioane de euro), la care se adaugă o facilitate de TVA de 9 milioane de euro.

Băncile finanțatoare pentru acest credit sunt Banca Comerciala Română, BRD Group Société Générale și Erste Bank A.G., iar scadența împrumuturilor este de 7 ani.

Dezvoltat pe un teren de 5,8 hectare, pe locul fostei platforme Ventilatorul, One Cotroceni Park este unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din București, conceput într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play. Proiectul cu funcțiune mixtă include o componentă office cu două clădiri mari de birouri de clasă A cu aproximativ 75.000 mp suprafață închiriabilă, una rezidențială cu peste 850 de locuințe și una comercială, care va oferi viitorilor chiriași și rezidenți acces la numeroase facilități, precum operatori de food (cantină, cafenele, wine-bar, bistro, restaurante), fitness și diverse servicii (farmacie, curățătorie, bancă), piste de alergare în aer liber, înot și ciclism. Componenta office deține certificare LEED Platinum, ce atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului, și este în curs de certificare WELL Health and Safety, cea mai ruguroasă certificare pentru bunăstarea ocupanților săi și asigurarea celor mai bune condiții la locul de muncă.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România. One United Properties este o companie inovatoare, dedicată accelerării adoptării practicilor de construcții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic, durabile și sănătoase. Toate clădirile companiei au certificări superioare de durabilitate, eficiență energetică și wellness, iar dezvoltatorul este premiat la numeroase gale și conferințe în domeniu. One United Properties este primul dezvoltator imobiliar din România care a fost premiat la nivel internațional cu premiul „Cea mai bună dezvoltare sustenabilă” din lume la International Property Awards 2019-2020. Compania este listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București, cu simbolul ONE.