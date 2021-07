One United Properties anunță relocarea birourilor Deutsche Bahn Cargo Romania la One Cotroceni Park

Clădirea de birouri parte din proiectul inovator One Cotroceni Park, deținut de One United Properties și dezvoltat pe locul fostei platforme Ventilatorul, va găzdui birourile Deutsche Bahn Cargo Romania, subsidiara română a celui mai mare transportator feroviar din Europa. One Cotroceni Park este, în acest moment, unul dintre cele mai ample proiecte de regenerare urbană din București, cu funcțiune mixtă, cu peste 75.000 mp de birouri de clasă A, într-un parc de afaceri modern ce se conturează în cel mai dinamic pol de afaceri al orașului, în prezent.

Dintr-o clădire de generație veche, noile birouri ale companiei Deutsche Bahn Cargo Romania relocate la One Cotroceni Park vor oferi angajaților spații de lucru construite conform celor mai înalte standarde, ce excelează prin eleganță, facilități și dotări de ultimă generație.

Suprafața închiriată de 2.240 mp oferă o înălțime liberă de 3 metri în toate zonele de birouri pentru un nivel sporit de confort. Totodată, angajații DB Cargo vor beneficia și de cele mai recente tehnologii implementate, precum iluminarea cu LED, HVAC – încălzire, ventilație, aer condiționat, dar și aport de aer proaspăt – precum și ascensoare de mare viteză, cu timp de așteptare optimizat, care recuperează energie. Proiectul dezvoltat de One United Properties în zona Cotroceni deține certificare LEED Platinum, ce vizează funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului, și este în curs de certificare WELL Health and Safety, ce are ca scop bunăstarea ocupanților săi și asigurarea celor mai bune condiții la locul de muncă.

„Decizia de relocare a birourilor Deutsche Bahn Cargo Romania la One Cotroceni Park se înscrie în tendința companiilor de a oferi echipelor lor spații de lucru eficiente, realizate cu tehnologii de ultimă generație, care favorizează revenirea la birou în condiții sigure și care oferă un cadru de lucru eficient, concentrat pe beneficiile angajaților. Ne bucură prezența în acest nou pol de interes care se conturează pe harta Bucureștiului odată cu One Cotroceni Park a unei companii cu renume și tradiție în domeniul pe care activează”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

„Ne dorim să devenim cel mai atractiv angajator, prima alegere pentru cei ce îşi doresc să lucreze în acest domeniu. Investiţia în viitor înseamnă investiţie în resursa umană şi facem asta atât pentru propriii angajaţi, cât şi prin atragerea tinerilor spre industria feroviară. Decizia Deutsche Bahn Cargo Romania de a-și reloca sediul în One Cotroceni Park reprezintă exemplul relevant al tendinței de îmbunătățire a mediului de lucru”, spune Eduard Iancu, Directorul General al companiei.

Creat într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play, ansamblul One Cotroceni Park va oferi angajaților și facilități integrate, de la operatori de food (cantină, cafenele, wine-bar, bistro, restaurante), la fitness și servicii (farmacie, curățătorie, bancă), precum și acces la noua linie de metrou M5.

Proiectul One Cotroceni Park va găzdui și un mare centru de Office Hospitality și conferințe, un avantaj competitiv în ceea ce privește eficiența spațiului, căci toate companiile ce își desfășoară activitatea în cadrul ansamblului vor putea utiliza sălile de întâlniri ale centrului și organiza diferite evenimente de business.