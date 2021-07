Ovidiu TOMA, CEO CryptoDATA Tech – Premiul “The Most Visionary Entrepreneur” în cadrul Galei iSuccess Awards de la Cannes

Directorul Executiv al CryptoDATA Tech, companie românească ce activează în domeniul tehnologiei de securitate și furnizează tehnologii, produse și servicii inovatoare dezvoltate cu ajutorul tehnologiei Blockchain, a primit premiul The Most Visionary Entrepreneur în cadrul Galei iSuccess Awards, eveniment organizat de Forbes France în colaborare cu Fashion TV Global și SuperFilm Studios.

Evenimentul desfășurat vineri, 9 iulie, în Cetatea Filmului, a reunit antreprenori și personalități de succes din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Spania, Suedia și Emiratele Arabe Unite.

Ovidiu Toma, CEO-ul CryptoDATA, a fost distins cu premiul “The Most Visionary Entrepreneur” pentru realizările sale în domeniul tehnologiei. Compania sa a reușit să se impună în domeniul tehnologiei prin calitatea și inovația adusă de către produsele, serviciile și tehnologiile pe care le dezvoltă, precum tehnologia Voice Over Blockchain Protocol sau dispozitivele securizate, smartphone-ul IMPulse K1 și laptopul BASM.

Sunt extrem de onorat pentru recunoașterea și aprecierea primită în cadrul acestui eveniment de mare anvergură. Prin intermediul companiei CryptoDATA, atât eu, cât și întreaga echipă, ne-am angajat să lucrăm din greu pentru a construi o rețea descentralizată globală securizată integral în care utilizatorii se pot bucura de intimitate digitală. Astăzi ne bucurăm să împărtășim succesul nostru cu întreaga comunitate, a declarat Ovidiu Toma, Directorul Executiv al companiei CryptoDATA.

În cadrul Galei iSuccess Awards, declarată drept cel mai reușit eveniment din timpul Festivalului de Film de la Cannes de Fashion TV Global, au mai fost premiați și Cătălin Botezatu – The Most Inspirational Personality in Fashion Industry, Ioana Cristescu –

Excellence in Management & Training, Alina Roxana Ionescu – Best Lifestyle TV Host, Carmen Grebenișan – Best Digital Content Creator sau Alina Ceușan – Best Lifestyle Influencer.