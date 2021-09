Peste 15.000 de copii au învățat în timpul verii pe platforma de educaţie remedială NaradiX! Proiectul Narada continuă în anul școlar următor și va include conținut pentru materii noi de gimnaziu

peste 15 000 de copii au învățat pe NaradiX în timpul verii

888 profesori din toată țara au predat cursuri sau au susținut webinarii pe NaradiX

peste 7500 de copii au participat la webinariile NaradiX

400+ premii au răsplătit rezultatele excepționale la învățătură ale copiilor înscriși pe NaradiX

60% dintre elevi au spus într-un sondaj realizat de Narada că învățarea pe NaradiX le crește motivația pentru a recupera materia pierdută în pandemie

90% dintre copii au declarat că au pierdut mai mult de jumătate din materia anului școlar trecut, pe care au reușit să o recupereze vara asta cu NaradiX

Lansată la mijlocul lunii iulie, anul acesta, platforma de educaţie remedială NaradiX a constituit o soluție gândită de organizația Narada pentru recuperarea cursurilor pierdute în perioada cât școlile s-au aflat în scenariul roșu și au funcționat online. În perioada verii, 15.000 de copii au accesat platforma și au asistat la cursuri interactive și webinarii. Misiunea Narada de a livra educație remedială va continua însă și în anul școlar următor, până la atingerea numărului de 100 000 de copii, care vor fi beneficiat de cursurile remediale NaradiX. Conținutul platformei va fi diversificat și îmbogățit cu noi materii precum: biologie, fizică, chimie şi limbi străine.

Ținând cont de statisticile internaționale care relevă faptul că doar 3 luni de absenteism școlar înseamnă concret un decalaj de 1 an și jumătate ca nivel de cunoștințe, Narada susținută de cora România, Starbucks și Global Vision a oferit gratuit, în premieră națională, un instrument la îndemâna tuturor profesorilor și elevilor pentru recuperarea materiei pierdute – platforma www.naradix.ro.

Conform unui sondaj efectuat de Narada, 90% dintre copii au declarat că au pierdut mai mult de jumătate din materia anului școlar trecut, pe care au reușit să o recupereze vara asta cu NaradiX. 60% dintre elevii chestionați au mărturisit că învățarea în sistemul interactiv de pe platforma de educaţie remedială le crește motivația să recupereze materia, iar un procent de 73% au recunoscut că sunt mai atrași de această modalitate de învățare decât de cea tradițională. Nu în ultimul rând, 93% dintre copii au recunoscut că li se pare mai motivant să primească puncte și premii, așa cum se întâmplă pe NaradiX, decât note, ca în sistemul tradițional. Instrument de educație remedială conceput cu ajutorul a peste 40 de profesori și voluntari, NaradiX va rămâne activ pe perioada anului școalar 2021 – 2022 și mai mult decât atât, conținutul său va fi îmbogățit și mult diversificat, cu informații utile, unele cerute chiar de elevi.

Cum poate ajuta concret NaradiX profesorii, în procesul de învățare

Prima platforma de educație remedială din România pusă gratuit la dispoziția profesorilor și elevilor din întreaga țară, NaradiX a însemnat un efort intens, concentrat pe parcursul a câteva luni de muncă pentru pregătirea platformei. Aceasta a oferit elevilor din clasele 0 – 8 posibilitatea de a se înscrie și a urmări live sau offline lecțiile și/sau webinariile. 888 de profesori au invitat elevii lor să recapituleze în timpul vacanței de vară; 45 de profesori au susținut 138 de webinarii live pe parcursul a 7 săptămâni – un efort impresionant al Narada, profesorilor din comunitatea Narada și partenerilor ei, susținut de multe alte persoane din societatea civilă. Cu un conținut interactiv, cu suport video sau aplicații digitale, prin intermediul jocurilor, lecțiile NaradiX au fost apreciate de cea mai mare parte a elevilor, o generație familiarizată cu conținutul digital, dar care beneficiază de educație mai mult în forma clasică. Astfel, NaradiX a reușit să capteze mai ușor atenția micilor cursanți, care au învățat „jucându-se” și au primit și premii pentru efort. Din acest punct de vedere, NaradiX este un instrument util de învățare, care poate fi folosit ca suport de profesori, la clasă, mai ales dacă școlile vor intra din nou în scenariul roșu, așa cum se estimează.

„Experiența de lucru pe platforma Naradix a fost o provocare și o oportunitate, în același timp. A fost multă muncă și implicare. A fost dorința de a ajuta și de a face ceva frumos și atât de necesar pentru copiii care au nevoie de ajutor și de o șansă la educație. A fost învățare colaborativă alături de profesori grozavi. Este împlinire! Și mulțumire! Mulțumesc mult Narada pentru șansa de a fi parte a acestui început!”, spune profesor Cornelia Niga, creator de cursuri şi webinarii NaradiX.

Profesorul Valentina Tanasaciuc, creator de cursuri NaradiX pentru învăţământul primar, explică succesul acestei platforme în rândul elevilor: „Ușurința cu care copiii pot accesa lecții și aplicații atractive pe conținuturi ce nu au fost înțelese în cadrul cursurilor formale reprezintă avantajul pe care îl oferă platforma Naradix tuturor celor care o accesează. Odată ce un copil deschide un curs, va fi curios asupra sarcinilor de învățare la care este provocat pentru a înțelege cât mai bine conceptele științifice. Fie că este vorba de suport video sau aplicații digitale, toate aceste resurse pot fi folosite pentru a crește nivelul de pregătire școlară ce îi va permite ulterior accesul la o treaptă de școlarizare superioară”. Perfect adaptat cerințelor educației secolului 21, NaradiX a oferit copiilor, în această vară, oportunitatea de a recupera lecțiile pierdute sau de a accesa informație suplimentară. Sistemul digitalizat de educație și-a câștigat popularitatea printre cei care l-au accesat prin flexibilitate, interactivitate, dar și prin faptul că efortul micilor cursanți a fost imediat răsplătit cu premii.

NaradiX – „vedeta” unui eveniment la Bacău, la care au participat 250 de elevi și profesorii lor

NaradiX a fost „vedeta” unui eveniment desfășurat la Bacău, la care au participat 250 de elevi, 12 profesori și voluntari Narada, manifestare ce a fost primită cu mult entuziasm, noutate şi zâmbete. Prin susținerea a 12 lecții deschise, profesorii au realizat o demonstrație a modului în care poate fi utilizată platforma, ca instrument de predare interactivă și după începerea școlii. An de an, profesorii pierd aproximativ o lună pentru a recapitula materia anului precedent, din cauza decalajului creat de vacanța de vară. NaradiX pune la dispoziție resurse variate, în format digital și adaptate curriculum-ului claselor 0 – 8, care pot transforma o oră obișnuită de clasă într-un prilej de distracție și de învățare prin joc.

Ce părere au copiii despre NaradiX

Conform unei statistici realizate de Narada, 65% dintre elevi au accesat platforma „ca să primească note mai bune la școală, în anul școlar următor”, în timp ce 16% au învățat pentru a-și prinde din urmă colegii. Însă, indiferent de motivație, NaradiX a primit „notă maximă” de la copii. „Platforma NaradiX mă ajută să aprofundez noţiunele şi să învăţ lucruri noi la fiecare disciplină. În felul acesta, în noul an şcolar voi fi foarte bine pregătit şi voi avea mai multă încredere în mine. Platforma este fenomenală, cu lecţii interactive şi joculeţe interesante, iar timpul petrecut aici a fost unul plin de bucurie şi cu folos. Am parcurs toate lecţiile şi cursurile din anul pe care tocmai l-am încheiat și m-am verificat cu ajutorul testelor. Am participat la webinariile din materia pe care am parcurs-o în anul anterior, dar şi din cel care urmează. Am descoperit la webinarii profesori faini, calmi, care nu ne-au certat dacă am zis vreo prostioară sau am vorbit neîntrebaţi şi copii extraordinari” spune Alexandru P., elev în clasa a VI-a.

Andrei Stefan G., elev în clasa a VI-a, apreciază testele care „au fost motivante. În sensul că, îndată ce rezolvam unul, doream sa le rezolv și pe următoarele. Iar premiul a fost super! Recomand tuturor”. Alexandru P., care frecventează cursurile gimnaziale, mărturisește că a intrat pe NaradiX din curiozitate. Însă, „am fost plăcut impresionat de felul în care sunt explicate lecțiile. Am reușit să învăț multe noțiuni pe care le-am pierdut în școala online. Am recomandat platforma și colegilor mei și sper să putem beneficia de ea și pe viitor. Mulțumesc pentru sprijinul acordat!”.

Funcțională pe tot parcursul anului școlar 2021-2022, conținutul platformei NaradiX va fi îmbogățit cu noi materii pentru clasele 0 – 8. Vor fi adăugate materii noi pentru clasele 5-8, precum și materii opționale: educaţie ecologică şi de protecţia mediului, educaţie financiară, educație civică și de dezvoltare personală, cerute insistent de elevii naradix.

Cu un SMS la 8845 cu textul „ELEV” sau prin plata cu cardul pe pagina campaniei, cu o donație de doar 2 euro/lună, orice persoană poate susține proiectul NaradiX inițiat de Narada și astfel să faciliteze accesul a cât mai mulți copii la o educație adecvată secolului 21.

Proiect realizat împreună cu partenerul principal cora România.

Comunitate de voluntari mobilizată de Starbucks România.

Curriculum digitalizat împreuna cu Global Vision.

Parteneri: Adservio, Editura Didactică şi Pedagogică

Poiect promovat de: HaHaHa Production.

Partener legal: Raluca Comanescu & Partners

Campanie amplificată de Kiss FM şi Viral Strategies

Despre NARADA

Narada este o organizație formată din persoane din cele mai variate medii sociale, de la studenți, la oameni de comunicare, IT-iști, manageri sau antreprenori, toți oameni de acțiune al căror scop este acela de a oferi soluții eficiente și rapide de modernizare a educației. Credem în forța comunității de a schimba lucrurile când este mobilizată de proiecte care să o inspire și, de asemenea, suntem convinși că fiecare reușită are rolul de a ne conduce spre următoarea.

Născută sub umbrela Romanian Business Leaders Foundation (rbls.ro) cu scopul de a hrăni inovația în educație la firul ierbii, NARADA conectează proiectele profesorilor din sistemul public cu mediul de business și viceversa. Cu alte cuvinte, #1 încurajează și ajută profesorii să creeze proiecte care inovează în sălile de clasă și/sau rezolvă probleme ale elevilor, #2 aduce în atenția mediului de business proiectele profesorilor și face tot posibilul ca acestea să fie finanțate. #3 În final, supervizează implementarea acestora, măsoară rezultate și multiplică lucrurile care au funcționat. Un singur proiect educațional nu va schimba educația, dar forța a mii de astfel de proiecte, DA.

Mai multe informații despre Narada sunt disponibile pe website, www.narada.ro și pe canalele de comunicare Facebook, Instagram și LinkedIn.