PIATRAONLINE lansează campania #MEETTHECREATORS dedicată arhitecților și designerilor din România

PIATRAONLINE este întotdeauna în căutare de surse de inspirație și de inovatori în industria amenajărilor și a construcțiilor, iar arhitecții sunt specialiștii de bază care ne înfrumusețează spațiul prin munca pe care o depun zi de zi. Tocmai de aceea, PIATRAONLINE a lansat campania #MEETTHECREATORS, o inițiativă care vine în sprijinul și suportul designerilor și al arhitecților din comunitatea locală.

Compania își ia angajamentul de a documenta proiectele designerilor și arhitecților din România, cu scopul de a-i inspira pe următorii să găsească proiecte atipice și neconvenționale, și să descopere perspective noi despre provocările acestei industrii. Uneori sunt proiecte de HoReCa, alteori sunt spații private, însă toate au ceva în comun: talent, pasiune, viziune și o punere în scenă spectaculoasă.

Campania dedicată arhitecților

PIATRAONLINE a gândit conceptul astfel încât să poată documenta și expune proiectele arhitecților și designerilor în offline și în digital. În fiecare lună este ales un creativ sau o echipă de creatori care sunt invitați la un interviu despre experineța lor, despre drumul pe care l-au parcurs până în momentul prezent și despre proiectele cărora le dau viață.

De asemenea, compania a amenajat o galerie centrală în pavilionul PIATRAONLINE în care sunt expuse best design & architecture works în luna curentă. Comunicarea include YouTube, blogging PIATRAONLINE și expunere pe toate canalele de Social Media timp de o lună întreagă. Mai mult decât atât, arhitectul este invitat în showroom să se întâlnească cu clienții și să își găsească posibile noi proiecte.

„PIATRAONLINE nu mai este de mult doar un simplu furnizor de piatră. Am transformat showroomul într-un hub creativ, menit să alimenteze inspirația clienților, dar și a designerilor și arhitecților. Vrem să le recunoaștem meritele, motiv pentru care am dedicat această campanie celor care ne transformă locuințele, birourile și oricare alt spațiu, într-un loc al frumosului. #MEETTHECREATORS s-a născut din această dorință de a le mulțumi arhitecților pentru eforturile depuse, pentru a le expune și mai mult lucrările și pentru a crea o punte de legătură între ei și clientul final. Ne-am dorit să explorăm, să trăim și să împărtășim cu toți cei care vin în pavilion. Am căutat și căutăm în continuare, proiecte și experiențe care să inspire și pe care să le prezentăm mai departe. Celebrăm creația și diversitatea proiectelor”, spune Mariana Constantinescu-Brădescu, Managing Partner PIATRAONLINE.

Arhitectul lunii august

Campania #MEETTHECREATORS debutează cu Sebastian Mîndroiu, Senior Interior Designer și founder PickTwo Studio. Portofoliul designerului este predominant din domeniul HoReCa și numără proiecte precum ACSA, Hotel Rina Sinaia, NOR Sky Casual Restaurant, dar și showroom-ul PIATRAONLINE din Aleea Teișani.

Absolvent de arhitectură de interior, Sebastian se ghidează după ideea că ”Eu sunt motorul lumii mele”, iar lumea se mișcă dacă o faci să se miște. Discuția pe care am purtat-o cu designerul despre background-ul pe care îl are și despre cele trei proiecte pe care le-am putut vedea cu proprii ochi, este plină de inspirație. Video-ul îl poți vedea pe canalul de YouTube PIATRAONLINE, iar transcrierea o găsești pe blog, dacă accesezi website-ul piatraonline.

Campania #MEETTHECREATORS este official ”On Air” și dacă vrei să te lași și tu inspirat de proiectele arhitecților din România, vino în showroom-ul PIATRAONLINE din nordul Bucureștiului. Fă cunoștință cu arhitectul lunii și bucură-te de o discuție one to one despre proiectul tău. Stay tuned pe Facebook și vezi când arhitecții vor fi prezenți în showroom.

Despre PIATRAONLINE

PIATRAONLINE este primul magazin online de piatră naturală din România. De peste 13 ani, compania selectează și importă cea mai bună piatră naturală din toate colțurile lumii, devenind un #generatordeinspirație. Călătoria PIATRAONLINE continuă, iar pentru idei bune, vino în showroom-ul pentru cele mai tari idei din Aleea Teișani 137A.