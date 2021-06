Se deschide Cofeels, prima cafenea socială din Cluj-Napoca

Lucian Butnaru, antreprenor social la început de drum, lansează în data de 24 iunie 2021 Cofeels – prima cafenea socială din Cluj-Napoca. În ziua deschiderii accesul este liber în cafenea pentru oricine este interesat să afle mai multe despre conceptul de cafenea socială și șă descopere pasiunea lui Lucian pentru gustul cafelei, pe care dorește să o împărtășească lumii prin acest prim proiect antreprenorial. Cafeneaua se află aproape de centrul Clujului pe str. Gheorghe Șincai, nr. 9 care face legătura cu Memo și Republicii.

Cofeels s-a născut din pasiunea pentru cafea, dar este mai mult decât o cafenea. Este o întreprindere socială prin care, inițiatorul proiectului își dorește să aducă laolaltă oamenii care iubesc cafeaua, acordând o grijă deosebită segmentului de public format din persoane cu dizabilități, așa cum este, de altfel și el, având deficiențe de vedere.

Inspirat de povestea personală și ambiționat să se autodepășească permanent, Lucian și-a propus ca prin pasiunea pentru cafea să contribuie la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități de vedere.

Concret, Cofeels este organizat ca un SRL, cu diferența că 90% din profit este destinat scopului social. Astfel, de fiecare data când achiziționezi o cafea sau alt produs din cafeneaua Cofeels faci un pas spre a le oferi o viață mai bună celor care nu pot vedea lumea chiar la fel cu modul în care tu ai șansa să o vezi.

”Iubesc cafeaua și consider că avem nevoie de mai multă educație în ceea ce înseamnă arta de a savura cu adevărat aroma și gustul cafelei pe deplin. Îmi doresc să împărtășesc tot ce știu despre cafea tuturor celor ce doresc să facă o incursiune în ritualul cafelei. Visul meu este ca, fiecare oprire în cafeneaua noastră să fie o astfel de incursiune. Iar pentru că viața mea a stat sub semnul discriminării din cauza dizabilității mele și am fost martor și la discriminarea celor din jur pentru că sunt altfel decât ceilalți, mi-am propus să-mi aduc contribuția în a face o mica schimbare în bine la acest capitolul. De exemplu am un bun prieten nevăzător care nu se poate descurca fără ajutorul câinelui ghid, însă acest fapt îi restricționează accesul în unele zone. Am inclus un mesaj atipic pe paharele <<to go>> ce face referire la un episod trăit de prietenul meu. Te aștept să îl descoperi!” a declarat Lucian Butnaru, fondatorul Cofeels.

Ca urmare, misiunea acestei cafenele sociale este să ofere posibilitatea fiecărui om să contribuie la o lume mai bună și să demonstreze că dizabilitățile fizice nu trebuie să fie un impediment pentru a crește și a te dezvolta și a lăsa amprenta asupra comunității din care faci parte!

Te așteptăm alături de noi joi, 24 iunie, pe str. Gheorghe Șincai, nr. 9, începând cu ora 9:00 să descoperi mesajul de pe paharele ”to go” și să devii parte din povestea Cofeels. Punct de reper: strada care face legătura dintre Memo și str. Republicii.

Cofeels s-a născut în urma câștigării unui plan de afaceri de 100.000 de euro în cadrul proiectului ”Acceleratorului de intreprinderi sociale în Regiunea Nord-Est ID 127384” implementat de către ”Fundația Alături de Voi” România, fiind co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital European 2014-2020. Scopul proiectului implementat de ADV România este înființarea unor intreprinderi sociale ca soluție sustenabilă pentru combaterea sărăciei care să genereze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități sau care provin din grupuri vulnerabile. În urma derulării proiectului desfăsurat în perioada octombrie 2019 – februarie 2020 au fost înființate 21 de intreprinderi sociale, printre care și Cofeels.

Cofeels a creat până acum 5 locuri de muncă și, pentru că iubește antreprenoriatul social, Lucian a făcut în cafenea o vitrină în care puteți găsi cafea de specialitate, lumânări parfumate și obiecte decorative provenite de la alte intreprinderi sociale din țară.