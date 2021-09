Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) lanseaza Programul de burse 2021-2023 “Tanarul Nuclearist”

Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN), compania nationala producatoare de energie electrica, termica si de combustibil nuclear, lanseaza Programul de burse 2021-2023, Tanarul Nuclearist, ca parte a strategiei de dezvoltare a echipei si de valorificare a potentialului tinerilor din Romania. In cadrul programului se vor acorda 51 de burse pentru elevii si studentii din anii terminali ai institutiilor acreditate cu profil tehnic. Inscrierile se pot face in perioada 15 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021 pe site-ul companiei.

Asigurarea resurselor umane pentru companie prin raportare la proiectele de investitii pentru termen mediu si lung este o prioritate pentru Nuclearelectrica. In prezent, Nuclearelectrica, prin sucursala CNE (Centrala Nucleaelectrica de la Cernavoda) exploateaza Unitatile 1 si 2, iar prin Sucursala FCN Pitesti produce combustibil nuclear. Astfel, Nuclearelectrica are un rol major la nivel national, contribuind cu peste 18% cu energie nucleara in totalul productiei de energie, la nivel national. In acelasi timp, energia nucleara fiind energie curata, Nuclearelectrica are in dezvoltare proiecte majore de investitii, in valoare de aproximativ 9 miliarde Euro, prin care devine un pilon al decarbonizarii, generand in acelasi timp un efect multiplu de dezvoltare micro- si macro-economica. SNN realizeaza aceste proiecte prin cresterea unei noi generatii de nuclearisti, prin atragerea, retentia si formarea tinerilor din Romania, prin valorificarea potentialului acestora.

Astfel, SNN si-a propus sa creasca o noua generatie de specialisti pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 si operarea ulterioara a Unitatii 1 inca 30 de ani dupa retehnologizare, Proiectul Unitatilor 3 si 4 cu intrarea in exploatare comerciala in anul 2031, Instalatia de Detritiere, productia de Cobalt 60. De asemenea, SNN are in plan implicarea in proiecte inovative, precum reactoarele modulare mici (SMR), productia de hidrogen curat, tehnologii de ultima generatie care vor juca un rol major in decarbonizare in viitor, alaturi de flota curenta de reactoare. In acest sens, compania intentioneaza sa formeze o noua generatie de specialisti care au oportunitatea de a se specializa in tehnologii inovatoare.

“Retentia tinerilor in Romania depinde si de actorii economici. Asfel, unul dintre obiectivele majore ale strategiei de resurse umane ale Nuclearelectrica este oferirea de oportunitati de crestere in cariera pentru tinerii din Romania intr-o companie romaneasca cu proiecte de dezvoltare care pot constitui o provocare pentru cariera oricarui tanar pasionat de tehnologie si domeniul energetic. Potrivit statisticilor realizate la nivel international, Romania, prin cele doua reactoare de la CNE Cernavoda, in baza coeficientului de utilizare a puterii instalate, ocupa locul 1 la nivel global din aproximativ 400 reactoare in operare, cu un factor global de capacitate de 91,2%. Este meritul echipei de peste 2200 angajati ai societatii, recunoscuti la nivel international pentru excelenta profesionala.

Ne dorim sa crestem echipa noastra de nuclearisti si sa oferim oportunitati tinerilor de a intra in acest domeniu prin: invatamant dual, burse, internship, practica, formare, mentorat. Acordarea burselor are ca scop identificarea acelor tineri dedicati, pasionati de tehnologie si dezvoltare, de crestere in cariera intr-un domeniu unic: industria nucleara. Avem in derulare proiecte de investitii de aproximativ 9 miliarde de Euro si, cu siguranta, pot avea o cariera extraordinara in cadrul Nuclearelectrica.

Una dintre valorile companiei fiind Grija fata de angajati, suntem preocupati constant sa investim in echipa noastra si mai ales in tineri, oferindu-le acces la specializari in plan local si international. Credem cu tarie ca aceasta este una dintre investitiile strategice care vor asigura dezvoltarea durabila a companiei.” Cosmin Ghita, Director General Nuclearelectrica

Campania de acordare de burse a Societatii Nationale Nuclearelectrica se adreseaza tuturor universitatilor si facultatilor de profil tehnic din Romania, in baza necesitatilor actuale ale Nuclearelectrica:

17 burse pentru studentii in anul III la Energetica

10 burse pentru studentii in anul III la Mecanica

3 burse pentru studentii in anul III la Inginerie Economica

2 burse pentru studentii din anul III la Inginerie Energetica si tehnologii nucleare

2 burse pentru studentii in anul III la Inginerie Energetica si tehnologii nucleare

1 bursa pentru studentii din anul III la Automatica

2 burse pentru studentii in anul III la Mecatronica

1 bursa pentru studentii din anul IV la Automatica

3 bursa pentru studentii din anul IV la Chimie

10 burse pentru studentii din Scolile Profesionale – specializarea sudori

Bursierii care vor fi selectati vor incheia contracte de acordare a burselor in acord cu prevederile legale aplicabile in materie, iar suplimentar vor efectua practica profesionala asistata de specialistii Nuclearelectrica si vor avea oportunitatea angajarii in cadrul societatii dupa terminarea programului de burse. Valoarea unei burse de studiu este de 2300 lei brut/bursa.

Va rugam sa accesati site-ul dedicat programului de burse https://www.nuclearelectrica.ro/burse/ pentru informatii referitoare la programul de burse, beneficii si inscriere. Inscrierile se pot face in perioada 15 septembrie 2021 – 15 octombrie 2021.

Despre companie

Societatea Natioanala „Nuclearelectrica” S.A. este compania nationala producatoare de energie electrica, termica si de combustibil nuclear, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Energiei, statul detinand 82,49% din actiuni si alti actionari, 17,50%, dupa listarea la bursa a companiei in 2013.

Sucursala CNE Cernavoda, exploateaza Unitatile 1 si 2 ale Centralei Nucleaelectrive de la Cernavoda, iar Sucursala FCN Pitesti este fabrica de combustibil nuclear.

Nuclearelectrica are un rol major la nivel national, contribuind cu peste 18% cu energie nucleara in totalul productiei de energie, la nivel national. De asemenea, energia nucleara are un rol essential in atingerea tintelor de decarbonizare si asigurarii tranzitiei energetice catre o economie fara emisii de carbon, contribuind in prezent cu 33% în totalul producţiei de energie fără emisii de CO2, iar dupa realizarea proiectelor de investitii strategice, aceasta contributie va creste la 66% la nivelul anilor 2030.

La nivelul anilor 2030, energia nucleara va asigura aproximativ 35% din necesarul de consum prin operarea a 4 unitati nucleare CANDU, va evita eliberarea a 20.000.000 milioane tone de CO2/anual, va crea indirect aproximativ 19.000 de locuri de munca in lantul de aprovizionare intern, va contribui la dezvoltarea educatiei si cercetarii in domeniul nuclear si in domeniile conexe. Prin proiectele sale de investitii, Retehnologizarea Unitatii 1, Proiectul Unitatilor 3 si 4, Instalatia de Detritiere, productia de Cobalt 60, in valoare de aproximativ 9 miliarde Euro, SNN devine un pilon al decarbonizarii simultan cu generarea unui efect multiplu de dezvoltare micro- si macro-economica. SNN realizeaza aceste proiecte prin cresterea unei noi generatii de nuclearisti, prin retentia si formarea tinerilor din Romania, prin valorificarea potentialului acestora.

www.nuclearelectrica.ro