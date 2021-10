Sondaj dezvoltatori rezidențiali: Blocarea PUZ-urilor pune presiune pe prețurile locuințelor

Piața rezidențială din România trece printr-o perioadă favorabilă din punct de vedere al vânzărilor, ceea ce încurajează dezvoltatorii deja activi pe acest segment să continue investițiile chiar dacă anul acesta a fost marcat de multe inițiative legislative locale sau guvernamentale care au îngreunat activitatea.

Astfel, potrivit unui sondaj realizat în rândul mai multor dezvoltatori cu portofolii rezidențiale importante în București, majoritatea spune că vor continua să investească în noi proiecte în următoarele 24-48 de luni, pe fondul cererii mari de locuințe, media investițiilor fiind de 15 milioane de euro pe proiect.

Aceștia reclamă însă, dificultățile legate de diferitele inițiative ale autorităților locale, respectiv blocarea pe o perioadă de un an a PUZ-urilor, dar și ale celor centrale, referindu-se în special la amânarea majorării plafonului maxim la care se aplică TVA redus de 5% la achiziția de locuințe.

Elena Dumitrache, directorul de vânzări al EDEN CAPITAL DEVELOPMENT: “Planurile noastre de investiții sunt foarte clare și continuă fără nicio întârziere. Avem un portofoliu de circa 3.900 de apartamente aflate în diverse stadii de dezvoltare și în permanență căutăm să identificăm noi oportunități de investiții. Fiind însă un dezvoltator care investește în locuințe premium, amânarea majorării plafonului maxim pentru care se aplică TVA redus nu ne ajută deloc. Era o măsură pe care o așteptam, dar în același timp și clienții noștri. În aceste condiții, sunt foarte mulți clienți care au amânat decizia de cumpărare și sunt în expectativă”.

Reprezentanții dezvoltatorilor consideră că amânarea acestei măsuri nu face decât să limiteze potențialul clientului de face un upgrade al standardului de locuire.

Elena Dumitrache, directorul de vânzări al EDEN CAPITAL DEVELOPMENT: “Mai mult de jumătate dintre clienții care vor să cumpere o locuință în proiectele noastre au deja un apartament și doresc să se mute într-unul mai mare și cu caracteristici premium. TVA de 5% în loc de 19% cât trebuie să plătească acum ar fi un ajutor extraordinar de important pentru această categorie de clienți pentru a face pasul urmator spre o calitate mai bună a vieții”.

EDEN CAPITAL DEVELOPMENT este unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Bucuresti și are în portofoliu șapte ansambluri de succes construite deja sau aflate în curs de dezvoltare, printre care Cortina North, Cortina Academy, Cortina Residence Băneasa.

Recent, compania a anunțat că va începe construcția a încă două complexuri rezidențiale sub marca Cortina, în zona Erou Iancu Nicolae, care vor includ aproximativ 800 de apartamente de lux.

Blocarea PUZ-urilor pune presiune pe prețuri, oferta de locuințe este din ce în ce mai limitată

Dezvoltatorii atrag atenția de asemenea și asupra efectelor pe care blocarea PUZ-urilor le poate avea asupra pieței rezidețiale, care în final se vor traduce în creșterea prețurilor, pe fondul unei cereri ridicate și a unei oferte din ce în ce mai reduse.

Vlas Veaceslav, CEO Ecovillas Company: „Măsura afectează activitatea de dezvoltare bineînțeles, mai ales a dezvoltatorilor care vor să investeasca în noi proiecte, pentru că trebuie să găsească terenuri care au deja PUZ-uri aprobate, dar care costa mai mult decât terenurile cu aceleași caracteristici aflate în aceeași zonă. Sunt dezvoltatori care și-au asumat acest cost suplimentar, pentru a-și duce la bun sfârșit planurile de investiții pe care și le-au propus. În același timp, reducerea ofertei de locuințe în Bucuresti a determinat o creștere a cererii pentru locuințele din afara orașului, unde nu există problema PUZ-ruilor”.

Eco Villas a livrat până în prezent 190 de locuințe prietenoase cu mediul înconjurător în proiectele Ecovillas și Loft Green Apartmants din Mogoșoaia, însă are planuri de dezvoltare de noi ansambluri de locuințe și în București, pentru care analizează achiziția de terenuri.

Reprezentanții dezvoltatorilor apreciază că o consecință a blocării PUZ-urilor va fi evident creșterea prețurilor de vânzare a locuințelor, care oricum sunt sub presiune din cauza scumpirii materialelor de construcții și implicit a costului de construcție.

În opinia lor, nevoia de locuințe noi este o nevoie reală pe piața din București, ceea ce se vede în evoluția vânzarilor din ultimul an și jumătate, perioadă marcată de incertitudini sociale și economice.

Adina Iuga, senior director Imoteca: “Ritmul vânzărilor de locuințe se menține ridicat și îl vedem și în proiectele de care ne ocupăm. De exemplu, în proiectul Estoria City din zona de Est a Bucureștiului, în doar două luni am reușit să vindem jumătate din prima fază a componentei rezidențiale. Avem avantajul de a avea deja PUZ-ul aprobat, ceea ce ne oferă un confort din acest punct de vedere pentru că putem livra la timp toate fazele proiectului. Piața rezidențiala este una dintre cele mai dinamice segmente imobiliare, și pe fondul unui stoc de locuințe depășit atât din punct de vedere al construcției, cât și cel al confortului, credem că orice măsură care ar putea facilita înoirea acestui stoc ar aduce un beneficiu întregii comunități”.

Sursa: Institutul Național de Statistică

Dezvoltorii intervievați subliniază necesitatea păstrării unor măsuri unitare (ex: actualizarea continuă a plafonului de tva la cursul euro, pastrarea acelorasi reguli pana la finalizarea unei construcții etc), precum si atenția continua asupra pieței rezidențiale, întrucât, deși ne aflam in plina expansiune si tot acest segment livrează sume importante la bugetul de stat, conceptul de „merge si asa” poate avea consecințe dezastruoase pe termen lung.