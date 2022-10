Studenții de la Universitatea Româno-Americană vor avea la master cursuri de Blockchain și Cryptomonede

Universitatea Româno-Americană (RAU) a implementat un curs prin care își dorește să dezvolte capacitatea studenților de se familiariza cu tehnologia Blockchain, un fenomen global care începe să fie din ce în ce mai prezent, atât în domeniul afacerilor, cât și în viața cotidiană.

Începând din acest an, masteranzii din cadrul Facultății de Relații Comerciale și Financiar-Bancare Interne și Internaționale care sunt înscriși în programul Finanțe și Tehnologii Financiare (FINTECH) vor lua parte la cursul „Blockchain și tehnologii financiare”, care va fi susținut de reputatul om de afaceri Ciprian Ciceu.

Întrucât multe platforme din aria FinTech au început să adopte modelul Blockchain și în special aplicațiile descentralizate, cursul își propune să faciliteze înțelegerea noțiunilor teoretice de bază ale arhitecturii acestei tehnologii inovatoare și din perspectivă practică și încurajează implementarea unei propuneri de proiect vizând o aplicație descentralizată care să ruleze pe platforma Ethereum.

Aspectele tehnice prezentate în cadrul cursului sunt de interes crescut, în contextul actual al industriei de dezvoltare software în mediul Enterprise. După finalizarea cursului, care conform planului de învățământ se întinde pe 56 de ore, studenții vor înțelege concepte specifice precum: blocuri, tranzacții, minare, funcții hash, criptomonede, portofele, criptografie cu chei publice și private, algoritmi de consens (Proof of work, Proof of stake, Proof of space-time etc.), vor știi să utilizeze una sau mai multe platforme de Blockchain și vor putea să proiecteze și să implementeze un smart contract.

Ciprian Ciceu, profesorul care susține cursul „Blockchain și tehnologii financiare” se bucură de peste 20 de ani de experiență în antreprenoriat, management, planificare de afaceri, analiză financiară, inginerie software, operațiuni și analiză decizională.

Pasiunea sa pentru trading a debutat la o vârstă fragedă, iar după ce și-a finalizat cu succes studiile și a obținut un MBA în finanțe și management, Ciceu a început să lucreze ca trader independent pentru diverse companii și instituții.

În 2017, antreprenorul român s-a alăturat grupului BeTrader Academy din Belgia, în calitate de vicepreședinte, după care a lansat o filială acreditată în România, care oferă cursuri de trading la cele mai înalte standarde internaționale. În următorii doi ani, s-a dedicat dezvoltării unor noi proiecte conexe în Europa de Est, Asia și în Statele Unite.

În 2019, cu ocazia Zilei Naționale României, Ciceu a lansat prima criptomonedă cu capital românesc, BETRA și o aplicație de tip Hot Wallet, care poate stoca Bitcoin, Ethereum și alte peste 200 de criptomonede.

În 2022, Ciceu a pus la dispoziția investitorilor Mainet EA, o platformă de trading Forex automatizat produsă în România, al cărui algoritm facilitează tranzacționarea profitabilă automatizată, 24 de ore din 24. Aplicația este rezultatul multor ani de studiu de piață și de continuă perfecționare a modului în care operează boții de tranzacționare pe Forex, folosind indicatori precum Relative Strength Index (RSI), Exponential Moving Average (EMA), Volume At Price (VAP) sau Order Book.