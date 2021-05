Studiul CONFIDEX Q1 2021 by Impetum Group: După primul trimestru, managerii români văd un an cu creștere economică, dar marcat de inflație

77% dintre manageri declară că leul va scădea în raport cu euro, iar 74% consideră că inflația va crește

30% dintre manageri consideră că în continuare vom avea parte de recesiune

Indicele CONFIDEX, care măsoară încrederea managerilor in economie, indică un optimism încă reținut, cu o creștere însă constantă, până la 47 în Q1 2021, de la 45 în Q4 2020 și 41 in Q2 și Q3 2020.

25% dintre manageri consideră că vor fi afectați de creșterea costurilor de producție

Managerii văd în continuare o criză în V, cu revenirea în 2 viteze

Încrederea managerilor în economia românească a crescut în Q1 2021, iar perspectiva evoluției acesteia în următoarele luni este de asemenea mai bună, cu doar 17% dintre manageri considerând că PIB-ul va scădea (în comparație cu 46% în Q4 2020). Pe de altă parte companiile încep să se confrunte cu alte provocări precum creșterea costurilor de producție, creșterea nivelului inflației și retenția de personal, conform rezultatelor CONFIDEX Q1 2021 publicate de Impetum Group.

,,CONFIDEX Q1 2021 ne arată o creștere a încrederii și a stării de spirit în rândul managerilor. Analiza principalilor indicatori economici ai companiilor ne arată de asemenea o evoluție pozitivă. Cu toate acestea, deși managerii prevăd o îmbunătățire a PIB și a șomajului, în 2021 am remarcat și predicția unui an cu o inflație mai ridicată, pe fondul creșterii prețurilor la anumite materii prime.”, declară Andrei Cionca, CEO & Co-founder Impetum Group.

Față de Q4 2020, CONFIDEX Q1 arată o schimbare profundă a percepției asupra evoluției economiei: mai putini manageri cred că șomajul va crește (36% vs 54%) dar mai mulți declară că inflația va crește (74% vs 58%). În consecință, peste 60% dintre manageri susțin că vor regândi strategia companiei, prioritizând investițiile în inovare și digitalizare. Oarecum contradictoriu, sunt mai mulți manageri preocupați de creșterea productivității, ca principal motor de relansare economica (mai mult de doua treimi), in timp ce numărul celor deciși să facă investiții în IT și R&D este în scădere.

Scade preocuparea managerilor pentru creșterea vânzărilor (-12%) și crește cea pentru retenția de personal (+5%). Managerii își doresc sprijinul băncilor în ceea ce privește accesul la creditare și reducerea dobânzilor.

„Comparativ cu previziunile făcute la începutul lui 2021, managerii sunt mai prudenți în privința evoluției cifrei de afaceri (-1%) și a profitului (-4%) până la finalul anului 2021. De asemenea, observăm și o reducere cu 3% a numărului de angajați. În privința investițiilor și a costurilor de producție, previziunile inițiale rămân stabile”, a continuat Andrei Cionca.

O noua ierarhie a provocărilor

25% dintre manageri încep să resimtă presiunea creșterii costurilor de producție și 36 % menționează scăderea vânzărilor ca principala preocupare a companiei în timp ce 33% indică lipsa forței de muncă.

Mai puțini manageri resimt lipsa predictibilității ca o problemă acută (12% vs 21% în Q4 2020) în schimb a crescut nevoia de ajutor din partea statului (13% vs 7%).

Starea de spirit în sectoarele economice

În comparație cu CONFIDEX Q4 2020 se îmbunătățește starea de spirit a managerilor din Industrie, Agricultură și Servicii. În Comerț, valorile sunt similare cu cele din trimestrul anterior.

Managerii din Comerț și Servicii au reușit să îi depășească pe cei din domenii precum Agricultura, Industrie sau Construcții, iar cei din HORECA sunt în continuare la cea mai redusă medie (-3.95), foarte aproape de cea din trimestrul anterior.

Managerii din HORECA și Transporturi sau cei din companii cu o cifră de afaceri mică sunt cei mai pesimiști. Pe de altă parte, managerii din Servicii sau cei ai companiilor mari sunt cei mai optimiști.

Revenirea din criză

Managerii văd în continuare o criză în V, cu revenirea în 2 viteze, dar prelungirea pandemiei va crește durata revenirii, comparativ cu previziunile CONFIDEX anterioare. În 2021 pare că vom recupera circa jumătate din scăderea din 2020, urmând ca la mijlocul lui 2022 să revenim la situația de dinainte de pandemie.

Durata estimată a redresării economiilor globale și europene rămâne estimată la circa 2 ani. Cea a economiei naționale s-a redus cu 3 luni, de la 31 la 28 de luni. Perspectiva despre propria companie și sectorul de activitate rămâne optimistă. Redresarea acestora e preconizată să se producă în aproximativ 1 an şi jumătate. Companiile mari văd o redresare proprie cu circa 4 luni mai accelerată față estimările companiilor medii și mici. Managerii din Comerț, Construcții şi Servicii sunt cei mai optimiști în privința duratei de revenire a economiilor națională şi europeană.

Metodologie și perspective

Inițiat la scurt timp după debutul pandemiei, CONFIDEX măsoară încrederea managerilor români în economia actuală și are scopul de a crea repere concrete pentru businessuri și de a sprijini managerii în luarea unor decizii adaptate realității.

CONFIDEX este singurul studiu care a surprins T zero al companiilor și a monitorizat trimestrial pulsul economiei pe tot parcursul pandemiei. In cele patru etape ale cercetării de până acum au răspuns peste 1500 de manageri din România. Companiile respondente însumează peste 150.000 de angajați.

Studiul CONFIDEX Q1 2021 acoperă un eșantion de 663 de companii din top 7 categorii de sectoare economice contribuitoare la PIB: agricultură; industrie și energie electrică; construcții; comerț; HORECA; transport, distribuție, depozitare; servicii. La studiu au răspuns doar CEOs și manageri C-level, iar dintre companiile vizate, 75% au peste 1 milion de euro cifră de afaceri și 31% peste 5 milioane euro cifră de afaceri.

Indicele Confidex e construit din agregarea a 29 de itemi și măsoară pe o scară de la 0 la 100 de puncte încrederea în economie a managerilor și antreprenorilor români.