Susținerea ROCA X pentru Medicai ajunge la 400.000 de euro

Medicai, start-up-ul de MedTech care facilitează colaborarea în cloud în timp real, între medici și pacienți, pentru investigații imagistice și documente medicale, anunță atragerea celui de-al doilea bridge round din partea ROCA X, parte din Impetum Group. Prin această rundă, investiția ROCA X în Medicai atinge pragul de 400,000 EUR. Scopul acestui bridge round este de a oferi companiei un runway extins pentru consolidarea poziției pe termen scurt. Ulterior, Medicai vizează atragerea unei noi runde de investiții pentru scalarea internațională.

,,Acesta este al doilea bridge round de anul acesta, după cel pentru XVision și arată că noi, ROCA X ,,we walk the talk”, ne păstram angajamentul față de fondatori și le oferim susținere agilă și flexibilă atunci când demonstrează tracțiune accelerată, iar cifrele vorbesc de la sine. MedTech este una dintre verticalele noastre în a cărei evoluție și parcurs de creștere credem cu tărie și vom continua să investim pentru că adresează o parte importantă a calității vieții. ”, declară Alexandru Bogdan, CEO ROCA X.

Prin platforma Medicai, pacientul are posibilitatea să își stocheze facil arhiva de imagistică medicală și să o vizualizeze având de asemenea capacitatea de a transmite dosarul medicilor. Mai departe, Medicai în calitate de furnizor de servicii de PACS în cloud (software în care se arhivează imagistica medicală), se integrează cu clinicile medicale și le permite o comunicare mai facilă atât cu pacienții, cât și în interiorul și exteriorul clinicii.

,,Sistemul de sănătate are nevoie de colaborare și de conectare, iar lucrul acesta este foarte clar evidențiat și de situația actuală. Suntem în 2021, dar pacienții încă primesc CD-uri, nu e clar unde găsesc un specialist și nici ce trebuie să facă până să ajungă acolo. De partea cealaltă, medicii trebuie să aștepte pacienții cu boli grave să vină cu acel CD în recepție și atunci totul se întâmplă într-un mediu izolat de pacient sau de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare. Iar acesta este doar un exemplu de ineficiență. În schimb, noi vrem să îi conectăm pe toți acești actori în Medicai ca ei să poată lucra ca și cum ar fi departamente ale unui mare spital virtual sub umbrela căruia să își construiască fluxuri mai eficiente. Aici ne referim la: telemedicină, servicii de second opinion, navigare de pacienți, turism medical, management al cazurilor grave, și altele.’’, adaugă Mircea Popa, CEO Medicai.

Din perspectiva tracțiunii, platforma reunește la momentul actual peste 1700 de cadre medicale din Romania, fiind integrată în multiple lanțuri de clinici și spitale. Soluția de medtech adresează o problemă reală din piața medicală globală, astfel după validarea puternică primită pe piața din România, Medicai țintește expansiunea internațională, piața target fiind cea din SUA. Start-up-ul se află deja într-un parteneriat cu Element Blue, o companie din Austin Texas specializată în integrarea de software medical.

,,Medicai, este unul dintre primele start-up-uri care s-au alăturat ROCA X, parcursul lor de până acum fiind în sine o veritabilă poveste de succes pe scena startup-urilor autohtone. Metricele de adopție, tracțiunea produsului în piață și viziunea avangardistă a fondatorilor reprezintă motivele susținerii noastre constante în 3 etape până la acest moment. Echipa fondatoare a reușit să construiască un produs tehnologic complex ce rezolvă o problemă globală pe o piață vitală oricărei societăți. Tracțiunea de până acum reiterează valoarea platformei Medicai, utilizarea acesteia crescând 10x de la debutul susținerii noastre.”, declară Theo Genoiu, Junior Investment ROCA X.

La această rundă de investiții, alături de ROCA X au mai participat fondurile de investiții D Moonshot și Cleverage. Investițiile totale în Medicai se ridică la peste 1 mil euro în ultimii 2 ani.

Despre ROCA X – For dreams too big to be built alone

ROCA X este un proiect destinat afacerilor disruptive la început de drum: tinerii antreprenori cu idei revoluționare din zona de tehnologie, în stadiu de MVP sau prototip, cu viziunea de a avea un impact în societate și cu pasiunea pentru a transforma această dorință în realitate. ROCA X face parte din Impetum Group, grupul românesc format din reunirea celor 3 brand-uri: CITR, ROCA și ROCA X, dedicat misiunii de a maximiza valoarea de business în oricare etapă din viața unei companii. Impetum Group este: Pro Business. Against Value Destruction.

Despre Medicai

Medicai este o platforma online care conectează spitale, clinici, medici si pacienți într-o rețea virtuală unde pot sa colaboreze mult mai ușor și s creeze fluxuri pentru cazurile grave sau bolile cronice și rare.

Platforma Medicai deservește trei tipuri de utilizatori cheie pentru ecosistemul construit (pacient, medic, clinică) și ii reunește într-un mediu deschis și colaborativ. Aceasta are perspectiva unui triplu impact, având aplicabilitate atât în zona de flux intern și experiență a pacientului cât și în zona de tratament si prevenție.