TBI Bank și iSTYLE, parteneriat pentru cumpărături cu plata în rate fără dobândă la achiziția oricărui produs Apple

TBI Bank, creditorul phygital cu cea mai rapidă creștere din regiunea Europei de Sud-Est, încheie un parteneriat cu iSTYLE, cel mai mare Apple Premium Reseller din regiune, prin care va oferi clienților Apple soluția „Cumperi acum, plătești mai târziu cu dobândă 0%” prin platforma inovatoare TBIPay.

Platforma dezvoltată de TBI ajută retailerii online și offline să-și crească vânzările și să-și extindă baza de clienți prin creșterea accesibilității produselor pentru utilizatori. Conceput pentru a răspunde atât nevoilor clienților, cât și ale comercianților, TBIPay oferă o experiență de creditare de înaltă calitate, într-un mediu complet digital.

Acum, TBIPay este gata să ajute și fanii Apple cu un proces fluid de creditare. Fără a fi nevoie de documente suplimentare, 100% online, cu aprobare pe loc, clienții iSTYLE pot avea acum produsul Apple pe care și-l doresc imediat și îl pot plăti ulterior în rate potrivite bugetului lor, cu dobândă zero.

„Pe măsură ce trecerea la comerțul online accelerează, soluția TBIPay este acum disponibilă și în magazinul online iSTYLE și mulți clienți au putut deja să-și cumpere un produs Apple și să plătească prin soluția de tip Buy Now, Pay Later. Acest parteneriat aduce soluțiile de plată personalizate mai aproape de clienți și se adaptează modelelor și nevoilor dinamice de cumpărare”, spune Ionut Sabadac, Head of Merchant Solutions.

„2020 a fost un an al schimbărilor, caracterizat printre altele de un salt considerabil în utilizarea tehnologiei, atât din punctul de vedere al consumatorilor, cât și al retailerilor. Prin noua colaborare cu TBI, prioritatea noastră este să răspundem cererii și nevoilor din piață și să facem produsele Apple accesibile oricui, oferind o soluție financiară ușor de accesat în platforma noastre online, care le va da oamenilor puterea de a folosi produsele pe care le iubesc”, spune Valeriu Ion, General Manager iSTYLE România, Bulgaria și Regiunea Adria.

Colaborarea TBI Bank cu comercianții parteneri care folosesc soluția TBIPay a rezultat într-o creștere de 60% a vânzărilor online și offline în 2021, comparativ cu aceeași perioadă din 2020. Astfel, TBIPay a fost un instrument cheie pentru comercianții care doresc să-și sporească vânzările în magazinele fizice și online, dar și să ofere clienților o modalitate ușoară și accesibilă de a cumpăra pe loc produsele pe care le doresc și de a le plăti mai târziu.

Despre TBI Bank

TBI Bank este un creditor incluziv de ultimă generație care se adresează consumatorilor, comercianților și IMM-urilor prin acordarea de finanțare și soluții încorporate disponibile într-o rețea extinsă de canale și platforme ‘phygital‘ (online și in-store). În prezent, operează în Bulgaria, România, Germania, Danemarca, Suedia, Polonia și Lituania. TBI Bank face parte din 4finance, unul dintre cele mai mari grupuri europene de soluții digitale de creditare adresate consumatorilor. Prin diferite canale digitale, o rețea proprie de peste 300 de sucursale și parteneriate de încredere cu peste 11.000 de retaileri și comercianți mici și mari, TBI Bank a servit peste 1 milion de clienți numai în 2020 și a acordat aproape 500.000 de împrumuturi. Modelul de afaceri de succes și atenția pentru clienți au ajutat TBI să devină una dintre cele mai profitabile și eficiente bănci din Europa de Sud-Est.