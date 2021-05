Techcelerator dă startul celei de-a doua ediții a Scale Match, eveniment de matchmaking regional dedicat startup-urilor high-tech

În 2021, programul targetează 150 de startup-uri de Fintech, AI, SaaS și HealthTech din 15 țări

85 de aplicații din 23 de țări, 35 startup-uri selectate, 19 investitori și corporații din 11 țări, 130 de întâlniri de matchmaking in cadrul a 2 zile de conexiuni, parteneriate și „uși deschise” pentru investiții la ediția pionier din luna aprilie a acestui an

Techcelerator, cel mai mare accelerator din România pentru startup-uri de tehnologie, lansează a doua ediție Scale Match, primul matchathon regional care facilitează accesul startup-urilor de tehnologie la finanțare și la parteneri strategici.

Programul Scale Match vizează companiile care dezvoltă soluții în domenii ca HealthTech, Fintech, pe cele care integrează inteligența artificială și dezvoltatorii de soluții de tipul SaaS aflate în etapa Market Ready. Pentru a fi eligibile, startup-urile trebuie să aibă soluții scalabile la nivel internațional, un model de business sustenabil și o echipă ambițioasă.

Scale Match, ediția a 2-a, va avea loc online, pe 22 și 23 iunie, iar aplicațiile se pot înregistra online. Evenimentul constă în întâlniri scurte cu investitori și corporații, în cadrul cărora discuțiile se vor concentra pe punctele forte ale produsului și ale echipei, precum și pe nevoile curente de investiții și parteneriat aferente.

Matching-ul se face luând în considerare industriile din strategia de investiții a partnerilor VC invitați, nivelul de maturitate al produselor, oportunitățle identificate (cum ar fi potențialul de a organiza un pilot într-o corporație parteneră, etc), obiectivele de investiții și parteneriat ale startup-urilor și, desigur, disponibilitatea celor două părți invitate.

Prima ediție a atras 85 de aplicații, din 23 de țări, 19 investitori și corporații din 11 țări, 130 de întâlniri de matchmaking în cadrul a 2 zile de conexiuni, parteneriate și „uși deschise” pentru investiții. Au fost selectate 35 de startup-uri.

Perioada de aplicare continuă, fără termen limită

Aplicațiile pentru Scale Match se înregistrează pe platforma F6S, ca și la prima ediție, dar în mod continuu. Evaluarea și selecția unui număr de 35-40 de echipe pentru fiecare ediție Scale Match se va face cu regularitate, trimestrial, în lunile martie, iunie, septembrie și noiembrie. Pentru a doua ediție a Scale Match, care va avea loc pe 22-23 iunie, vor fi evaluate aplicațiile depuse până la data de 3 iunie. Un avantaj în plus este faptul că toate aplicațiile primite vor fi luate în considerare și pentru celelalte programe și activități organizate de Techcelerator în decursul anului.

O nouă verticală: HealthTech

Prima ediție Scale Match s-a concentrat pe soluții în domeniul Fintech, AI / ML, produse de tip SaaS aflate în etapa de creștere și raising. Datorită numărului mare de aplicații din industria de sănătate, precum și partenerilor investiționali concentrați pe susținerea inovațiilor tech în această industrie, începând cu ediția a 2-a a Scale Match, pe lista de domenii deservite Techcelerator adaugă verticala HealthTech.

”Anul acesta, în aprilie, am făcut primul pas în extinderea ariei de acoperire a serviciilor Techcelerator cu primul eveniment de matching dintre startup-uri cu tracțiune și firme de capital de risc și corporații. Am început cu Europa de Sud-Est pentru că vrem să cunoaștem în detaliu și să deservim ecosistemele din această regiune. Dar echipele din afara regiunii nu vor fi excluse din programele noastre, dacă îndeplinesc criteriile setate. Ne bucurăm de un feedback foarte bun din partea fondatorilor și a invitaților noștri, așa că am decis să punem în aplicare planul ințial de a organiza mai multe ediții pe an. Vrem ca Techcelerator să devină pentru fondatorii high tech din Regiune prima opțiune în alegerea partnerilor strategici pentru investiții sau dezvoltarea unui PoC”, afirmă Cristina Țoncu, Techcelerator Co-Founder & Program Manager.

Programul se adresează companiilor din 15 țări: România, Bulgaria, Slovenia, Georgia, Armenia, Turcia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Macedonia de Est și Tracia, Moldova.

Despre Scale Match

Scale Match își propune să dezvolte ecosistemul startup-urilor de tehnologie din regiunea Europei de Sud-Est, oferind antreprenorilor oportunitatea să se conecteze cu investitorii potriviți și să construiască parteneriate strategice cu corporații din domenii relevante acestora. Pe de altă parte, investitorii au posibilitatea de a intra în contact cu soluții și companii inovatoare, potrivite portofoliului de investiții sau tipului de business.

Despre Techcelerator

Techcelerator este un program de accelerare care se adresează startup-urilor românești de tehnologie. Cu sedii în București și Cluj-Napoca, Techcelerator este primul accelerator din România care alocă fonduri pentru dezvoltarea companiilor aflate în faza de (pre)accelerare. Sunt vizate pentru accelerare și investiții companiile tinere inovatoare, cu potențial ridicat de dezvoltare și extindere la nivel internațional, din industrii în creștere precum: FinTech, PropTech, software, securitate cibernetică, inteligență artificială, transformare digitală, soluții IT pentru sănătate, AgTech, și altele. Techcelerator beneficiază de suportul strategic oferit de GapMinder VC și colaborează și cu alți investitori locali și europeni pentru a susțne ecosistemul tech local.

Despre GapMinder Venture Partners BV

GapMinder este un fond de capital de risc de 45 de milioane de dolari, care investește în companii de tehnologie create în România și Europa Centrală care cresc rapid la nivel internațional, aflate în faza de Seed sau Serie A. Partenerii GapMinder au o abordare directă ca investitori, ajutând companiile să crească prin consultanță strategică și implicare directă în organizarea operațională, guvernanța corporativă și disciplina financiară. Portofoliul GapMinder include companii precum FintechOS, TypingDNA, SmartDreamers, Deepstash, Frisbo sau Planable. GapMinder este co-finanțat în majoritate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020.

Despre Fondul European de Investiții

Fondul European de Investiţii (FEI) este parte a Grupului Băncii Europene de Investiții și este principalul finanțator de risc pentru IMM din Europa, prin instrumente de capital de risc, garanţii şi microfinanţare. În

România, FEI implementează instrumente financiare finanțate prin fonduri structurale și fonduri de investiții: JEREMIE 2007-2013, Inițiativa pentru IMM și instrumentele financiare din cadrul PO Competitivitate, PO Regional și PNDR.