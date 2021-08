UNIQA este asiguratorul oficial al Electric Castle 2021

UNIQA se bucura sa fie si anul acesta asiguratorul oficial al festivalului Electric Castle, acoperind riscurile asociate organizatorului evenimentului in baza unei polite de raspundere civila.

“Dorim sa ramanem un asigurator relevant in piata din Romania, fie ca discutam de persoane, vehicule, bunuri sau activitatea companiilor si sa fim alaturi de clientii nostri in toate aspectele vietii, asigurand protectie intr-o diversitate de contexte sociale. Astfel, ne bucuram sa continuam parteneriatul cu Electric Castle si sa fim din nou asiguratorul oficial al acestui eveniment de traditie, foarte indragit. Crearea de programe de asigurare care acopera un spectru larg de riscuri si asigura o viata mai buna impreuna, face parte din strategia UNIQA, iar comunitatea si solutiile de asigurare calibrate pe nevoia acesteia sunt valorile esentiale dupa care ne ghidam”, a declarat Carmen Mirdan, Director Dezvoltare Corporate Business.

Editia din 2021 a festivalului Electric Castle continua pana pe 15 august in mai multe locatii din Cluj-Napoca, oferind participantilor bucuria reintalnirii in cadrul unor evenimente muzicale de acest gen in conditii de siguranta, cu respectarea masurilor de protectie si distantare.

Cu o istorie de peste 10 ani in piata asigurarilor din Romania si beneficiind de peste 200 de ani de experienta ca parte dintr-un Grup international cu o prezenta tot mai puternica la nivel european, UNIQA continua sa aduca valoare in viata clientilor, prin produse si servicii relevante, adaptate stilului de viata sau nevoilor de protectie a afacerilor.

Despre UNIQA

UNIQA Insurance Group opereaza pe piata romaneasca din 2008, oferind toate formele de asigurari de bunuri, de raspundere si de persoane. UNIQA Asigurari se numara printre liderii pietei romanesti de asigurari generale, oferind un portofoliu complet de produse care respecta nevoile clientilor si tendintele pietei. Compania se preocupa permanent si acorda o mare importanta dezvoltarii de produse si de solutii de asigurari integrate, adaptate nevoilor actuale si stilului de viata modern si dinamic. In 2010, UNIQA a inceput operatiunile pe piata asigurarilor de viata, lansand compania UNIQA Asigurari de viata. Cu produse de asigurare de viata mixte, la termen si de grup, dar si cu experienta si know-how-ul UNIQA Insurance Group, compania respecta nevoile fiecarui client in parte, gasind solutiile de asigurare potrivite.

Despre UNIQA Insurance Group

UNIQA Insurance Group, cu sediul central in Austria, este unul dintre cele mai importante si dinamice grupuri de asigurari din Europa Centrala si de Est. Cu aproximativ 21.300 de angajati, UNIQA ofera servicii de asigurari pentru 15,5 milioane de clienti in 18 tari. In Austria, UNIQA detine o cota de piata de 22% si a fost desemnata, timp de zece ani, cea mai de incredere companie de asigurari, conform studiului anual al publicatiei Reader’s Digest. Cu UNIQA si Raiffeisen Insurance, Grupul detine doua branduri puternice, care ii ofera o baza solida pentru cresterea viitoare. UNIQA opereaza in 18 tari din Europa Centrala si de Est: Austria, Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Kosovo, Croatia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Polonia, Romania, Rusia, Serbia, Slovacia, Republica Ceha, Ucraina, Ungaria, Elvetia si Liechtenstein.