WABAG ocupa locul 4 la nivel Global in “Top 50 de Companii Private de Apa”

WABAG Water Services SRL din Bucuresti este specializata in solutii inovatoare de apa pentru industrii. Compania ofera un portofoliu complet de solutii la cheie pentru realizarea statiilor de tratare a apelor uzate si ca operator a instalatiilor profesionale. Compania a executat zece proiecte industriale de epurare a apelor uzate in Romania pentru sectorul de petrol si gaze, sectorul alimentar si al bauturilor si pentru industria chimica. Inca doua statii pentru Clean Tech Int. si Green Tech sunt in prezent in constructie si vor fi finalizate in prima parte a anului viitor.

WABAG Water Services SRL este o filiala a VA TECH WABAG Ltd., cu sediul in Chennai, India. Suntem mandri sa anuntam ca WABAG este acum pe locul 4 in TOP 50 Operatori Privati de Apa din intrega lume:

VA TECH WABAG LIMITED (“WABAG”), o companie multinationala din domeniul tehnologiei tratarii apei, a fost clasata pe locul 4 la nivel global de Global Water Intelligence (GWI), Londra in “Top 50 Operatori Privati de Apa din Lume”, asigurand apa potabila sigura si curata, pentru peste 71 de milioane de oameni din intreaga lume:

Asigura apa curata si canalizare pentru peste 71 de milioane de oameni la nivel global.

WABAG este singura companie Indiana care figureaza in primele 25 de companii de apa la nivel global.

Solutiile inovatoare si ecologice ale WABAG sunt aliniate la Indicele de sustenabilitate ESG (Environment, Social, Governance), care a aparut ca o prioritate pentru organizatiile din intrega lume.

In concordanta cu viziunea sa, WABAG a ajuns acum pe locul 4 la nivel global in 2021 si este singura companie Indiana care figureaza in primele 25 de companii de apa la nivel global. Compania a inregistrat progrese de-a lungul anilor, fiind pe locul 10 in anul 2017 si pe locul 6 in anul 2019.

Cu viziunea de a asigura sustenabilitate in domeniul apei, WABAG a inovat continuu si a implementat noi tehnologii avansate in domeniul tratarii apei si a epelor uzate. Astazi WABAG:

Produce 26 milioane m 3 de apa curata in fiecare zi pentru a potoli setea a milioane de oameni;

de apa curata in fiecare zi pentru a potoli setea a milioane de oameni; Trateaza 30 milioane m 3 de apa uzata in fiecare zi pentru a asigura un mediu curat si sanatos;

de apa uzata in fiecare zi pentru a asigura un mediu curat si sanatos; Desalinizeaza 1.2 milioane m 3 de apa de mare in fiecare zi pentru suplimentarea surselor de apa dulce;

de apa de mare in fiecare zi pentru suplimentarea surselor de apa dulce; Trateaza 2 milioane m 3 de effluent industrial in fiecare zi pentru a proteja corpurile de apa;

de effluent industrial in fiecare zi pentru a proteja corpurile de apa; Recicleaza 2,5 milioane m3 de apa uzata in fiecare zi in scopul reutilizarii industriale.

Solutiile sustenabile WABAG sunt in conformitate cu SDG-6 al Organizatiei Natiunilor Unite, care isi propune sa asigure apa curata si canalizare pentru toti pana in anul 2030. De asemenea, solutiile inovatoare si ecologice ale WABAG sunt aliniate la indicele de sustenabilitate ESG (Environment, Social, Governance), care se dezvolta rapid ca o prioritate pentru industriile din intreaga lume.

Motivat de viziunea sa de a fi printre primele 3 companii de apa la nivel global, WABAG continua sa faca pasi in calatoria sa de crestere, cu scopul de a servi oamenii la nivel global, asigurand astfel Solutii sustenabile, pentru o viata mai buna.