Curățenia de Paște în pădurea Lucianca – o inițiativă Sarantis România împreună cu Let’s Do It România

Astăzi, 12 aprilie, sub îndrumarea Let's Do It România, chiar în săptămâna de dinaintea Paștelui, peste 50 de angajați ai companiei Sarantis România și-au unit forțele și au curățat pădurea Lucianca, situată pe șoseaua București – Targoviște. FINO a pus la dispoziția voluntarilor saci menajeri fabricați 100% din plastic reciclat și mănuși, pentru ca totul să se desfășoare în condiții optime.

Cifrele și statisticile cu privire la cantitatea deșeurilor din natură sunt alarmante. Organizața Green Peace România arată într-un articol publicat pe www.greenpeace.org, estimări ale Băncii Mondiale, conform cărora cantitatea de deșeuri generată la nivel global va crește de la 2010 la 3400 milioane de tone până 2050.

Acțiunea Sarantis GO (Green Organisation) este deja la a 2-a ediție. Anul trecut angajații Sarantis România, alături de Let's Do it România, au colectat deșeurile din pădurea Băneasa.

Anul acesta acțiunea de colectare a deșeurilor s-a făcut în Pădurea Lucianca, localizată între București și Târgoviște, în județul Dâmbovița, unde reprezentanții Sarantis au desfășurat o amplă acțiune de ecologizare a zonei verzi a pădurii și, timp de câteva ore, echipați corespunzător, aceștia au reușit să adune deșeurile din zonele de acces din pădure.

În ciuda condițiilor meteo neprietenoase, numărul voluntarilor din acest an s-a dublat comparativ cu anul trecut. În cadrul evenimentului s-au colectat obiecte din plastic și alte materiale dăunătoare mediului, iar participanții, de la mic la mare, s-au grupat în echipe, pentru a fi cât mai eficienți. În urma acestei acțiuni s-au colectat peste 150 de saci cu deșeuri menajere.

Obiectivul principal al acțiunii de astăzi este acela de a contribui la un mediu înconjurător mai curat și mai sănătos. Totodată, prin prezența membrilor familiilor noastre alături, dorim să arătăm comunităților locale faptul că schimbarea începe cu inițiativa fiecăruia dintre noi.

Le suntem recunoscători consumatorilor din România pentru încrederea acordată brandului FINO, lider în categoriile de gestionare a deșeurilor menajere, soluții pentru protejarea și depozitarea alimentelor și curățenie a gospodăriei și, așa cum ne-am angajat și în trecut, compania Sarantis România va continua să se implice activ și pe viitor în campanii similare de protejare a mediului.”, a declarat Gabriel Băloiu, Director General Sarantis România.

Sarantis România adresează pe această cale un îndemn pentru noi toți, de conștientizare a necesității unei serii de schimbări în viața noastră de zi cu zi. Scopul este acela de a asigura un trai mai bun prin grija și atenția pentru mediul care ne înconjoară, schimbări care implicit vor avea rezultate pozitive și asupra propriei sănătăți. Țînând cont de aceste aspecte, vom beneficia cu toții de o calitate sporită a vieții.

Despre Sarantis România

SARANTIS ROMÂNIA a fost înființată în 1996. Activitățile companiei includ distribuția de produse proprii, Produse de Îngrijire Personală și Produse de Uz Casnic, precum și branduri ale unor companii internaționale din industria bunurilor de larg consum, prin parteneriate strategice. Parte a Grupului Sarantis, compania împărtășește aceeași filozofie în modul în care își desfășoară activitatea. Scopul companiei Sarantis România este acela de a își îndeplini misiunea, adoptând în același timp practici responsabile social și metode de producție ecologice. FINO, brand din portofoliul Sarantis România, s-a alăturat deja trendului global al reciclării, sacii menajeri Fino Tytan Flex fiind fabricați 100% din plastic reciclat. Întreaga gamă este tradusă prin durabilitate, elasticitate și calitate, cele trei straturi din componența sacilor menajeri împiedicând ruperea acestora.

