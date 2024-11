Libra Internet Bank a lansat Live FX, o platformă pentru schimburi valutare disponibilă 24/7 pentru clienții cu abonamente business

Libra Internet Bank oferă clienților business posibilitatea de a efectua schimburi multi-valutare în timp real, prin intermediul platformei Live FX, implementată printr-un parteneriat cu Visa, unul dintre liderii globali în plăți digitale.

Serviciile FX (Foreign Exchange – rate de schimb valutar) sunt asigurate prin platforma globală CurrencyCloud, deținută de Visa și specializată în furnizarea de soluții pentru gestionarea plăților internaționale și a schimburilor în mai multe valute.

Platforma Live FX este disponibilă pentru clienții Libra Internet Bank cu abonament operațional activ și poate fi accesată prin intermediul aplicației de internet banking a băncii.

Abonamentele operaționale oferite de Libra Internet Bank au costuri avantajoase, includ beneficii special concepute în funcție de profilul companiilor, pentru o gestionare eficientă a afacerilor – de la plăți instant și încasări în lei, la plăți online euro SEPA și carduri Business Gold. Toate abonamentele Libra vin și cu specialiști bancari dedicați.

“Lansarea platformei Live FX este rezultatul preocupării noastre permanente de a utiliza feedback-ul pe care îl primim din partea clienților Libra Internet Bank pentru a îmbunătăți produsele pe care le punem la dispoziția lor. Noul beneficiu inclus în toate abonamentele operaționale – schimburi valutare 24 de ore pe zi, 7 zile din 7 – este un atu pentru orice business, în materie de eficiență și operativitate. Am implementat această platformă printr-un parteneriat cu cei de la Visa, cărora le mulțumim pentru colaborarea excelentă”, a declarat Eugen Goga, Director General Adjunct Libra Internet Bank.

“Visa nu mai este doar o companie de carduri. Am investit peste 18 miliarde de dolari în dezvoltarea de tehnologii prin intermediul cărora putem colecta fonduri în mai multe valute, converti fonduri în timp real la cursuri de schimb competitive și putem furniza plăți internaționale rapide, eficiente și accesibile. Ne bucură foarte mult că am introdus această tehnologie și pe piața din România, o piață foarte receptivă la inovație, iar parteneriatul cu Libra marchează un moment important, în special pentru că adresează un segment nou, cu un potențial foarte mare de dezvoltare și care este în căutare de soluții inovatoare în zona de tranzacționare. Practic, este ca și cum ai avea o bancă internațională la îndemâna ta, specializată în tranzacții valutare, facilitând operațiunile companiei tale în străinătate”, a completat Claudia Cruceru, Head of Visa Direct CEE, Visa.